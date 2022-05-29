29 мая 2022, 11:10 Культура «Мисс Марвел», «Мир Дикого Запада», «Академия «Амбрелла» и еще 6 сериалов июня Какие сериалы смотреть в июне 2022 года: выбор «Газеты.Ru» Павел Воронков Слушать Остановить

close 100% Кадр из сериала «Мир Дикого Запада» (2022) HBO

Школьница-супергероиня в новом шоу Marvel, возвращение «Мира Дикого Запада», «Академии «Амбрелла», «Пацанов» и «Убийств в одном здании», ремейк «Ирмы Веп» (от самого Оливье Ассаяса — и с Алисией Викандер), а также переосмысление «Близких друзей» и «Бумажный дом» по-корейски. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.