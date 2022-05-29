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Культура

«Мисс Марвел», «Мир Дикого Запада», «Академия «Амбрелла» и еще 6 сериалов июня

Какие сериалы смотреть в июне 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2022)

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2022)

HBO
Школьница-супергероиня в новом шоу Marvel, возвращение «Мира Дикого Запада», «Академии «Амбрелла», «Пацанов» и «Убийств в одном здании», ремейк «Ирмы Веп» (от самого Оливье Ассаяса — и с Алисией Викандер), а также переосмысление «Близких друзей» и «Бумажный дом» по-корейски. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.
1
«Пацаны» («The Boys») — 3 сезон

С 3 июня на Amazon Prime Video

Продолжение черной комедии про отряд борцов с коррумпированными и бесчестным супергероями — по мотивам комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона.

2
«Ирма Веп» («Irma Vep») — мини-сериал

С 7 июня на HBO

Сериальная адаптация фильма Оливье Ассаяса в его же исполнении. По сюжету американская кинозвезда (Алисия Викандер) — в надежде перезапустить карьеру и стряхнуть с себя недавний медийный скандал — приезжает во Францию на съемки ремейка классического немого фильма Луи Фейада «Вампиры». Однако забыться не выходит: постепенно граница между самой актрисой и ее героиней размывается.

3
«Мисс Марвел» («Ms. Marvel») — мини-сериал

С 8 июня на Disney+

16-летняя школьница — поклонница Мстителей (и в особенности Кэрол Дэнверс) сочиняет фанфики про своих кумиров, пока внезапно сама не получает суперспособности: теперь она может использовать космическую энергию и создавать любые конструкции с помощью магического браслета.

4
«Близкие друзья» («Queer as Folk») — 1 сезон
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Кадр из сериала «Близкие друзья» (2022)

Кадр из сериала «Близкие друзья» (2022)

Big Talk Productions

С 9 июня на Peacock

Переосмысление культового британского гей-сериала Рассела Т. Дэвиса (в начале нулевых уже выходил его американский ремейк, но почему бы и нет). Действие новой версии будет разворачиваться в Новом Орлеане, а в центре повествования окажется разношерстная группа друзей, чьи жизни переворачивает страшная трагедия.

5
«С любовью, Виктор» («Love, Victor») — 3 сезон
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Кадр из сериала «С любовью, Виктор» (2022)

Кадр из сериала «С любовью, Виктор» (2022)

Disney +

С 15 июня на Disney+ и Hulu

Третий выпуск спин-оффа подростковой драмеди «С любовью, Саймон» — о юноше, который после переезда вынужден не только привыкать к новым дому, школе и окружению, но и разбираться со своей сексуальной ориентацией.

6
«Академия «Амбрелла» («The Umbrella Academy») — 3 сезон

С 22 июня на Netflix

Продолжение приключенческого сай-фая по мотивам комикса солиста My Chemical Romance про команду супергероев, которая воссоединяется после смерти своего наставника — инопланетянина, жившего на Земле под видом богатого бизнесмена.

7
«Бумажный дом: Корея» («Jong-iui Jip: Gongdonggyeongjeguyeok») — 1 сезон

С 24 июня на Netflix

Южнокорейская адаптация испанского криминального хита — примерно с тем же сюжетом и героями: таинственный Профессор (в новом шоу его играет Ю Джи Тхэ из «Олдбоя») собирает команду выдающихся преступников, чтобы обокрасть монетный двор объединенной Кореи.

8
«Мир Дикого Запада» («Westworld») — 4 сезон

С 27 июня на HBO

Четвертый сезон научной фантастики от Джонатана Нолана и Лизы Джой, где андроиды из футуристического парка развлечений, годами подвергавшиеся издевательствам посетителей, обретают волю и вырываются на свободу.

9
«Убийства в одном здании» («Only Murders in the Building») — 2 сезон

С 28 июня на Hulu

Продолжение комедии про трех обитателей нью-йоркского жилого комплекса, которых кроме крыши над головой роднит разве что страсть к тру-крайм-подкастам. Когда одно из соседей в их доме находят мертвым, герои знакомятся и решают провести собственное расследование, а заодно попробовать силы в подкастинге. В главных ролях — Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.

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