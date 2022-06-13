«Как вообще жить в мире без шуток»: Анна Котова-Дерябина о разводе, юморе и 30-летних

В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Женщина в состоянии развода». Одну из ролей в нем исполнила Анна Котова-Дерябина. «Газета.Ru» поговорила с актрисой об этом сериале, будущих проектах, работе с режиссером Николаем Хомерики и «постыдных» увлечениях.

— Расскажите о своей героине из сериала «Женщина в состоянии развода». Какие эмоции она у вас вызывает?

— Моя героиня Шура такая женщина активная: воспитывает сына, ведет себя как ярая феминистка. Она считает, что мужики должны быть у нас под колпаком, а мы, женщины, можем все сами и даже замуж для этого нам не надо. Но на самом деле у нее своя лирическая любовная история, о чем мы впоследствии узнаем. И станет понятно, почему она так себя ведет. Это в целом такой типичный персонаж, с двойными стандартами.

— Главной героине Вере (Мария Машкова) 32 года. По сюжету она переживает развод, однако по медицинским причинам ей приходится всерьез задуматься о рождении ребенка. Нет ли в этой истории скрытого призыва к тому, чтобы женщины как можно скорее стали заводить детей? Что лично вас привлекло в этой истории?

— Скрытые призывы может каждый найти сам даже там, где их нет. Это скорее вопрос к сценаристам. А меня в этой истории привлекло то, что в ней рассказывается про женщин, про выбор, который женщине приходится делать в своей жизни, и насколько это порой бывает непросто. Само наличие этого выбора, что его приходится делать и рассуждать на эти темы, мне показалось очень интересным и важным как для нас, так и для зрителей.

— В сериале также затрагивается вопрос эйджизма. Приходилось ли вам сталкиваться с дискриминацией и предрассудками относительно своего возраста? Скажем, не получали работу, потому что слишком молодая и неопытная? Или, напротив, в 30 лет родственники призывают скорее заводить детей.

— Все-таки у меня пока такой возраст, когда я не особо сталкиваюсь с дискриминацией и какими-то предрассудками. Но да, после 30 тема детей, конечно, встает острее в семье, у родственников. Они начинают спрашивать про это. Но это единственное, с чем я сталкивалась.

— В истории происходили катастрофические события разной степени тяжести (взять хотя бы Вторую мировую войну), однако сегодня все чаще молодежь осознанно становится чайлдфри. Как думаете, с чем это связано?

— Я думаю, что это связано с несколькими вещами. И с отношением к себе, и к жизни, и, конечно же, с экономической ситуацией. С одной стороны, кажется, что следующие поколения несколько более инфантильны и позднее взрослеют и встают на ноги. У наших родителей и бабушек-дедушек все было достаточно понятно в бытовом плане: вышел замуж — дали квартиру, грубо говоря, как было в Советском Союзе. Сейчас эти вопросы стоят более обостренно: сам не постараешься, никто тебе ничего не даст. Я думаю, это в том числе во многом влияет и на молодежь: нужно сначала встать на ноги, а чтобы встать на ноги, нужно время, где-то плюс-минус к 30 годам, а дальше уже можно и о детях подумать.

— По вашим наблюдениям, кто сильнее переживает развод, мужчины или женщины? Нашли ли вы ответ на вопрос, почему у успешных и привлекательных с виду людей не складывается личное счастье?

— Думаю, что все переживают развод по-разному. Мне кажется, счастье абсолютно не зависит от того, успешный человек или привлекательный — оно у многих не складывается. Успешные люди просто на виду, мы так или иначе следим за их личной жизнью. Но если посмотреть вокруг, нас окружает множество людей, у которых не складываются отношения. Это зависит от множества факторов. В любом случае это личные истории, о них сложно судить со стороны.

— В комедии «Я худею» вы играли жену героя Сергея Шнурова. Каково было работать с ним в кадре как с актером?

— Работать с ним замечательно. У нас был всего один съемочный день, тем не менее было смешно и весело. Сергей — приятный, интеллигентный мужчина.

— Вам часто выпадали комедийные роли. Не было ли желания попробовать себя в кардинально новом жанре — мюзикле, научной фантастике, фэнтези или исторической драме?

— Вы знаете, любопытно попробовать все. Я люблю и комедии, и драмы, и в историческом кино с удовольствием бы снялась. Сыграть в мюзикле — это моя мечта, вот только у нас их снимают не так часто. Но я буду верить и ждать. Фэнтези и фантастика, наверное, не совсем мой жанр, но если предложат, почему бы и нет.

