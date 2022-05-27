Танцы, смерть детей и нездоровая любовь с Есениным: трагичная история Айседоры Дункан

Основоположница свободного танца Айседора Дункан родилась 27 мая 1877 года. Она обрела всемирную известность благодаря необычной манере танца босиком, состоящего из импрозизированных легких шагов, бега, прыжков и выразительных жестов. «Газета.Ru» рассказывает о судьбе американской артистки, которая гастролировала по миру, открыла школы танцев по всей Европе, продвигала философию сильной и свободной женщины, потеряла двоих детей в автокатастрофе и два года прожила в браке с Сергеем Есениным.

Ранние годы и карьера

Еще до рождения Айседоры Дункан ее отец обанкротился и оставил семью. Мать танцовщицы — учительница музыки Мария — перевезла четверых детей в Окленд и растила их самостоятельно.

В пять лет Айседору, скрыв возраст девочки, отправили в первый класс. Впоследствии, посчитав школу бесполезной, Дункан ушла из нее и занялась самообразованием — тогда ей было 13. Особое внимание она уделяла обучению музыке и танцам в студии Стеббинс. Большую роль в формировании исполнительского стиля Айседоры сыграла основательница танца модерн Лои Фуллер.

В 18 лет Дункан перебралась в Чикаго и начала выступать в ночных клубах. Она танцевала босиком в свободной тунике (хитоне) и удивляла публику своей пластикой. Вскоре вместе с семьей Айседора уплыла в Лондон на судне для перевозки скота. Чтобы заявить о себе, она начала выступать на светских мероприятиях, вечерах артистов и художников.

close 100% Айседора Дункан Global Look Press

Пластика Дункан состояла из мягкого бега, воздушных прыжков, ходьбы и выразительных жестов. Артистка много импровизировала и обладала искусством пантомимы. Отсутствие обуви и свободные одеяния делали танцовщицу особенно легкой. За ней закрепилось прозвище «великая босоножка».

«Дункан танцует естественно, просто, как танцевала бы на лугу, и всем своим танцем борется с обветшавшими формами старого балета, — писали о ней критики. — Эти прекрасные поднятые руки, имитирующие игру на флейте, игру на струнах. Эти всплескивающие в воздухе кисти рук, эта длинная сильная шея».

Благодаря экзотическим танцам Дункан быстро стала известной и обрела покровителей. В 1901 году она подписала контракт на участие в концертах по Европе и вступила в группу Лои Фуллер в Париже. После гастролей, закрепивших успех Айседоры, она открыла танцевальные школы в Германии и Франции. В 1903 году артистка посетила Грецию, где инициировала строительство храма для занятий танцами на холме Копанос. Там же она отобрала хор из десяти мальчиков-певцов, которые сопровождали ее танцы — в том числе во время гастролей. В 1904 году Дункан открыла танцевальную школу для девочек под Берлином.

Работа в России

Впервые Дункан посетила Россию в 1904 году и дала несколько концертов в Санкт-Петербурге и Москве. В стране у артистки было много поклонников и последователей, которые открывали студии с обучением ее стилю танца.

В России были изданы две книги Дункан — «Танец будущего» (1907) и «Моя жизнь» (1930). С помощью танца артистка пропагандировала философию новой свободной женщины, развитой интеллектуально и физически.

«Если мое искусство символично, то символ этот только один: свобода женщины и эмансипация ее от закоснелых условностей, которые лежат в основе пуританства», — написала Дункан в автобиографии.

В 1921 году нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский пообещал артистке финансовую помощь для открытия ее танцевальной школы в Москве. Она с большим воодушевлением приняла предложение переехать в страну большевиков:

«Пока пароход уходил на север, я оглядывалась с презрением и жалостью на все старые установления и обычаи буржуазной Европы, которые я покидала. Отныне я буду лишь товарищем среди товарищей, я выработаю обширный план работы для этого поколения человечества. Прощай, неравенство, несправедливость и животная грубость старого мира, сделавшего мою школу несбыточной».

close 100% Айседора Дункан во время танца AP

Осенью 1921 года газета «Рабочая Москва» сообщила об открытии «школы Айседоры Дункан для детей обоего пола в возрасте от 4 до 10 лет». Особое предпочтение при приеме артистка отдавала детям рабочих. Сначала в школе занимались более 100 детей, но позже их количество сократили до 40, потому что обещанной финансовой поддержки оказалось недостаточно. Большую часть средств на школу Дункан добывала самостоятельно — в том числе на питание воспитанников. В 1924 году она уехала из СССР и оставила руководить учреждением свою приемную дочь Ирму Дункан. Школа просуществовала до 1949 года.

