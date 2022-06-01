«В этом году ожидается большой рост российской анимации»: интервью с продюсером Татьяной Цываревой

В 2022 году телеканал «МУЛЬТ» проведет большой питчинг анимационных проектов. Свои идеи и сценарии смогут представить как профессионалы, так и любители. Генеральный продюсер телеканала Татьяна Цыварева рассказала «Газете.Ru» о требованиях к конкурсным работам, состоянии современной российской анимации, новых проектах и предпочтениях юных зрителей.

— Как вы оцениваете состояние современной российской анимации в сравнении с предыдущими годами?

— Сейчас она находится в стадии развития. Понятно, что студиям в дальнейшем будет сложно производить лицензионные проекты по мотивам популярных мультфильмов, которые ушли по независящим от индустрии обстоятельствам. Но, я думаю, ситуация стабилизируется в течение года, и в целом будет наблюдаться большой рост российской анимации.

— Увеличилось ли производство отечественного контента на фоне ухода крупных студий из России?

— В последние годы детская анимация в России и так активно развивалась. В данный момент много проектов находятся в начальной стадии производства и в разработке. Именно им в ближайшее время будет сложнее всего с точки зрения монетизации и окупаемости. Но те сериалы российских студий, которые уже успели получить популярность у аудитории и заслужить доверие производителей детских товаров, получат преимущество из-за ослабления конкуренции с зарубежными брендами. В целом, думаю, ситуация стабилизируется и производство новых проектов будет продолжаться.

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— Принимает ли телеканал какие-то меры для привлечения новых идей и специалистов в области анимации?

— Нам захотелось объявить большой питчинг анимационных проектов. В нем смогут принять участие не только профессионалы, но и творческие люди, которые пишут для своих детей и давно мечтали попробовать себя в большом проекте. С помощью «МУЛЬТ Питчинга», который стартует 1 июня, мы будем искать хорошую идею или сценарий для сериала или полного метра, подходящий под редакторские задачи телеканала и медиахолдинга «Цифровое Телевидение». Победителей определим в ноябре.

— Какие требования будут выдвигаться к конкурсным работам?

— Очень важно, чтобы материал был ориентирован на семейный просмотр — он должен понравиться как детям, так и взрослым. Мы ищем проект, который будет реализован в эфире нашего телеканала и на наших платформах, а если речь о полном метре, то его можно будет увидеть и на больших экранах. Кроме того, победитель в каждой номинации получит денежный приз - до 1 млн рублей.

— Как строится процесс создания полнометражных и многосерийных анимационных лент?

— О процессе создания можно говорить долго — я могу отметить лишь очевидные различия. Например, в создании сериала результат виден быстрее — он делается пошагово, постепенно. В то время как при работе над полным метром конечного результата можно ждать до пяти лет: в процессе создания ты параллельно занимаешься разными фрагментами и этапами производства, не видя картины в целом.

— Какие ляпы чаще всего возникают во время производства?

— Самые распространенный ляп — «проникновение», когда одна текстура проникает в другую и создается ощущение «дырочек» или каких-то пробелов. Например, когда фрагмент маечки попадает на юбочку. За подобными моментами приходится чаще всего следить.

— К чему наблюдается зрительский интерес, и как вы его мониторите?

— Безусловно, мы смотрим на цифры, аналитику, топы и рейтинги. Но нам прежде всего важна обратная связь со зрителями. Наши маленькие зрители очень любознательные, их волнует абсолютно все. Они очень любят сериалы про взаимоотношения, а также отмечают познавательность и музыкальность, поэтому мы стараемся во всех наших проектах учесть все эти аспекты, чтобы каждый ребенок нашел свой мультфильм и удовлетворил свое любопытство.

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— Как удается удерживать интерес детей к мультсериалам?

— Во-первых, у нас очень большая линейка сериалов, а во-вторых, мы постоянно ищем новую стилистику, графику, улучшаем качество, очень следим за сценариями. Нам важно, чтобы мультсериалы были интересными, познавательными, веселыми. Мы стараемся вводить в сюжетную линию новых героев, чтобы зритель не успел устать от предыдущих. Например, во втором сезоне сериала «Кошечки-собачки» мы добавили новых персонажей, новые семьи, поскольку видели, каких тем там не хватает. Появляются новые объекты и развлечения — соответственно, возникают новые темы для приключений наших героев.