— Учитывая то, что юмор постоянно меняется, был ли у вас момент, когда вы видели себя на экране и понимали, что сейчас эта шутка уже неактуальная, а может, даже обидная? Испытывали ли вы в таких случаях «испанский» стыд?

— Мне кажется, что чувство юмора у людей либо есть, либо нет. В подходе к проектам я ориентируюсь на собственное чувство юмора. Если я участвовала в проекте и на момент съемок мне было смешно, в дальнейшем мне не стыдно. Если вдруг я где-то принимала участие и тогда было не смешно, да и не нравилось, это уже вопрос ко мне. Но я не припомню подобных проектов с неактуальными шутками. Есть ситуативный юмор, воспринимаемый исходя из контекста времени, — нужно об этом помнить.

— В «Сестрах» вы сыграли пробивную Машу из Саратова, которой вместе с сестрами приходится руководить автосалоном, то есть традиционно «мужским» бизнесом. Сами лично разделяете профессии на женские и мужские? Скажем, был бы юмор в сериале понятен за границей? Можно ли сказать, что шутки ориентированы на мужскую аудиторию?

— Конечно, есть более женские профессии, а есть более мужские. В силу, например, физических данных. Но сейчас все меняется — женщины идут работать пожарными. Если женщина хочет, она может и в шахту пойти, — границы в наше время стерты. Насчет юмора — я не знаю, я же не живу за границей. Может быть, юмор вполне понятен, но в общих чертах, не в такой степени, как у нас. Сериал ориентирован все-таки на российскую аудиторию.

— Как относитесь к такому жанру, как стендап? Есть ли у вас любимые скетчи, ситкомы или этого и так хватает на съемках? Остаются ли силы шутить вне съемочной площадки? О чем недопустимо шутить?

— Прекрасно отношусь к стендапу, но не очень много смотрю его в последнее время. Мой любимый ситком — «Друзья». Одно время смотрела шоу «Импровизация», когда комики выходят и импровизируют на одну тему. Мне кажется, это дико круто. Хотела попробовать себя в этом направлении, но пока руки не дошли. Шутить всегда есть силы, как вообще жить в нашем мире без шуток и чувства юмора?

— Помимо съемок в кино вы также занимались дубляжом зарубежных фильмов. Чем для вас как актрисы отличается работа непосредственно в кадре и за кадром?

— Актер дубляжа — это другая профессия, в которой требуются особенные навыки. Нужно передать эмоцию персонажа, прожить вместе с ним ту или иную сцену, уложиться в скорость речи актера в кадре. Есть очень много технических моментов, которые нужно учитывать в этой работе. В целом это довольно многозадачная профессия, которая мне очень нравится.

— Поклонники отмечают ваше сходство с голливудской актрисой Риз Уизерспун. Как относитесь к тому, что вас сравнивают с другими коллегами? Испытываете ли симпатию к этой актрисе и проектам с ее участием? Скажем, «Большая маленькая ложь» или «Блондинка в законе»

— Сравнивают — и ладно, все мы на кого-то похожи. Я слежу за карьерой Риз Уизерспун, в последние годы она стала еще и продюсером. Многие ее проекты, в которых она также выступает как актриса, очень мне симпатичны. И «Большая маленькая ложь», и «Утреннее шоу» — это невероятно круто. На фильме «Блондинка в законе» я вообще выросла. Но справедливости ради амплуа у нас с Уизерспун все-таки немного разные.

— Не думали однажды так же, как она, попробовать себя в смежной сфере — выступить сценаристом, режиссером, запустить бренд одежды, сняться в музыкальном клипе, озвучить героя мультфильма?

— Режиссером и сценаристом вряд ли, равно как и не стала бы заниматься брендом одежды. Вот креативным продюсером поработала бы с удовольствием. Озвучивать героев мультфильма я и сейчас могу, как и сниматься в музыкальных клипах, если позовут.

close 100% Актриса Анна Котова Александра Чистова

— Продолжая разговор о телеведущих, я узнал, что, помимо актерской профессии, вы получили диплом журналиста (в Высшей национальной школе телевидения). Хотели бы однажды сыграть российского репортера в кино? У нас есть такие сюжеты про Листьева, Максимовскую, «разгром» НТВ. Было бы это интересно зрителям? Может, у вас есть кумиры в журналистике, кого хотели бы сыграть?

