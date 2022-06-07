Эволюция Джонни Деппа: как любимчик Бертона стал главной «отменой» Голливуда

В последние годы Джонни Депп известен разве что пестрыми материалами, в которых полощут и его самого, и его неудавшийся брак с Эмбер Херд. Тем не менее за плечами актера внушительная карьера и несколько десятков незабываемых ролей. В свете победы Деппа в суде с Херд (и его возможным камбэком в большое кино) «Газета.Ru» вспоминает лучшие картины артиста.

«Кошмар на улице Вязов» («A Nightmare on Elm Street»); 1984. «Взвод» («Platoon»), 1986

Роль старшеклассника в слэшере «Кошмар на улице Вязов» стала дебютной для юного Деппа, но сама история и образ главного злодея затмили прочих актеров. Особо знаменитым после премьеры Депп не проснулся, но удачным бонусом «Кошмар на улице Вязов» все же стал: Деппа заметил Оливер Стоун, позвавший его через пару лет в свою военную драму «Взвод», где актер исполнил небольшую, но запоминающуюся роль.

close 100% Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984) Media Home Entertainment

«Джамп-стрит, 21» («21 Jump Street»), 1987–1991

А вот телехит 80-х «Джамп-стрит, 21» про группу юных полицейских под прикрытием, расследовавших преступления в старших школах и колледжах, стал для Деппа счастливым билетом. Многие прочили молодому актеру успешную карьеру именно на телевидении, но Депп отказался довольствоваться первой славой и отправился покорять большое кино (в чем не прогадал).

close 100% Кадр из фильма «Джамп стрит, 21» (1987) 20th Century Fox Television

«Плакса» («Cry-Baby»), 1990; «Эдвард руки-ножницы» («Edward Scissorhands»), 1990

В 90-е Депп ворвался с главной ролью в ретро-мюзикле «Плакса». Это своего рода пародия на «Бриолин» про такой же неочевидный и внезапный союз бунтаря и хулигана с первой умницей и (спящей — в том смысле, что красота в ней еще не пробудилась) красавицей школы. «Плакса» оказал довольно сильное влияние не только на неокрепшие умы юных поклонниц Деппа, распознавших в нем нового секс-символа, но и на массовую культуру. Фильм вернул в моду свисающую прядь сальных волос, которая получила название «slut bang». Такую носили герой Деппа, король рок-н-ролла Элвис Пресли и еще с десяток звезд-мужчин, при одном взгляде на которых мир сходил с ума.

Но главной работой актера в начале 90-х стала, конечно же, трогательная драма «Эдвард руки-ножницы», подарившая ему и признание критиков, и сразу два важных знакомства: с режиссером Тимом Бертоном и с Вайноной Райдер, с которой Депп встречался несколько лет (даже намереваясь повести ее под венец) и в честь которой сделал тату «Вайнона навсегда» (после разрыва переделанное на «вино навсегда»).

close 100% Джонни Депп и Винсент Прайс в фильме «Эдвард руки-ножницы» (1990) Twentieth Century Fox

«Что гложет Гилберта Грэйпа» («What's Eating Gilbert Grape») 1993; «Аризонская мечта» («Arizona Dream»), 1991

В 1993 году вышло сразу четыре картины со участием Деппа, две из которых стали настоящими фестивальными хитами. «Что гложет Гилберта Грэйпа» — надрывная экранизация романа Питера Хеджеса, в которой часть славы украл юный Леонардо Ди Каприо.

А «Аризонская мечта» Эмира Кустурицы — история о странных мечтателях, собравшая восторженные оценки на Берлинском и Варшавском кинофестивалях. Сам Депп выбором этих картин дал понять, что его интересует не только жанровое кино, но и истории об аутсайдерах-одиночках, которые отрицают суровую реальность.

close 100% Джонни Депп, Фэй Данауэй и Эмир Кустурица во время съемок картины «Аризонская мечта», 1991 год Canal+

«Эд Вуд» (Ed Wood»), 1994; «Мертвец» («Dead Man»), 1995

Черно-белая полоса в карьере Деппа: «Эд Вуд» — очередное сотрудничество Деппа с Тимом Бертоном. Это нуарный байопик об Эдварде Вуде, снискавшем славу «худшего режиссера всех времен и народов». На Деппа, жадно ищущего подобных образов, эта роль села идеально и принесла ему вторую (после «Эдварда руки-ножницы») номинацию на «Золотой глобус».

