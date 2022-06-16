«Кинотеатрам не суждено уйти из нашей жизни». Интервью с Иваном Кудрявцевым

16 июня в повторный прокат выходит отреставрированная версия фильма «Асса». Она откроет цикл показов советских картин в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино». Директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев рассказал «Газете.Ru» о причинах интереса россиян к повторному прокату советской классики и особенностях реставрации кинолент, а также оценил состояние российского кинематографа в текущих условиях.

— Расскажите о проекте «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино». Какие фильмы в него войдут?

— «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино» — это масштабный совместный проект киноконцерна «Мосфильм» и телеканала «Мосфильм. Золотая Коллекция». Мы планируем выпускать по одному знаковому фильму в месяц. Первые релизы — это «Асса» 16 июня, затем в июле «Кин-Дза-Дза» Георгия Данелии, в августе — «Ширли-Мырли» нашего лауреата «Оскара» Владимира Меньшова, в сентябре — «Мимино» Данелии.

— Какова цель этого проекта?

— Дать миллионам российских зрителей уникальную возможность увидеть на большом экране великие фильмы нашего кинематографа, с которыми многие из нас знакомились в основном в телевизионном эфире. Для того, чтобы увидеть эти фильмы на большом экране, была проделана колоссальная работа в Лаборатории обработки пленки концерна «Мосфильм». Все эти картины прошли покадровую реставрацию — сначала с использованием современных компьютерных систем и алгоритмов, а затем вручную.

— Как проходила реставрация старых фильмов перед выходом в кинотеатрах?

— Картины прошли покадровую реставрацию, сначала с использованием современных компьютерных систем и алгоритмов, а затем специалисты вручную отсматривали кадр за кадром и ликвидировали царапинки, выцветшие элементы пленки, доводили изображение до уровня, о котором мечтали создатели фильма.

— Первым в «Золотой коллекции» выходит фильм «Асса» Сергея Соловьева. Как вы считаете, почему эта лента может быть актуальна сегодня?

— С «Ассы» началось современное российское кино, кино новой эры. Это фильм, в котором появился Цой, зазвучали «Аквариум», раннее «Браво» и Жанна Агузарова с песней о чудесной стране. Это фильм, где играют прекрасная Татьяна Друбич и невероятный Станислав Говорухин, Сергей Бугаев и Александр Баширов. Это памятник эпохи. В любой городской среде памятник — вещь живая, у него отдыхают, останавливаются о чем-то подумать. Так происходит и с «Ассой». Сегодня фильм Соловьева будет смотреть уже другая Россия. Это удивительная возможность понять, как мы изменились и в чем остались неизменными. Именно таким камертоном перемен возрождается память автора.

close 100% Виктор Цой в фильме «Асса» (1988) «Мосфильм»

— Почему «Асса» может быть интересна молодому поколению?

— Для тех, кто видел «Ассу», это возможность посмотреть на нее глазами уже взрослого человека. Мои дети увидят картину на большом экране вообще впервые в жизни. Кстати, когда мы с женой ходили на фильм «Брат» («Брат» и «Брат-2» собрали более $1 млн в повторном прокате), поразились тому, что в зале мы оказались единственными взрослыми, а все остальные были ровесниками наших детей — молодые люди 15-18 лет. У этого поколения есть очень четкие ориентиры, они точно понимают, какие вещи стыдно не знать. Нельзя не знать, что такое фильм «Брат», кто такой Цой, что такое «Асса». Поэтому мы уверены, что на «Ассу» придут — и смотреть ее будут разные поколения.

— Прокат также приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Являетесь ли вы его поклонником?

— Я, конечно же, как и десятки миллионов моих сограждан, являюсь поклонником творчества Виктора Цоя. Музыка Цоя — это то, что мы слушаем в машине, когда едем всей семьей в дальнюю дорогу. Мои дети знают строчки из песен Цоя, я знаю их — это та ткань, которая сшивает нас в нечто единое.

— Как вы считаете, в чем феномен творчества Цоя?

— Что делает нас обществом, народом, нацией? Это какие-то общие культурные коды. Музыка Цоя и группы «Кино» оставила после себя много узнаваемых фраз и мыслей — вклад в культуру колоссальный. Как и любая вещь, которая сшивает общество воедино, — его творчество продолжает жить. Мои дети будут тоже включать Цоя своим детям, я в этом просто не сомневаюсь.

— Почему советское кино остается популярным в 2022 году?

— Советское кино популярно всегда. Повторный прокат великих фильмов национальной кинематографии — это общемировой тренд. В таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Лос-Анджелес, ценители искусства регулярно ходят на демонстрацию ретроспектив. Там принято постоянно пересматривать культовые фильмы прошлого. Наконец-то этот тренд пришел и закрепился в России. И мы очень рады, что флагманом становится великое советское кино.

close 100% Кадр из фильма «Мимино» (1977) «Мосфильм»

— Как вы можете объяснить интерес зрителей к просмотру в кино фильмов, которые легко можно найти в «цифре»?

