Триумф Круза, возвращение Серебренникова и не только: чем запомнились Канны-2022

Юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль подходит к своему завершению: церемония закрытия состоится во Дворце фестивалей вечером 28 мая. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях Канн-2022 — о речи Владимира Зеленского, триумфе Тома Круза и красной дорожке Виктории Бони.

Плохая премьера и речь Зеленского

Канны-2022 стартовали 17 мая во Дворце фестивалей и конгрессов. Киносмотр открыла зомби-комедия Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж». Изначально лента носила скандальное для Европы по нынешним временам название «Z» и накануне старта фестиваля была срочно переименована. Сам фильм автора «Артиста!» вызвал неоднозначную и по большей части вялую реакцию у критиков, отметивших его вторичность и необязательность.

Куда больше церемония открытия запомнилась эмоциональной речью президента Украины Владимира Зеленского, состоящей из отсылок к известным антимилитаристским фильмам, включая «Великого диктатора» Чарли Чаплина и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.

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Триумф Тома Круза и успех Серебренникова

Том Круз привез в Канны свой новый фильм «Топ Ган: Мэверик» — продолжение «Лучшего стрелка». Спин-офф кинохита 80-х, когда-то прославившего Круза на весь мир, ознаменовал очередную успешную веху в карьере актера. Новая лента Круза, в которой он снялся и над которой работал в качестве продюсера, была встречена пятиминутными овациями. Не остались равнодушными и критики: многие сошлись во мнении, что это мастерски сделанный блокбастер, в котором идеально сочетаются масштабные экшн-сцены и драматические линии героев. Кроме того, на фестивале Крузу вместе с актером Форестом Уитакером вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь».

Похожим образом в Каннах была встречена новая картина автора «Безумного Макса: Дорога ярости» Джорджа Миллера — «Три тысячи лет желаний». Премьера фильма о неожиданной встрече женщины-археолога (Тильда Суинтон) и волшебного джинна (Идрис Эльба) увенчалась шестиминутными овациями и оказалась в числе предварительных кандидатов на будущий «Оскар».

Представивший публике байопик «Элвис» Баз Лурман также получил свою долю общего восторга. Исполнителя главной роли короля рок-н-ролла Остина Батлера уже «сватают» в лидеры актерской номинации «Оскара», а сама картина удостоилась 12-минутных оваций (рекорд Канн этого года).

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Круз, Миллер и Лурман наслаждались своим триумфом вне конкурса. Основная программа также запомнилась громкими релизами.

Первой картиной, задавшей высокую планку 75-го Каннского фестиваля, стала отчасти автобиографичная лента «Время Армагеддона» Джеймса Грэя («К звездам»). Действие фильма происходит в 1980-е, когда в Америке выбирали нового президента, а сам Грэй учился в одной школе с будущим главой государства — Дональдом Трампом. Сюжет состоит из личных воспоминаний постановщика, которому удалось собрать блестящий звездный каст: Энн Хэтэуэй, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Оскар Айзек и других.

Негласным лидером по восторженным рецензиям на данный момент считается картина «Решение уйти» Пак Чхан-ука (автора «Олдбоя»). Это эстетский романтический триллер о детективе, который во время расследования влюбляется в жену убитого, являющуюся главной подозреваемой. Картину окрестили новым «Любовным настроением», а также «идеальным нуаром».

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Мастер боди-хорроров Дэвид Кроненберг привез в Канны свою первую за семь лет картину «Преступления будущего». Это история об артисте, придумавшем необычный способ заработка: ради потехи публики он отращивает себе новые органы, что приводит к трагическому финалу. Мировая критика назвала «Преступления будущего» изящным и провокационным фильмом в лучших традициях «старого» Кроненберга, уделявшего особенное внимание визуальному ряду своих историй.

Еще одной особенной премьерой этих Канн отметился режиссер Кирилл Серебренников — единственный российский постановщик, допущенный до конкурса. На набережную Круазетт Серебренников привез свою новую картину «Жена Чайковского» с Аленой Михайловой в главной роли. Западные критики высоко оценили актерскую работу Михайловой, но сам фильм встретили неоднозначно. Некоторым история об Антонине Милюковой, вышедшей замуж за гомосексуала Чайковского, показалась излишне претенциозной.

Россию представляла Виктория Боня

Дирекция фестиваля в 2022-м году не допустила в Канны официальную делегацию и прессу из России из-за вооруженного конфликта на Украине. Но в первый день смотра по красной дорожке прошлась постоянная гостья Канн, россиянка Виктория Боня. Судя по всему, светская львица попала на вечер открытия благодаря купленному билету, но многих журналистов возмутили двойные стандарты в позиции дирекции фестиваля.

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Обнаженная активистка на красной дорожке

20 мая во время премьеры картины «Три тысячи лет желаний» на красную дорожку выбежала французская активистка. Женщина была почти без одежды, ее грудь была раскрашена цветами украинского флага.

Антимилитаристскую акцию провела и съемочная группа украинского фильма «Видение бабочки»: режиссер Максим Наконечный и продюсеры Дарья Бассель и Елизавета Смит появились на красной дорожке в футболках с изображением разрушенных украинских городов.