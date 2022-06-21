«Женщина при деньгах»: что не так с сериалом о страдающей миллиардерше

24 июня на Apple TV+ стартует сериал, в котором богатые тоже плачут, но, как в знаменитом меме из «Добро пожаловать в Zомбилэнд», — утирают свои слезы пачкой стодолларовых купюр. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, каким получился сериал, в котором богачи получают по заслугам, — и как этот нарратив местами тонет в излишнем морализаторстве.

Находящаяся в самом расцвете сил Молли Новак (звезда SNL и любимая женщина Пола Томаса Андерсона Майя Рудольф) словно героиня Меньшовской драмы — после двадцати лет в браке и громкого развода с предательством мужа убеждается в том, что после 40 жизнь только начинается. В ее случае эта истина буквальна: расставание с мужем-бизнесменом приносит ей $87 млрд разделенного имущества. Почти утонув в своих страданиях (и деньгах), Молли неожиданно узнает, что не первый год владеет крупным благотворительным фондом. Под насмешки бывшего мужа и окружающих она нелепо, но от всего сердца пытается стать настоящей бизнес-леди и доказать, что способна на большее, чем просто выбрасывать миллиарды на ветер.

Истории про возмездие для богатых в последнее время стали настоящим guilty pleasure для аудитории. Ведь состоятельные люди, оторванные от реальности, — главные антагонисты, а страдающий от их прихотей рабочий класс — жертвы тирании и безумия. Свежий пример предстоящей «расправы» — будущий фильм «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом, в котором богатые посетители необычного ресторана, расположенного на отдаленном острове, становятся мишенью для маниакально настроенного повара. Если «Женщина при деньгах» и «Меню» выстрелят, можно смело предположить, что аналогичных историй в ближайшие годы мы увидим достаточно.

close 100% Кадр из сериала «Женщина при деньгах» (2022) Apple TV+ Universal Television

Но вернемся к сериалу, который сразу разгоняется с позиции неприкрытого абсурда: героиня Рудольф в карикатурной манере сокрушается с тогда еще мужем (звезда недавнего хита Apple TV+ «Разделение» Адам Скотт) над тем, что бассейн внутри роскошной яхты какой-то маленький и годен разве что для купания их собак. Неясно, как это воспримут зарубежные зрители, но русскоязычная аудитория, знающая не понаслышке о частных джетах для собак власть имущих, в этот момент должна нервно улыбнуться.

Режиссер и шоураннер сериала Алан Янг знает о комедиях достаточно: до этого он работал над ситкомом «В лучшем мире», в котором герои после смерти отвечали за поступки, совершенные при жизни, а также над «Парками и зонами отдыха», где уморительно дурачились на протяжении 7 сезонов. Таким образом, «Женщина при деньгах» — симбиоз моралистического тона первого шоу и карикатурности второго.

На первый взгляд кажется, что с абсурдностью авторы перегибают. Однако тот, кто видел недавний ролик, в котором модель Кендалл Дженнер не сумела порезать огурец просто потому, что не знала, как это делается, наверняка узнает в карикатурных портретах шоу реальных людей. И стоит отдать Янгу должное — эпизоды, в которых присутствует постирония про современных селебрити, которые иной раз ведут себя так, словно упали на Землю с другой планеты, удаются ему лучше всего.

Но за каждым гэгом (временами очень удачными) здесь стоит серьезная сноска на полях, в которой речь идет о прописных истинах: быть эгоистом плохо, портить экологичную атмосферу офиса — тоже, деньги не приносят счастья, а измениться — никогда не поздно. Эта нравоучительность и намеренная простота месседжа — то, в чем «проседает» «Женщина при деньгах», скатываясь из проекта с неплохим потенциалом в рекламный корпоративный ролик о важности ценностей. На середине пути сериал и вовсе тонет в морализаторстве, от которого хочется распахнуть все окна, иначе — слишком душно.

close 100% Кадр из сериала «Женщина при деньгах» (2022) Apple TV+ Universal Television

Тем более, что подобный драматический прием слабо уживается с представленными в самом шоу стереотипами: да, здесь присутствует то самое многообразие (есть даже транс-персона Эмджей Родригес из «Позы»), но встроенное в кривую систему координат. Самый жеманный и отчего-то вечно недовольный герой, конечно же, гей-азиат (пора уже найти человека, который первым придумал эту глупую «арку», и спросить с него за все), а веселый добряк-простофиля — темнокожий пухляш. Во всем этом «разнообразии» еще очень не хватает немногословных и суровых латиноамериканцев. Хотя, подождите, и им нашлось место, — они 24/7 прислуживают разбалованной главной героине.

Вот и получается, что где-то этот «капустник» складывается в удачный пазл, но по большей части — нет. Как и не сообщает аудитории ничего нового, потому что хорошей шутка остается ровно до тех пор, пока невозможно предсказать ее финал.