— Говорю как опытный отец: когда ты хочешь показать детям важный фильм, тот же «Мимино», очень трудно усадить их дома на диван, чтобы никто не отвлекался на смартфон. Кинотеатры дают эту возможность. А ценность опыта именно в совместном приключении! Вы вместе собираетесь, одеваетесь, едете и смотрите кино. А потом, что самое главное, вам есть что обсудить! Мы несколько дней подряд обсуждали фильм «Брат»: что за персонаж Данила Багров, какими были его мотивы, почему сам Балабанов считал его противоречивым персонажем? Все это очень заинтересовало моих детей.

Мы также ходили на «Зеркало» Андрея Тарковского и другие его фильмы. Молодежи на сеансах больше, чем взрослых. Мы наблюдаем удивительный новый виток в развитии кинопроката: зрители перестали интересоваться только новинками.

— В чем преимущество советских фильмов перед современными?

— Режиссер Владимир Наумов однажды в беседе со мной сказал: «Лучший фестиваль — это время». Преимущество культового фильма прошлого перед любым современным заключается в том, что картина прошла огромный путь. Когда фильм проходит такую масштабную проверку временем, его ценность многократно возрастает. Мы никогда не смотрим фильм одними и теми же глазами. Фильмы не меняются, но год за годом меняемся мы. Не каждый фильм может рассчитывать на то, что к нему захотят вернуться. А эти картины уже доказали, что к ним хотят возвращаться. И докажут это еще не раз в дальнейшем.

close 100% Кадр из фильма «Ширли - мырли» Мосфильм

— Всегда ли реставрация необходима?

— Да, реставрация, несомненно, необходима. Во-первых, потому что пленка часто подводит. Да, порой она выживает в очень непростых условиях гораздо эффективнее, чем многие цифровые носители. Но она все-таки стареет, как и страницы книг желтеют. Поэтому реставрация очень нужна — она дает возможность увидеть фильм глазами его автора. А иногда, как в случае с киноэпопеей «Война и мир» великого Сергея Бондарчука, фильм в отреставрированном виде выглядит так, как его замыслил режиссер. В случае с такими фильмами реставрация исполняет замысел автора в полном объеме.

— На сколько кинотеатров вы распространяете советские фильмы? Есть ли на них спрос в небольших городах?

— Спрос сейчас есть и в крупных городах, и в малых — особенно благодаря программе развития кинотеатральных сетей в регионах, которую уже несколько лет подряд проводит Фонд Кино. В небольших городах было построено много современных кинотеатров, оборудованных по последнему слову техники.

Я очень рассчитываю на то, что «Асса» и другие наши релизы будут хитами не только в столице и регионах, но и в малых городах. Судя по тому, каким спросом пользуется «Асса» у российских кинотеатров, здесь будут большие цифры. Картину покажут как минимум в 112 городах, у нее тираж уже более 250 киноэкранов, и ожидания у истории очень высокие.

— Как сегодня живет кинотеатральная отрасль без голливудских премьер?

— Ушли ближайшие релизы крупных мэйджоров, но иностранный киноконтент независимых дистрибьюторов продолжает поступать. Сейчас летний сезон с его традиционно низкой посещаемостью совпал с производственным кризисом во всем мировом кино. Изначально кризис возник из-за пандемии, а в России на него наложился уход голливудских студий.

— Какие методы принимаются для того, чтобы кинотеатрам оставаться на плаву?

— Сейчас кинотеатры стали по-другому вкладываться в продвижение фильмов. Они стараются сделать из каждого нового релиза событие. Мы видим образец сотрудничества прокатчиков и кинотеатров, о котором раньше можно было только мечтать. Кинотеатры изо всех сил стараются удержать аудиторию, не растерять ее, делают все, чтобы к осени, когда наступит высокий сезон посещаемости, зрителю было куда вернуться. Кинотеатры играют очень важную социальную роль. Базовая мотивация для зрителя — это выйти из дома. Кинотеатрам не суждено уйти из нашей жизни. Я с надеждой смотрю в будущее.

— Насколько важна роль государственной поддержки киноиндустрии?

— Государство удвоило финансирование киноотрасли. Мы все знаем шедевры, которые появились благодаря господдержке: «Холоп», «Конек-Горбунок», потрясающая космическая драма «Салют-7». А сейчас государство эту поддержку удваивает. Уверен, что и киноотрасль откликнется новыми масштабными премьерами, которые превзойдут наши ожидания.

