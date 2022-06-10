Пулитцер за подкаст, «Грэмми» — за TikTok-мюзикл: как интернет и соцсети меняют культуру

Социальные сети, как и интернет вообще — важнейшая часть нашей жизни. Неудивительно, что расширение влияния интернета затронуло и сферу искусства — главного зеркала человеческой жизни. За последние годы сфера развлечений, кино и искусство благодаря соцсетям вышли на совершенно иной уровень. Обозреватель «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, как культурной индустрии живется онлайн.

Как онлайн платформы изменили кино

Первыми изменения в искусстве и культуре подхватили стриминговые платформы. Выросшие из кабельных телеканалов (как и в случае c Netflix — из почтового видеопроката) онлайн-платформы сперва боролись за ежемесячных подписчиков, предлагая более смелый и интересный контент, чем тот, что можно было увидеть в телевизоре и в кинотеатрах, а после решили взять штурмом индустрию большого кино.

Еще каких-то несколько лет назад Канны сотрясал скандал вокруг премьеры и участия в конкурсной программе фильма Netflix «Окча» Пон Чжун Хо. Старожилы смотра и просто консерваторы настаивали, что ничего путного стриминг предложить не может, и его релизам не место на главных кинофестивалях планеты.

Лояльно настроенные критики и зрители протестовали: нужно дать таким фильмам шанс и посмотреть, что из этого выйдет. И пока на Лазурном берегу разгорались нешуточные споры, «Оскар» всех рассудил. Картина Альфонсо Куарона «Рома» в 2018-м году стала почти что первопроходцем: мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского фестиваля (где он забрал «Золотого льва» — главную награду), а позже поборолся за «Оскар» сразу в 10 (!) номинациях, отхватив в трех из них призы.

В 2022 году влияние стриминговых платформ на киноиндустрию сложно переоценить: чего только стоит оскаровская победа инди-драмы «CODA: Ребенок глухих родителей» в категории «Лучший фильм».

За саму ленту, премьера которой состоялась на американском кинофестивале независимого кино «Санденс», изначально велась активная битва среди онлайн-платформ. Победил Apple TV+, выложивший за права скромной ленты рекордные $20 млн, потому что осознавал наградный потенциал картины. Итоги 94-й церемонии «Оскар» доказали, что потраченные миллионы были верной инвестицией.

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Искусство становится доступней

Готовность независимых авторов перемещаться из большого проката в онлайн-пространство легко объяснимо: стримингам нужны внушительные победы, которые им могут принести авторские работы, а авторам необходима свобода действий и бюджеты, которыми лихо распоряжаются онлайн-платформы.

Тем более, что возросшим интересом к авторскому кино индустрия обязана пандемии. В 2020-м году, когда все закрывалось и переезжало на удаленку, были отменены ключевые кинофестивали, не готовые уходить в онлайн. Без Канн, ежегодно указывающих курс современного кино и зажигающих новые имена, индустрия лишилась важного и авторитетного ориентира. Ухудшил ситуацию и поредевший прокат: все крупные студийные релизы были перенесены на год и кинотеатры даже после возобновления работы пустовали без блокбастеров.

Именно в этот момент пальмой первенства завладели скромные инди-фильмы: тихая и щемящая драма «Земля кочевников» получила «Оскар», а в мировом прокате случился наплыв авторского кино, для которого пандемия расчистила место.

Этот опыт смешал карты и изменил индустрию: оказалось, что сорвать большой куш теперь может каждый. Искусство стало еще доступней, но не только для авторов, но и для зрителей, которые несколькими подписками могут обеспечить себя контентом на десятилетия вперед.

Более того, границы между автором и потребителем искусства стерлись — каждый может стать творцом в той или иной степени. За это стоит сказать отдельное «спасибо» NFT — виду уникальных криптографических токенов. Залить в формат NFT и выставить на аукционе можно все что угодно: от оригинальной фотографии до официального документа (свежий пример: выдворенный из России комик Идрак Мирзализаде за $30 тыс. продал свой вид на жительство). И пока коллекционеры старой формации посещают оффлайн-аукционы и мучаются с логистикой доставки купленного произведения искусства, богатая молодежь покупает «золото» будущего в два клика, не выходя из дома.

С некоторых пор купить онлайн можно даже права на фильм. Самые громкие недавние кейсы: документальный фильм Валерии Гай Германики об Александре Емельяненко и картина «Гиперхаос» Александра Седых, выставленные на «Авито». Германика оценила свой невыпущенный док в 50 млн рублей, менее известный Седых оказался поскромнее — запросил «всего» 18 млн. Причина продажи в сети — нежелание идти на уступки и цензурировать работы для получения прокатного удостоверения.

close 100% Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), Whatsapp, YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, айфон, cоциальные сети Depositphotos

За подкастами и TikTok будущее?

В 2019 году Пулитцеровская премия учредила новую категорию — теперь за награду борются и аудиоподкасты. В 2020-м Пулитцер получили сразу три журналистских подкаста: разоблачающий работу администрации Трампа над программой для мексиканским мигрантов «Останься в Америке», «Белая ложь» — исторический экскурс во времена Гражданской войны, и «Ear Hustle», рассказывающий о жизни заключенных в тюрьме Сан-Квентин.

Годом позже приза удостоился подкаст «Без компромиссов», исследующий проблемы закона о владении оружием. А в 2022-м — подкаст «Учтивый», в котором подробно рассказывается о преступнике, который после 30-летнего заключения готовится выйти на свободу.

Подобные подкасты давно перестали быть увлечением для интеллектуалов и прочно вплелись в массовую культуру. Например, вышедший в 2021 году мини-сериал Apple TV+ «Психиатр по соседству» был основан на одноименном подкасте журналиста Джо Носеры, который лично занялся исследованием травматичной истории Мартина Марковица, на 30 лет ставшего фактически заложником своего психотерапевта Исаака Гершкопфа.

Другой яркий пример прорыва соцсетей на поле большого искусства — в 2022-м году Grammy получил TikTok-мюзикл «Неофициальный мюзикл о Бриджертонах», релиз саундтрека из которых состоялся в TikTok.

Таким образом, соцсети из развлекательных платформ трансформируются в серьезные площадки, выпускающие контент, способный конкурировать с настоящими произведениями искусства. И можно сколько угодно сопротивляться этим переменам, но не признать очевидность невозможно.