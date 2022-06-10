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Культура

«История Радамеса — это история предательств»: как в «Геликон-опере» собираются возрождать «Аиду»

Худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман объяснил свою трактовку оперы «Аида»

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«Геликон-опера»
В театре «Геликон-опера» 28 июня стартует показ легендарной оперы «Аида» Джузеппе Верди в постановке худрука Дмитрия Бертмана на либретто Антонио Гисланцони. «Газета.Ru» побывала на экспликации и рассказывает, чем геликоновская «Аида» отличается от всех других.

«Великая опера в собственной манере»

Ученики ГИТИСа зазубривают оперы «Аида», »Евгений Онегин» и «Иоланта» подобно тому, как студенты литературных ВУЗов — Гомера. И «Аида», которая регулярно ставится на сценах ведущих оперных театров мира («Ла Скала», «Королевская опера» в Стокгольме), теперь предстанет российскому зрителю в театре «Геликон-опера».

Дмитрий Бертман признался, что видит историю о войне египтян с эфиопами не традиционной оперной постановкой с батальными сценами, а, напротив, более личной. Именно такой, по словам режиссера, ее и задумывал Верди.

«Аида» — опера камерная. Однако проблема заключается в том, что к ней часто подходят как к «опере для слонов, пирамид и крупных театральных мазков». На самом деле все в этой опере сфокусировано в ариях, дуэтах и терцетах — именно здесь находится самое интересное», — сказал Бертман.

Опера была написана по просьбе хедива Египта Исмаил-паши за внушительное вознаграждение и впервые появилась на сцене Хедивской оперы в Каире в декабре 1871 года.

Уже после этого Верди устроил показ спектакля на небольшой сцене, куда пригласил своих друзей. Композитор отмечал, что «Аида» — «великая опера, сделанная в его собственной манере».

О чем «Аида»?

История Аиды, плененной эфиопской принцессы, развивается на фоне войны между Египтом и Эфиопией. Сам Бертман, фиксируя различия между эфиопами и египтянами, при этом называет тот военный конфликт похожим на гражданскую войну. По сюжету Аида влюбляется в начальника дворцовой стражи фараона Радамеса, к которому неравнодушна и дочь правителя Египта Амнерис.

«История Радамеса — это история предательств. Он предал и Амнерис, и Аиду», — считает режиссер-постановщик.

Всего в опере 4 действия. За декорации постановки отвечает эстонский скульптор Тауно Кангро, он же — автор знаменитой скульптуры «Трубочист» в Таллине. Вместе с ним над постановкой работает художник-сценограф Ростислав Протасов. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Кирьянов, главный дирижер театра «Геликон-опера».

За костюмы отвечает Ника Велегжанинова, сотрудничающая с ведущими театрами России, в том числе с «Современником», за свет — Денис Солнцев.

Премьера оперы Дж. Верди «Аида» стартует в «Геликоне» 28 июня. Премьерные показы также пройдут с 29 июня по 1 июля и с 5 июля по 8 июля.

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