Есть и другой пример. Когда мы поняли, что не успеваем раскрыть некоторых персонажей в рамках нашего самого популярного сериала «Сказочный патруль» (у зрителей остаются вопросы, а мы ограничены временем и не успеваем рассказать о них подробно), мы создали спин-офф «Хроники чудес». Это дополнительный сериал, в котором дети в формате энциклопедии могут познакомиться с любимым персонажем подробнее. Ведь персонаж может быть и второстепенным, но для кого-то — очень важным. Спин-офф сделан в стилистике комиксов, что также позволяет разнообразить визуальную картинку.

— Помогает ли вам образование детского психолога в работе?

— Безусловно, помогает. Ощущение аудитории и понимание детского мышления позволяют создавать популярные мультфильмы и разговаривать с детьми на их языке. Образование помогает предвидеть их вопросы, а также понимать, как дети будут использовать в жизни те знания, которые получили при просмотре наших мультфильмов.

— Насколько сильно отличаются сменяющие друг друга поколения аудитории мультсериалов? Меняются ли их ценности?

— Ценности остаются, меняются только примеры, через которые мы про эти ценности рассказываем. Мир развивается, появляются гаджеты, новые формы общения, игр, увлечений. Но суть остается прежней.

— Некоторые взрослые хвалят советскую анимацию и говорят, что от современных мультфильмов дети «тупеют». Как вы можете прокомментировать такие высказывания?

— Мне категорически не нравится формулировка «дети тупеют». На мой взгляд, это невозможно, ведь дети, наоборот, развиваются и получают новую информацию. Тот факт, что родители с подозрением, а, порой, и весьма негативно относятся к современной анимации, — так было всегда. Можно сказать, что это уже традиционный подход к чему-то новому. На мой взгляд, российская анимация отличается тем, что старается создавать интересные, полезные, добрые проекты, отвечающие всем стандартам советской анимации. Действительно, меняется цветовая гамма, динамика, графика, монтаж, стиль персонажей и их общения, — как развивается и само общество. Но я не вижу отрицательной тенденции в содержательной части современных мультфильмов.

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— За последние несколько лет вышло достаточно много эпизодов проекта «МУЛЬТ в кино». Чем он отличается от того, что показывается на телеканале?

— Прежде всего тем, что это большой экран и совершенно другое, «киношное», качество. Ребенок может подробнее увидеть все детали, а если это 3D-фильм, как «Лео и Тиг», то ощущения от него гораздо ярче и сильнее, чем от просмотра на телеэкране. Звук тоже более качественный, есть ощущение полного присутствия: ребенок может полностью погрузиться в атмосферу любимого мультфильма.

Если же говорить о содержании, то «МУЛЬТ в кино» — это премьерные показы, материал в кино появляется раньше, чем на ТВ и в приложении. Это достаточно удобно для родителей, ведь они понимают, что в кино ребенок увидит серию в первый раз эксклюзивно — и ее не нужно будет искать на дополнительных ресурсах. Серии мы объединяем тематически и верстаем так, чтобы они гармонично сочетались друг с другом, а ребенку было интересно досмотреть их до самого конца. Альманах «МУЛЬТ в кино» пользуется большим успехом среди наших юных зрителей.

— Какие новинки ожидаются на телеканале «МУЛЬТ»? Будут ли какие-то проекты для детей на каникулы?

— Наш телеканал — это всегда большие каникулы и праздник каждый день, ведь у нас только мультфильмы и развлечения. Но в каникулы мы меняем сетку, потому что дети больше времени проводят дома, и дарим им больше новинок и премьер.

На канале планируются премьерные сериалы от «Союзмультфильма», новые серии «Ну, погоди!», «Чуч-Мяуч», «Простоквашино». Осенью готовится большая премьера на телеканале — совершенно потрясающая новая история, которая поможет детям научиться играть. На сегодняшний день многие дети перестали играть с игрушками, которые сейчас очень детализированные и подробные, — места для фантазии не остается. Поэтому этот мультфильм позволит детям вернуться к игрушкам и, надеюсь, снова вовлечет их в игровой процесс.