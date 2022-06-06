Кубрик, Биркин, XXXTentacion и старые хиты: что смотреть на Beat Film — 2022

Про кино
«История кино: Новое поколение», Марк Казинс
Десять лет назад ирландский киновед и режиссер Марк Казинс выпустил 15-часовой сериал «История кино: Одиссея», который описывал развитие кинематографа с самого зарождения до первого десятилетия XXI века. Теперь у проекта появилось продолжение, посвященное кино 2010-х: как этот вид искусства изменился за счет новых технологий, пересмотра гендерных ролей, а под конец декады — пандемии коронавируса.
«Кубрик о Кубрике», Грегори Монро
«Приглашение в мир мыслей Стэнли Кубрика», собранный из аудиозаписей бесед режиссера с кинокритиком Мишелем Симаном (Кубрик почти не общался с прессой, но для Симана регулярно делал исключение). В дополнение — архивные кадры со съемок и редкие интервью.
«Мы были «Детками», Эдди Мартин
Рассказ о судьбе подростков, которые 30 лет назад снялись в культовой дебютной ленте Ларри Кларка «Детки» — про ребят, объединенных непростой судьбой и любовью к скейтбордингу. Сами герои ленты по-разному перенесли свалившуюся на них славу: исполнитель одной из главных ролей Джастин Пирс спустя несколько лет покончил с собой, его партнер по кадру Харольд Хантер в 2006 году умер от передозировки.
Про музыку
«Итало-диско: Блестящий звук 80-х», Алессандро Мелаццини
Картина с говорящим за себя названием: большое исследование итальянской танцевальной сцены 80-х в исполнении документалиста-самоучки Алессандро Мелаццини, который прежде уже брался за ямайский ска, знаменитую порноактрису Чиччолину и наследие монашеского ордена цистерцианцев.
«Посмотри на меня: XXXTentacion», Сабах Фолаян
Портрет подростка Джасея Онфроя, который в 15 лет начал карьеру саундклауд-рэпера под псевдонимом XXXTentacion, в 17 стал мировой звездой, а в 20 был застрелен во время ограбления. В основу «Посмотри на меня» легли архивные кадры и интервью с родными и близкими XXXTentacion.
«Фрики на сцене: История Dinosaur Jr.», Филипп Райхенхайм
Подробный рассказ о важных героях альт-рока 80-х и 90-х, собранный бывшим клипмейкером Dinosaur Jr. Филиппом Райхенхаймом, которому удалось разговорить необщительных музыкантов и выяснить из первых уст, с чего все начиналось — и (с некоторыми перебоями) продолжается до сих пор.
«Чарли XCX: Вместе в одиночестве», Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер
Хроника ковидных экспериментов поп-звезды Чарли XCX, которая в 2020 году вместе с существенной частью планеты оказалась заперта в четырех стенах — и решила записать новую пластинку дома, в прямом эфире и при непосредственном участии фанатов. Видеоматериал, предоставленный самой певицей, обрабатывали ее клипмейкеры Брэдли Белл и Пабло Джонс-Солер, которые также работали с Гарри Стайлзом, Лиззо и группой Pussycat Dolls.
Про разное
«Атлантида», Юрий Анкарани
Юри Анкарани — итальянский аудиовизуальный художник, работающий на стыке игрового кино, документалистики и изобразительного искусства. Его новая работа «Атлантида» посвящена жизни подростков с островка на окраине Венецианской лагуны: ленивое лето, моторные лодки, грохочущая музыка, молодость все простит.
«Джейн глазами Шарлотты», Шарлотта Генсбур
Докудрама — режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур, в котором она беседует со своей матерью, актрисой и певицей Джейн Биркин.
«Корова», Андреа Арнольд
Документальный дебют режиссерки Андреа Арнольд, снявшей «Американскую милашку» и второй сезон «Большой маленькой лжи». Ради «Коровы» Арнольд четыре года фиксировала на камеру жизнь черно-белой британской буренки Лумы — в результате вышел некоторый идейный побратим «Гунды» Виктора Кокасовского, рассказывавшей о буднях свиньи и ее поросят.
«Мэри Куант: Мини-революция», Сэди Фрост
Байопик дизайнерки Мэри Куант, которая в 60-е придумала одевать молодых англичанок в мини-юбки и цветные колготки, а обувать — в туфли на плоской подошве.
Бонус: хиты прошлых лет
«B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», Йорг А. Хоппе, Хайко Ланге и Клаус Мек
Авангард, клубы, наркотики, сквоттеры, великие рокеры и бешеные рейверы с «Парада любви» в видеодневнике англичанина Марка Ридера, который в конце 70-х переехал в Западный Берлин и застал эволюцию танцевальной сцены от нью-вейва до техно.
«Пи Джей Харви: A Dog Called Money», Шеймус Мерфи
Культовая исполнительница Пи Джей Харви в сопровождении военного фотокорреспондента Шеймуса Мерфи посещает Афганистан, Косово и США, а затем записывает свой девятый альбом «The Hope Six Demolition Project» в лондонском Сомерсет-хаусе (тогда за процессом сквозь одностороннее стекло мог понаблюдать любой желающий).
«Рейв в Иране», Сюзанна Мойерс
Вероятно, крупнейший хит Beat Film Festival — дипломная работа немки Сюзанны Мойерс, посвященная подпольным вечеринкам в современном Иране, где техно (как и многое другое) находится под запретом.
«Скейт-кухня», Кристал Мозелл
Подростковая драма о компании манхэттенских девочек-скейтбордисток, с которыми постановщица Кристал Мозель случайно познакомилась в метро. В 2020–2021 гг. на канале HBO выходил сериал «Бетти», который продолжал сюжет фильма, однако после второго сезона проект закрыли.
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Посмотреть полную программу и расписание Beat Film — 2022 можно на сайте фестиваля.