Отец короля: как сын сапожника Бедрос Киркоров стал звездой

Певец Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в семье рабочих из Армении, которые эмигрировали в Болгарию. В юном возрасте артисту удалось покорить своим талантом композиторов Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна, которые поспособствовали его поступлению в ГИТИС. О том, как Киркоров-старший сумел выбраться из нищеты и покорить советскую сцену, рассказывает «Газета.Ru».

Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Его родители были бедными иммигрантами из Армении. При рождении Бедрос получил фамилию отца Филиппа Крикоряна, который работал сапожником. Согласно семейной легенде, перед поступлением в школу детям было необходимо изменить фамилию на болгарскую. Так Бедрос, его сестра Мари и брат Харри стали Киркоровыми.

С приходом коммунистической власти каждое предприятие обязали создать художественное содружество. В интервью kp.ru Бедрос рассказывал, что его мама и папой пели в городском хоре.

«И я ходил вместе с мамой на репетиции. Там была танцевальная группа, я очень любил танцевать. Но в танцевальной группе не было мест, поэтому мне пришлось идти петь в хор вместе с родителями», — вспоминал Киркоров.

В хоре артисту дали кличку «Труба», потому что его голос был громким и выделялся из общей массы. По словам Бедроса, дирижер часто просил его петь тише. Несмотря на интерес к творчеству, Киркоров по примеру отца окончил среднее профессионально-техническое училище сапожной мастерской и работал сапожником. На тот момент музыкального образования у него не было.

«Я один месяц проходил в музыкальную школу, после чего меня приняли в Варненскую Оперу без музыкального образования. Меня приняли в стажерскую группу артистов. Я выучил арию Альфреда из оперы «Травиата» на итальянском языке с преподавателем, и когда должна была состояться премьера, меня призвали в армию», — делился Киркоров.

close 100% Певцы Бедрос Киркоров и Филипп Киркоров (слева направо) во время выступления на концерте, посвященном юбилею Филиппа Киркорова, в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017» Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Артист отметил, что его мама, которая работала портнихой, была против его пребывания в Опере.

«Когда меня уже приняли в Оперу, мама меня не пускала туда. К нам даже приходил другой стажер — армянин — и спрашивал у нее: «Вы что, из него сапожника хотите? Да у него голос!» Но мама не соглашалась, говорила, что там развратные женщины, а я слабохарактерный. А папа не имел голоса дома — мама была командиром», — рассказывал он.

Когда Киркоров достиг призывного возраста, его сначала отправили служить на границу, а затем перевели в военный ансамбль. В 1955 году хор трудовых войск с артистом в составе принял участие в международном молодежном фестивале в Варшаве. По словам Киркорова, для выступления они выучили одну армянскую песню под названием «Застольная», которую написал композитор Арам Хачатурян. В хоре из 100 человек было всего два армянина, и дирижер попросил остальных выучить песню, не зная языка.

«Когда пришли в Варшаве петь, в жюри сидит Арам Ильич Хачатурян. Видит 100 человек из Болгарии, и то все — мужики какие. У нас все были высокие, красивые, хорошие. Но армянский знал я, поэтому, когда он решил встретиться с представителем хора, пошел я. Он удивляется: «Слушай, так много армян». Я отвечаю: «Арам Ильич, там только 2 армянина, мы их всех научили, они все болгары», — вспоминал Киркоров.

Так артист познакомился с Хачатуряном, который через несколько лет порекомендовал министру культуры Болгарии послать его в Ереван для получения музыкального образования. По словам Киркорова, композитор даже вызвался покрыть все затраты на его поездку. Но министр не выполнил просьбу.

Через год Киркоров познакомился с композитором Арно Бабаджаняном, благодаря которому поступил в ГИТИС — сразу на второй курс. Его учителем стал знаменитый оперный режиссер Борис Покровский.

«Меня взяли, а я даже не знал тогда хорошо русского языка. Покровский сказал: «У тебя все хорошо, но одно плохо: ты не знаешь русский. Если русский не выучишь, я тебя после первого семестра выгоню», — поделился исполнитель.