Личная жизнь до Есенина

В юности Дункан собиралась выйти замуж за бедного поляка Ивана Мироски, но он уже оказался женатым. В Будапеште она познакомилась с актером Оскаром Бережи и закрутила с ним бурный роман. После отношений с театральным режиссером Гордоном Крегом 29-летняя Айседора родила от него дочь Дердри.

В 1907 году Дункан приехала с концертами в Петербург и познакомилась там с Константином Станиславским, который восхищался ее творчеством. Она симпатизировала режиссеру и однажды даже поцеловала его в губы. В своей автобиографии Айседора писала, что в тот момент у Станиславского «был страшно удивленный вид». В 1910 году Дункан родила сына Патрика от Париса Зингера — сына изобретателя швейной машинки Айзека Зингера.

«Я думала, что я очень счастлива, может быть, самая счастливая женщина в мире. Искусство, успех, богатство, любовь — и, главное, прелестные дети», — писала артистка.

Но из-за ревности возлюбленного она решила с ним расстаться. В 1913 году оба ребенка Дункан вместе с гувернанткой поехали в Версаль. По дороге мотор автомобиля заглох, и водитель вышел его проверить. Но машина внезапно завелась и скатилась в Сену. Оба ребенка погибли. От этого удара Дункан не могла оправиться всю жизнь.

В 1914 году она родила мальчика, который скончался через несколько часов после родов. Также Айседора усыновила своих шестерых учениц.

close 100% Сергей Есенин, Айседора Дункан и ее приемная дочь Ирма Эрих-Гримм, 1922 год Global Look Press

Роман с Есениным и смерть

В 43 года Дункан начала встречаться с 27-летним Сергеем Есениным. Они познакомились осенью 1921-го на вечеринке художника Жоржа (Георгия) Якулова. Танцовщица пришла на мероприятие в красном струящемся хитоне и покорила поэта. Один из журналистов написал, что Айседора полулежала на диване, а Есенин стоял рядом на коленях. По свидетельству очевидца, артистка гладила его по волосам и приговаривала: «Золотая голова».

Она почти не говорила по-русски, а поэт не знал английского языка. Несмотря на разницу в возрасте и языковой барьер, их отношения развивались быстро. Артистка понимала, что в Советском Союзе для карьеры мало перспектив, и хотела взять молодого возлюбленного с собой на гастроли. Чтобы избежать больших проблем с получением для Есенина визы, 2 мая 1922 года они поженились. Это был первый официальный брак артистки. Оба супруга взяли двойную фамилию Есенин-Дункан. Сплетники говорили, что Есенин был влюблен не в саму Дункан, а в ее славу.

Ходили слухи, что перед бракосочетанием Айседора исправила в паспорте дату своего рождения. Она переживала, что молодому мужу не понравится большая разница в возрасте. Насколько был изменен ее возраст — неизвестно до сих пор.

Влюбленные общались жестами и с помощью переводчика. После свадьбы Есенин сопровождал Дункан в турах по Франции, Германии, Бельгии, Италии и США. Поэт не мог смириться с тем, что на гастролях его воспринимали только как спутника Дункан. Он был подвержен частой смене настроения, кричал на жену и даже иногда поднимал на нее руку. Также Есенин имел пристрастие к алкоголю, и однажды Айседора вызвала полицию, чтобы утихомирить мужа. После вспышек неадекватного поведения поэт постоянно извинялся, и жена раз за разом его прощала. Их брак продлился два года.

close 100% Айседора Дункан и Сергей Есенин Global Look Press

Когда Дункан уехала за границу без Есенина, тот отправил ей телеграмму: «Я люблю другую. Женат. Счастлив. Есенин». Речь шла о Галине Бениславской, у которой жил поэт. В действительности Есенин на ней не женился. В конце 1925 года он покончил с собой в гостинице «Англетер» в Ленинграде. Менее чем через два года не стало и Дункан.

14 сентября 1927 года танцовщица отправилась на автомобильную прогулку в Ницце. Как всегда, она была облачена в свободное одеяние. Внезапно край длинного красного шарфа Дункан зацепился за колесо, намотался на него и выдернул артистку из автомобиля. Причиной ее смерти стал перелом шеи.

Прах Дункан хранится в колумбарии на кладбище Пер-Лашез в Париже.