«Мертвец» Джима Джармуша получился более серьезным, эдакой философской притчей о маленьком человеке, заподозрившем, что его путешествие по реке жизни — это посмертный вояж. Картина стала большим артхаусным хитом, хотя и получила заслуженные преференции только со временем: в год выхода критики и зрители восприняли ее прохладно.

close 100% Джонни Депп в фильме Тима Бертона «Эд Вуд» (1994) Touchstone Pictures/Global Look Press

«Дон Жуан де Марко» («Don Juan DeMarco), 1995

Наигравшись в серьезное кино, Депп сделал передышку и снялся в приторно-романтическом «Дон Жуане де Марко». Это милая и очаровательная картина о силе любви.

Помимо хорошего гонорара, Депп получил другой бонус — познакомился с Марлоном Брандо. Актеры оказались братьями по духу: оба любили нарушать правила, ценили уединение и славились своей любвеобильностью. Эта странная дружба впоследствии обернется ценным сотрудничеством, о котором — ниже.

close 100% Кадр из фильма «Дон Жуан де Марко» (1995) New Line Cinema

«Донни Браско» («Donnie Brasco»), 1997; «Храбрец» («The Brave»), 1997

Cлащавый период в карьере актера долго не продлился и уже в 1997 году Депп вместе с Аль Пачино снялся в криминальной драме «Донни Браско» о реальных сотрудниках ФБР, внедренных в нью-йоркскую мафию.

Но куда интересней картина «Храбрец» — полнометражный режиссерский дебют Деппа, в котором он обращается к своим индейским корням и вновь сотрудничает с Брандо. Депп подарил звезде «Крестного отца» главную роль умирающего продюсера, который нанимает бедняка (его сыграл Депп), чтобы снять его за хороший гонорар в фильме с настоящим убийством.

«Храбрец» — незаслуженно малоизвестный фильм в карьере Деппа, с которым он даже успел побороться за главный приз Каннского фестиваля — редкая честь для дебюта. Но вопреки успеху со стороны критиков, Депп на съемках «Храбреца» намучался. Своенравный Брандо к тому времени уже окончательно утративший связь с реальностью попросту отказывался учить роль (Депп пересказал ему сценарий устно) и постоянно импровизировал, нарушая график съемок и сводя с ума съемочную группу.

close 100% Кадр из фильма «Донни Браско», 1997 год IMDb

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» («Fear and Loathing in Las Vegas»), 1998

Кислотная картина Терри Гиллиама, снятая по воспоминаниям гонзо-журналиста Хантера Томпсона, в которой Депп исполнил альтер-эго писателя. Получилось ярко, бойко и с укачиванием на особо острых поворотах сюжета. Фильм в одночасье затмил предыдущую биографию Томпсона — ленту 1980 года «Там, где бродит бизон» с Биллом Мюрреем.

close 100% Кадр из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998) Universal Pictures

«Сонная Лощина» («Sleepy Hollow»), 1999 /«Жена астронавта» («The Astronaut's Wife»), 1999/ «Девятые врата» («The Ninth Gate»), 1999

Период мистических триллеров в карьере Деппа: «Сонная лощина», в которой они с Тимом Бертоном признавались в любви к викторианскому хоррору, фантастическая «Жена астронавта» про космос как предчувствие, что мы не одиноки во Вселенной, и «Девятые врата» Полански, в котором обычные люди соседствовали с потусторонними силами.