Параллельно с учебой Бедрос сотрудничал с «Москонцертом» и гастролировал по СССР с оркестрами под управлением Юрия Силантьева, Владимира Федосеева, Эдди Рознера и Леонида Утесова. В 1964 году Киркоров женился на Виктории Лихачевой, а в 1967-м у них родился сын Филипп. Когда артист нуждался в работе, Утесов взял его в свой ансамбль, который выступал в том числе перед доярками, работниками тракторных станций и прочими рабочими коллективами.

«Администратор говорит: «Концерт в 4:30 один, в 5:30 второй. Успеем, не успеем?» Я говорю: «Успеем, если что – подождут». Мы спим спокойно, в 4 часа ночи стучат к нам в двери и говорят, что у нас машина пришла на концерт. А мы с администратором в одной комнате спали, я говорю: «Ты администратор, пойди разберись». А он говорит: «Бедрос, там дояркам нужно пойти петь». Ну мы встали, переоделись и пошли. Мы опаздываем, концерт будет уже 30 минут, а не 40. Вот такие концерты были», — делился Киркоров.

close 100% Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш на открытии бутика Филиппа Киркорова Phill4You в ТРЦ «Вегас», 2011 года Виталий Безруких/РИА «Новости»

Впоследствии Утесов дополнил репертуар Киркорова песнями о болгаро-советской дружбе, а концертная программа артиста «Москва — София, София — Москва» стала его визитной карточкой. Музыкант пел на русском, болгарском, армянском, грузинском и итальянском языках. В дуэте с Иосифом Кобзоном он исполнил песню «Моя Болгария», а вместе с сыном — композицию «Алеша», посвященную памятнику советскому солдату в болгарском городе Пловдиве. В список избранных работ Киркорова также вошли песни «Вернись», «Гренада», «Ирэна», «Не куст смородины мне символ Родины», «Старое танго», «Сулико», «Я люблю тебя, Россия!», «Песня об отце» и другие.

Певец часто выступал на благотворительных концертах перед ветеранами Великой Отечественной войны и собирал средства на памятники героям. Кроме того, более 30 лет назад Киркоров начал заниматься фестивалями и помогать талантливым детям в самореализации.

В 1994 году супруга Киркорова умерла от рака, и через три года он женился на институтском преподавателе Людмиле Смирновой. В 2002 году у них родилась дочь, которая прожила всего две недели. Известно, что девочка скончалась из-за ошибки медперсонала. В 2015-м в сети стали ходить слухи о том, что Киркоров отдалился от супруги, и они живут в разных городах.

close 100% Президент РФ Владимир Путин и артист Бедрос Киркоров, награжденный почетным званием «Народный артист РФ», 2013 год Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Несмотря на почтенный возраст, Киркоров продолжает появляться на сцене. В 2020 году он выступил на концерте «Песни Великой Победы», а в 2021-м принял участие в музыкальном шоу «Маска» в тяжелом костюме Султана. Бессменным членом жюри проекта является Филипп Киркоров, который не ожидал увидеть своего отца под одной из масок.

«Мой родной Султан! До сих пор не могу отойти от приятного шока. Можете верить или нет — но я действительно не знал, что под маской Бедрос. Это факт. Мой папа! Просто герой! Горжусь и восхищаюсь! — написал Киркоров-младший в соцсетях.

— И кто поверит, что Бедросу летом уже 89 лет исполнится. Так шикарно выступить на сцене в душной маске — вот это школа! Вот это мастерство! Вот это уровень! Восторг! До сих пор под диким впечатлением. Ты мой кумир!»

Осенью 2020 года артист тяжело перенес коронавирус, а весной 2022-го заразился снова. По словам Филиппа, сейчас артист чувствует себя нормально.

«Но мы дважды его вытаскивали из критического состояния. В начале года были проблемы с сердцем. Теперь COVID злосчастный — нашел-таки его. Оба раза — из-за его бурной активности. Он же очень активный, жизнелюбивый человек», — сказал певец.

После лечения Киркоров восстановился и смог присутствовать на юбилейном концерте сына 30 апреля.