— Является ли показ картин прошлых лет вынужденной мерой в условиях недостатка премьер?

— Это не вынужденная мера, это просто продолжение мирового тренда. Как я уже сказал, для жителей Парижа, Нью-Йорка и Лондона ходить на культовые фильмы в кино — это традиция, которая передается из поколения в поколение. Наконец-то мы это у себя распробовали. Повторный прокат стал успешным трендом задолго до того, как случился уход с рынка некоторых мэйджоров. Тренд скорее спровоцировала пандемия, а зритель это распробовал и остался.

— Способен ли современный российский кинематограф конкурировать с западным?

— Наше кино — серьезный конкурент в мировом масштабе. Мы можем позволить себе снимать крупномасштабные, высокобюджетные и суперзрелищные блокбастеры. Все остальные мировые кинопроизводители в нашей части континента (Франция, Италия, Германия, Великобритания) довольствуются комедиями и драмами — то есть фильмами, которые не требуют масштабных бюджетных вложений. И только Россия снимает такие проекты, как «Притяжение» Федора Бондарчука. Масштабные же вещи позволяют себе не так много кинематографий в мире. Наверное, только американская, китайская и отчасти индийская. Россия находится в ряду этих кинематографических сверхдержав. Если мы даже временно оказались бы отрезаны от внешних рынков сбыта, это не помешало бы нашей кинематографии развиваться. Знаете, получился бы такой эффект «сжатой пружины», который точно привел бы только к новому рывку на внешние рынки сбыта.

— Согласны ли вы с тем, что хорроры не очень ассоциируются с российским кинематографом?

— Как не ассоциируются? Я бы так не сказал! Скажите это тем людям, которые любят «Дикую охоту короля Стаха», «Пиковую даму», «Невесту» или «Спутник», ставший хитом не только в нашем цифровом прокате, но и на крупных сервисах, включая Netflix. Наш зритель очень любит российский и советский хоррор, всегда очень благодарно отзывается на новые эксперименты в этом жанре. Трендом нового дня является умный хоррор, фолк-хоррор, то есть хоррор, основанный на народных сказаниях, преданиях. Я уверен, что у этого жанра в России большое будущее.

— Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» проводит «Хоррор Фест Уикенд» под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение». Что из себя представляет эта акция?

— Концепция проста — один уикенд включает коллекцию из пяти или шести фильмов. Зрители получают возможность посмотреть фильмы здесь и сейчас, повздрагивать, где-то посмеяться, где-то побояться, а потом все это дружно обсудить. Впервые мы провели «Хоррор Фест Уикенд» в мае в Москве и в Санкт-Петербурге. Сейчас решили масштабировать его на 20 российских городов. В программу входят два культовых фильма — «Солнцестояние» и «Реинкарнация». Также мы покажем «Твин Пикс: сквозь огонь», «Убийство священного оленя», «Антивирус», «Страшные истории для рассказа в темноте».

Задача «Хоррор Фест Уикенда» — наладить прямой контакт с любителями жанра. Эта аудитория огромна! К тому же это живая, пытливая аудитория — киногурманы, которые любят и ценят мировое авторское кино.

— Вы являетесь постоянным ведущим питчингов Министерства культуры РФ. В этом году ведомство проводит интенсив «Искусство питчинга» при поддержке медиахолдинга «Цифровое Телевидение». В чем смысл и польза данной программы?

— Интенсив проводится под эгидой Министерства культуры уже второй раз. Цель — собрать режиссеров-дебютантов, которым предстоит очная защита проектов перед Экспертным советом Минкультуры, в который входят лидеры киноиндустрии, режиссеры, продюсеры, инвесторы. Все они тонко чувствуют и понимают кино, а самое главное — знают, как его раскручивать и продавать. Начинающие режиссеры должны убедить их в том, что будущий фильм достоин господдержки, достоин финансирования, достоин дополнительных инвестиций. Для того, чтобы убедить их в этом, нужно великолепно провести защиту своего проекта. А это целое искусство. Как держать себя на сцене? Как зацепить идеей своего фильма? Как доходчиво представить задуманный съемочный материал? Как донести свою мысль внятно? Всем этим аспектам посвящен наш интенсив. Мы ждем дебютантов и наставников.

— Кто будет оценивать презентации начинающих специалистов?

— Экспертами выступят ведущие представители киноиндустрии, продюсеры, представители онлайн-платформ и фондов поддержки кинематографии. Мы поговорим о трендах современного рынка кино, вызовах и возможностях в сложившейся ситуации. Лидеры индустрии настроят участников на проведение эффектного и запоминающегося питчинга. Позднее мастер-классы и лекции можно будет посмотреть в записи на портале «Культура.РФ». Уверен, что эта история будет полезна всем желающим освоить навыки создания идеальной презентации своей идеи.