close 100% Джонни Депп в фильме «Сонная Лощина» (1999) Paramount Pictures

«Шоколад» («Chocolat»), 2000

После хоррор-периода в новое тысячелетие Депп вошел с более спокойной картиной «Шоколад». Это лирическая и горько-сладкая экранизация одноименного романа Джоанн Харрис. Жюльет Бинош исполнила роль кондитерницы Виенн, изменившей с помощью шоколада рутинную жизнь местных жителей. А Деппу досталась роль кочевого цыгана со все тем же свисающим на лицо «slut bang» (совпадение? едва ли) и с гитарой в руках.

close 100% Джонни Депп и Жюльет Бинош в кадре из фильма «Шоколад» (2000) Miramax Films

«Из ада» («From Hell»), 2001; «Кокаин» («Blow»), 2001; «Однажды в Мексике: Отчаянный 2» («Once Upon a Time in Mexico»), 2003

Год спустя Депп вернулся к любимым пограничным героям, которых боишься и которыми очаровываешься в равной степени. «Из ада» — напряженный детектив о поисках Джека-потрошителя в викторианском Лондоне (фильм основан на комиксах Алана Мура). «Кокаин» — основанный на реальных событиях байопик о наркоторговце Джордже Янге.

Увенчал эту «трилогию» выход на экраны «Однажды в Мексике» — кровожадный вестерн-боевик Роберта Родригеса. Деппу досталась роль убийцы с ксивой ЦРУ Шелдона Сэндса.

close 100% Кадр из фильма «Из ада» (2001) KPA/Global Look Press

«Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины» («Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl»), 2003

Время настоящего расцвета в карьере Деппа и фильм, который поднял актера до небес. Придуманный Деппом эксцентричный образ Джека Воробья сильно расходился с тем, как он был прописан в сценарии. Но актер отстоял свое видение и сорвал куш: зрители по всему миру влюбились в очаровательного плута-пирата, а картина обернулась одной из самых успешных франшиз в истории кино. Более того, «Пираты Карибского моря» принесли Деппу первую в его карьере номинацию на «Оскар».

close 100% Walt Disney Pictures

«Чарли и шоколадная фабрика» («Charlie and the Chocolate Factory»), 2005; «Труп невесты» («Corpse Bride»), 2005; «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» («Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street»), 2007

Новый и самый плотный период сотрудничества Деппа с Тимом Бертоном. Актер и постановщик в период с 2005 по 2007 год выпустили три совместные работы. «Чарли и шоколадная фабрика» — экранизация одноименной повести Роальда Даля, в которой Депп исполнил роль умилительного Вилли Вонки (на этом посту в 2023 году его сменит Тимоти Шаламе).

В готическом «Трупе невесты» Депп озвучил Виктора Ван Дорта. А в «Сиуни Тодде» сыграл убийцу-парикмахера. Роль поющего цирюльника с опасной бритвой в руках принесла Деппу вторую номинацию на «Оскар» и первый «Золотой глобус».

close 100% Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) Dreamworks

«Воображариум доктора Парнаса» («The Imaginarium of Doctor Parnassus»), 2009; «Алиса в стране чудес» («Alice in Wonderland»), 2010

Депп, который всегда тонко чувствовал баланс между откровенно фриковатыми героями и персонажами с очаровательными странностями, в начале десятых снялся в двух фильмах-сказках. В «Воображариуме доктора Парнаса» он вместе с Джудом Лоу и Колином Фареллом подхватил роль за трагически погибшим Хитом Леджером (все три актера пожертвовали свои гонорары матери дочери Леджера и его бывшей возлюбленной Мишель Уильямс).

В «Алису в стране чудес» Деппа позвал Бертон, доверивший ему роль Безумного шляпника — идеальный образ для артиста, обожающего внешние мистификации.

close 100% Джонни Депп и Мия Васиковска в кадре из фильма «Алиса в Стране чудес» (2010) Walt Disney Pictures

«Турист» («The Tourist»), 2010; «Ромовый дневник» («The Rum Diary»), 2010

Начало спада (или отрицательной динамики) в карьере Деппа. Шпионский «Турист» с потенциально интересным финальным твистом, хоть и собрал на тот момент топовую пару звезд в лице Деппа и Анджелины Джоли, но киношного чуда не совершил. Оказалось, что бессмысленно звать в фильм голливудских знаменитостей, если химия между ними способна разве что навести на зрителя тоску.