— Это не совсем диплом — я проходила девятимесячные курсы повышения квалификации. Поэтому не называла бы это дипломом журналиста. Историй о журналистах действительно много. Главное для меня — интересно прописанная роль. Пусть это будет репортер, например. Но непосредственно цели сыграть его нет. Увлекает в первую очередь персонаж: как он раскрывается, что с ним происходит. Я не так сильно слежу за журналистикой, поэтому не сказала бы, что у меня есть кумиры в этой области.

— Случается, что актерам приходится на съемках чуть ли не осваивать новую профессию – уверенно стоять на коньках, учиться ездить верхом, петь, плавать и даже летать в космос. Были ли у вас на съемках сложные моменты, когда приходилось осваивать какие-то навыки ради роли?

— Я снималась в фильме «Белый снег» Николая Хомерики пару лет назад. Там нас ставили на беговые лыжи, по сюжету мы играли лыжниц. Я была олимпийской чемпионкой Ларисой Лазутиной. У нас, конечно, были дублеры — профессиональные лыжники, которые бегали за нас на общих планах. Тем не менее нужно было научиться делать это самим. До этого я каталась на лыжах только в школьные годы и в детстве с мамой в лесу. У нас был тренер, мы занималась на протяжении трех месяцев. За это время я научилась кататься на беговых лыжах. Вот так благодаря актерской профессии нарабатываются самые разные навыки.

— Вы снимались у таких режиссеров, как Борис Хлебников, Валерий Тодоровский, Николай Хомерики, Илья Куликов и Николай Грамматиков. Какими из своих проектов и ролей вы наиболее довольны в плане сотрудничества?

— Это чудесные режиссеры, работать с ними было одно удовольствие. В целом я довольна всеми своими проектами. Они очень разные, со своей спецификой. Я везде чему-то училась, осваивала разные навыки — общения, сотрудничества. Я очень рада, что такие люди встретились на моем профессиональном пути. Надеюсь, будут еще.

— С кем из зарубежных и российских режиссеров хотели бы поработать в будущем?

— Из наших режиссеров хотела бы с Наташей Меркуловой, Алексеем Чуповым и Кареном Оганесяном поработать. Конечно, с Александром Сокуровым, но у него такое кино, в которое практически не попасть. Еще бы поработала с Андреем Кончаловским. За рубежом много замечательных режиссеров. Снялась бы с удовольствием у Уэса Андерсона — очень люблю его фильмы «Отель Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны». У него чувство юмора, которое я люблю и понимаю.

— Какие из недавних российских кинофильмов произвели на вас сильное впечатление?

— Буквально на днях была на премьере фильма «Одна». Это драма, основанная на реальных событиях, про женщину, которая выжила в катастрофе в 1981 году. Прекрасное кино, смотрела на одном дыхании. И актерский состав, и съемка — сделано очень хорошо. Я была под большим впечатлением, давно такого не видела в нашем кино.

— В последнее время качество российского кино значительно улучшилось: контракты с Netflix, съемки кино в космосе, национальное кино (из Якутии и Кабардино-Балкарии) получает престижные премии на международных фестивалях. Как считаете, на что российскому кино нужно сделать ставку теперь, когда сотрудничество с Западом приостановилось?

— Мне сложно судить о таких вещах. Это вопрос, который стоит задать нашим продюсерам, людям, которые управляют кинобизнесом в стране. Я актер, наемный сотрудник. Мне кажется, что в этих процессах все очень непросто.

— Расскажите немного о своих будущих проектах. Чем в ближайшее время порадуете зрителей?

— Помимо «Женщины в состоянии развода», будет еще один проект на «Кинопоиске». Сейчас мы снимаем комедию под названием «Дурдом» для телеканала «Пятница». Это веселая история, которую можно будет увидеть по ТВ, думаю, в следующем году. Также я занята на съемках второго сезона сериала «Он-лайф» про пятерых героинь и их жизнь в соцсетях и в оффлайне — проект платформы Premier. Также жду начала съемок второго сезона «Сестер» для Start.

— Какую книгу читаете сейчас? Можете посоветовать своих любимых авторов?

— Сейчас читаю Агату Кристи, я люблю детективы. Расследования, убийства и все в таком духе — этот жанр меня очень привлекает.

— Есть ли у вас guilty pleasure (тайное «стыдное» удовольствие)?

— Не могу назвать это именно постыдным увлечением, однако увлекаюсь астрологией. У меня есть астролог, с которым иногда советуюсь по разным вопросам. Мне кажется, это здорово, пусть это будет моим guilty pleasure.