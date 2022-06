17 июня 2022, 13:59 Культура «Мальчик хочет в Тамбов», «Позови меня с собой», «My Heart Will Go On»: какие хиты Россия слушала в 1997 году Самые популярные песни в России в 1997 году Маргарита Савинова

close 100% Кадр из клипа «Алла Пугачёва - Позови меня с собой» YouTube

Танцевальный хит «Мальчик хочет в Тамбов» в духе латино, «Позови меня с собой» Пугачевой, китч-сингл «Barbie Girl» группы Aqua, инопланетный сингл «Around The World» от электронщиков Daft Punk, скандальный рейв-трек «Smack My Bitch Up» Prodigy, романтичная «My Heart Will Go On»: «Газета.Ru» рассказывает о главных российских и зарубежных хитах 1997 года.