«У многих успешных актеров нет образования»: интервью с Кристиной Кучеренко

В середине мая в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера сериала «Смычок» — о скрипаче, которого шантажом вынудили стать кладменом. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Кристина Кучеренко рассказала о своей роли, попадании в актерскую профессию, мечте поработать с Гаспаром Ноэ, а также хейте из-за короткой стрижки.

— Ты довольно рано начала сниматься — еще в 10 лет. Как поняла, что хочешь стать актрисой?

— Это получилось совершенно случайно. Впервые я попробовала себя в кино, когда занималась в балетном училище: тогда на меня обратил внимание режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, автор фильмов о мушкетерах. Он искал девочку на роль маленькой Жаклин (дочь Д'Артаньяна — «Газета.Ru»), которую по итогу я и сыграла. После этого проекта у меня был большой перерыв в актерской карьере — на тот момент я планировала связать свою жизнь с балетом. Вскоре поступила в школу имени Леонида Лавровского, но ушла оттуда из-за травмы ноги.

— Как потом вернулась в кино?

— Мы с мамой обратились к агенту, с которым познакомились как раз на первом проекте. Надо сказать спасибо именно маме за то, что она поспособствовала моей карьере. Когда я заканчивала школу, уже точно хотела видеть себя в актерской профессии. И впоследствии поступила во ВГИК.

— В недавно вышедшем сериале «Смычок», в котором ты сыграла одну из главных ролей, сюжет строится на истории скрипача, приехавшего из Пятигорска в Петербург. В чем, на твой взгляд, главная идея этого проекта?

— Сериал «Смычок» — о том, как «поворот не туда» может существенно изменить твою жизнь. Главный герой совершенно случайно сталкивается с девушкой, моим персонажем Лерой, которая просит его спрятать наркотики. Он по доброте душевной помогает ей, из-за чего влетает в авантюру. Эта история о том, что жизнь может перевернуться в один миг по совершенной случайности. Даже если ты добрый и приятный парень.

— Твоя героиня Лера — настоящая «плохая девчонка». Есть ли между вами общие черты?

— Ой, нет, мы разные люди. Естественно, при создании персонажа актер добавляет что-то свое, но изначально характер Леры сильно отличается от моего. Мы с режиссером проекта придумали для себя легенду, что она — сбежавший из детского дома ребенок, который впоследствии попадает под влияние неправильных людей. Эта девушка без какого-либо адреса и имени. В силу обстоятельств с раннего детства для нее главное — выживание.

close 100% Пресс-служба START

— Главный герой сериала, как уже было сказано, — скрипач. А ты сама играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте?

— В балетной школе я училась играть на фортепиано, но так и не выучилась (смеется). В институте начала развивать себя на укулеле, — из всех инструментов, к большому сожалению, могу чуть-чуть играть только на нем. Думаю, у меня еще все впереди, а укулеле — только старт. Ведь иногда хочется с помощью мелодичной гитары скрашивать вечера с друзьями и создавать уют.

— Какую музыку слушаешь?

— Я меломан, слушаю абсолютно разную музыку. Мне кажется, это уже пережиток прошлого: если раньше молодежь делилась на эмо и готов, у которых были свои определенные направления, то сейчас все просто слушают песни, которые нравятся.

— Ты неожиданно упомянула субкультуры. Принадлежала когда-нибудь к какой-то из них?

— Слава богу, меня это обошло стороной (смеется). Никогда не была причастна к определенной касте, потому что не было на это времени.

— В жизни почти каждого актера есть проект, который ему больше всего полюбился и дал по-настоящему ценный опыт. У тебя такой есть?

— Таким проектом я могу назвать картину «Великая». На момент съемок я еще не училась в институте — мне повезло, продюсером, работавшим непосредственно со мной, была прекрасная женщина Елена Денисевич. Она подкидывала мне интересные актерские «крючки». Это один из тех проектов и тот человек, благодаря которым я научилась правильно выстраивать своего персонажа.

— Как тебе кажется, нужно ли вообще профессиональное образование в актерстве? Все-таки есть много артистов, которые и без диплома достигают больших успехов.

