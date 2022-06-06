Кубрик, Биркин, XXXTentacion и старые хиты: что смотреть на Beat Film — 2022

Кадр из фильма «Посмотри на меня: XXXTentacion» (2022)

Через две недели, 19 июня, начнется фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. По традиции последних лет смотр пройдет одновременно оффлайн в Москве и онлайн на «Кинопоиске». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о 15 самых интересных картинах предстоящего Beat Film: на этот раз в программу вошли не только новые ленты (например, о кино 2010-х, Стенли Кубрике, Джейн Биркин, XXXTentacion, Чарли XCX и группе Dinosaur Jr.), но и хиты прежних лет — про иранский рейв, Западный Берлин и Пи Джей Харви.

Про кино

«История кино: Новое поколение», Марк Казинс

Десять лет назад ирландский киновед и режиссер Марк Казинс выпустил 15-часовой сериал «История кино: Одиссея», который описывал развитие кинематографа с самого зарождения до первого десятилетия XXI века. Теперь у проекта появилось продолжение, посвященное кино 2010-х: как этот вид искусства изменился за счет новых технологий, пересмотра гендерных ролей, а под конец декады — пандемии коронавируса.

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«Кубрик о Кубрике», Грегори Монро

«Приглашение в мир мыслей Стэнли Кубрика», собранный из аудиозаписей бесед режиссера с кинокритиком Мишелем Симаном (Кубрик почти не общался с прессой, но для Симана регулярно делал исключение). В дополнение — архивные кадры со съемок и редкие интервью.

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«Мы были «Детками», Эдди Мартин

Рассказ о судьбе подростков, которые 30 лет назад снялись в культовой дебютной ленте Ларри Кларка «Детки» — про ребят, объединенных непростой судьбой и любовью к скейтбордингу. Сами герои ленты по-разному перенесли свалившуюся на них славу: исполнитель одной из главных ролей Джастин Пирс спустя несколько лет покончил с собой, его партнер по кадру Харольд Хантер в 2006 году умер от передозировки.

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Про музыку

«Итало-диско: Блестящий звук 80-х», Алессандро Мелаццини

Картина с говорящим за себя названием: большое исследование итальянской танцевальной сцены 80-х в исполнении документалиста-самоучки Алессандро Мелаццини, который прежде уже брался за ямайский ска, знаменитую порноактрису Чиччолину и наследие монашеского ордена цистерцианцев.

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«Посмотри на меня: XXXTentacion», Сабах Фолаян

Портрет подростка Джасея Онфроя, который в 15 лет начал карьеру саундклауд-рэпера под псевдонимом XXXTentacion, в 17 стал мировой звездой, а в 20 был застрелен во время ограбления. В основу «Посмотри на меня» легли архивные кадры и интервью с родными и близкими XXXTentacion.

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«Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.», Филипп Райхенхайм

Подробный рассказ о важных героях альт-рока 80-х и 90-х, собранный бывшим клипмейкером Dinosaur Jr. Филиппом Райхенхаймом, которому удалось разговорить необщительных музыкантов и выяснить из первых уст, с чего все начиналось — и (с некоторыми перебоями) продолжается до сих пор.

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«Чарли XCX: Вместе в одиночестве», Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер

Хроника ковидных экспериментов поп-звезды Чарли XCX, которая в 2020 году вместе с существенной частью планеты оказалась заперта в четырех стенах — и решила записать новую пластинку дома, в прямом эфире и при непосредственном участии фанатов. Видеоматериал, предоставленный самой певицей, обрабатывали ее клипмейкеры Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер, которые также работали с Гарри Стайлзом, Лиззо и группой Pussycat Dolls.

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Про разное

«Атлантида», Юрий Анкарани

Юри Анкарани — итальянский аудиовизуальный художник, работающий на стыке игрового кино, документалистики и изобразительного искусства. Его новая работа «Атлантида» посвящена жизни подростков с островка на окраине Венецианской лагуны: ленивое лето, моторные лодки, грохочущая музыка, молодость все простит.

close 100% Beat Film Festival

«Джейн глазами Шарлотты», Шарлотта Генсбур

Докудрама — режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур, в котором она беседует со своей матерью, актрисой и певицей Джейн Биркин.

close 100% Beat Film Festival

«Корова», Андреа Арнольд

Документальный дебют режиссерки Андреа Арнольд, снявшей «Американскую милашку» и второй сезон «Большой маленькой лжи». Ради «Коровы» Арнольд четыре года фиксировала на камеру жизнь черно-белой британской буренки Лумы — в результате вышел некоторый идейный побратим «Гунды» Виктора Кокасовского, рассказывавшей о буднях свиньи и ее поросят.

close 100% Beat Film Festival

«Мэри Куант: Мини-революция», Сэди Фрост

Байопик дизайнерки Мэри Куант, которая в 60-е придумала одевать молодых англичанок в мини-юбки и цветные колготки, а обувать — в туфли на плоской подошве.

close 100% Beat Film Festival

Бонус: хиты прошлых лет

«B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», Йорг А. Хоппе, Хайко Ланге и Клаус Мек

Авангард, клубы, наркотики, сквоттеры, великие рокеры и бешеные рейверы с «Парада любви» в видеодневнике англичанина Марка Ридера, который в конце 70-х переехал в Западный Берлин и застал эволюцию танцевальной сцены от нью-вейва до техно.

close 100% Beat Film Festival

«Пи Джей Харви: A Dog Called Money», Шеймус Мерфи

Культовая исполнительница Пи Джей Харви в сопровождении военного фотокорреспондента Шеймуса Мерфи посещает Афганистан, Косово и США, а затем записывает свой девятый альбом «The Hope Six Demolition Project» в лондонском Сомерсет-хаусе (тогда за процессом сквозь одностороннее стекло мог понаблюдать любой желающий).

close 100% Seamus Murphy

«Рейв в Иране», Сюзанна Мойерс

Вероятно, крупнейший хит Beat Film Festival — дипломная работа немки Сюзанны Мойерс, посвященная подпольным вечеринкам в современном Иране, где техно (как и многое другое) находится под запретом.

close 100% Beat Film Festival

«Скейт-кухня», Кристал Мозелл

Подростковая драма о компании манхэттенских девочек-скейтбордисток, с которыми постановщица Кристал Мозель случайно познакомилась в метро. В 2020–2021 гг. на канале HBO выходил сериал «Бетти», который продолжал сюжет фильма, однако после второго сезона проект закрыли.

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Посмотреть полную программу и расписание Beat Film — 2022 можно на сайте фестиваля.