Таким же малоинтересным получился и «Ромовый дневник». Для актера это еще и роковой проект в плане его знакомства на съемках с Эмбер Херд, которая покажет ему небо в алмазах: за красивой love story раскроется обоюдно абьюзивный брак и не менее болезненный бракоразводный процесс, в котором хоть и будет назван главный злодей, но от которого явно пострадали оба.

close 100% Эмбер Херд и Джонни Депп в фильме «Ромовый дневник» (2011) Planet Photos/Global Look Press

«Мрачные тени» («Dark Shadows»), 2012; «Одинокий рейнджер» («The Lone Ranger»), 2013; «Превосходство» («Transcendence»), 2014

Продолжение падения Деппа, когда выяснилось, что на третий десяток сотрудничества, даже совместный проект с близким другом Бертоном может обернуться недоразумением («Мрачные тени»).

«Одинокий рейнджер» Гора Вербински и «Превосходство» Уолли Пфистера (до этого постоянный оператор Кристофера Нолана) так и просто оказались провальными. То ли чуйка Деппа стала его подводить, то ли при смене времен странные герои Деппа стали уступать в борьбе за зрительские сердца. Но итог аудитории и критиков был беспощаден, при том что за каждый из этих трех фильмов Депп получил $20 млн.

close 100% Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп на съёмках фильма «Мрачные тени» (2012) Tim Burton Productions

«Черная месса» («Black Mass»), 2015; «Фантастические твари и где они обитают» («Fantastic Beasts and Where to Find Them»), 2016

Но в 2015-м Депп дал понять, что его еще рано списывать со счетов. «Черная месса» Скотта Купера воплотила в себе две любви Деппа — к неоднозначным антагонистам и внешним перевоплощениям. Депп в этом фильме выглядит по-настоящему страшно, демонстрируя хорошую актерскую форму.

Зарождение (как мы теперь уже знаем — не самой интересной) франшизы из вселенной о Гарри Поттере, в которой Деппу досталась роль главного злодея мира всея волшебников — Грин-де-Вальда. Отыграв в двух фильма, но проиграв в первом большом суде с Эмбер Херд, актер окончательно распрощался с репутацией, большими контрактами (в новые «Пираты» звать отказались, в «Тварях» заменили на Маддса Миккельсена), и обрел негласный статус самого «отмененного» актера Голливуда.

close 100% Кадр из фильма «Черная месса» (2015) Cross Creek Pictures

«Убийство в «Восточном экспрессе» («Murder on the Orient Express»), 2017

Отменить отмену Деппа в 2017-м попробовал Кеннетт Брана, снявший актера в своей экранизации знаменитого детектива Агаты Кристи. Но фильм получился настолько слабым и безвкусным, что едва не пришлось спасать от зрительского недовольства самого Брану. И как уж тут протягивать руку помощи кому-то еще?

close 100% Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) 20th Century Fox Film Corporation

«Великий» («Minamata»), 2020

Но есть во всей этой истории и светлые пятна. Например, тихий, но пронзительный байопик «Великий» о знаменитом военном фотографе Юджине Смите. Депп сыграл главную роль и выступил продюсером ленты, снискавшей пусть не такую широкую, но все же славу.

Как будет складываться карьера Деппа дальше — большой вопрос. Вопреки ожиданиям фанатов, критики уверены, что вернуть былую славу и контракты актеру вряд ли удастся.

Например, Variety в своей недавней статье на тему возможного громкого камбэка Деппа размышляет об этом подчеркнуто осторожно: в таких случаях нужно приложить недюжинные усилия, чтобы доказать свою профпригодность. Пользователи соцсетей могут сколько угодно признаваться актеру в любви и поддерживать его в суде, но если его следующий фильм не станет кассовым хитом, ни о каком возрождении карьеры не может быть и речи.