— Я знаю достаточно много успешных актеров в профессии без образования. Думаю, это выбор и возможность каждого. Если раньше актерское образование было необходимостью, существовали определенные каноны, то сейчас кино немного другое. Есть даже режиссеры, которые специально ищут необученных актеров. Но нельзя забывать, что институт дает стандартные навыки по подготовке. Например, у тебя есть возможность поставить голос, дикцию, обучиться основам фехтования и сценического боя — и многое другое.

close 100% Пресс-служба START

— У тебя много сериальных проектов, но мало полного метра. Ты бы хотела чаще сниматься в большом кино?

— Раньше хотела, а сейчас не вижу большой разницы. Сериалы вышли на высокий уровень, некоторые из них гораздо сильнее многих полнометражных проектов.

— Какие у тебя любимые сериалы?

— Мне часто трудно выделить своих фаворитов. Из последнего меня действительно впечатлили: один из сильнейших проектов «Контейнер», «Эпидемия», провокационный «Happy End», очень и очень достойные «Вампиры средней полосы», а также «Почка», «Нежность» и «Домашний арест».

— С кем из режиссеров тебе больше всего хотелось бы поработать?

— Мне очень нравится Гаспар Ноэ, и я бы с большим удовольствием поработала с ним. Это что-то такое перевернутое, необычное, очень странное и не для каждого понятное. Хотелось бы даже просто с ним пообщаться и узнать, как он выстраивает свою работу на площадке. Я знаю, что он составляет каст исключительно из людей не актерской профессии. И у него интересно это получается.

— А с кем из актеров?

— Я бы хотела поработать с Мэрил Стрип, Ириной Муравьевой и более плотно — с Даней Воробьевым. Надеюсь, с Даней мы пересечемся еще на какой-нибудь проекте. С Ириной Муравьевой — уже из разряда мечт. Насколько мне известно, она уже не снимается.

— Давай еще помечтаем и представим, что тебе предложили сняться в одном из твоих любимых фильмов. Какой бы ты выбрала?

— Мне бы очень хотелось машину времени, чтобы попробовать себя в советском кино. Оно такое легкое и живое. Например, в ленте «Девчата» хотелось бы сыграть главную героиню Тосю.

— Твоей «визитной карточкой» многие называют короткие волосы. Скажи, это нужно было для роли?

— Я всю жизнь ходила с длинными волосами. Они были у меня где-то по пояс. Первую стрижку под каре мне пришлось сделать для сериала «Фитнес». Честно скажу, я плакала, когда мне их резали. Но во второй раз мне это далось уже гораздо легче. А потом я поняла, что мне нравятся эксперименты с внешностью. Скоро мне предстоит сделать розовые пряди — и я безумно этому рада.

close 100% Алина Думлер

— Как поклонники отреагировали на твою стрижку?

— Я столкнулась с диким хейтом. Все писали, что я была такая красивая с длинными волосами. И, обрезав их, стала некрасивой. Некоторые не стеснялись в выражениях. Но ничего же не поменялось: лицо и тело остались прежними, изменилась только длина волос. Потом все привыкли.

— Ты сказала о хейте. Как научилась с ним справляться?

— В моей жизни не было определенного момента, когда, скажем, меня оскорбили — и я решила, что больше не позволю подобного отношения к себе. Это наплывом произошло. И я стала абстрагироваться от этого. При этом я не люблю осуждения. Например, читала обсуждение в комментариях об актрисе, которая не бреет подмышки. И хотелось спросить у тех, кто их пишет: «Ребята, а какая вам разница?» Мы слишком много придаем значения «ненужному». Мне это не до конца понятно.

— Ты много снимаешься. Хватает времени на семью?

— Сейчас еще такой возраст, когда хочется всю свою энергию отдавать в свое будущее. Но при этом хочется не впасть в режим круглосуточной работы. Я стараюсь балансировать, нужно не забывать еще и жить.

Только в прошлом году был адовый месяц: приходилось работать между двумя городами и тремя проектами. Бывало — утром я снималась в Москве, вечером летела в Питер, где работала до поздней ночи, и тут же ехала обратно в аэропорт, летела в Москву на другой проект. Но на самом деле — мне было в кайф. Может, я мазохистка, не знаю (cмеется).