«Оби-Ван Кеноби»: сериал, в котором Юэн Макгрегор еще не слишком стар для этого д***ма

На сервисе Disney+ завершился мини-сериал «Оби-Ван Кеноби», посвященный приключениям мудрого джедая между третьими и четвертыми «Звездными войнами». К исполнению роли Оби-Вана вернулся актер Юэн Макгрегор, сыгравший в трилогии приквелов, также в кадре появляется его напарник — Хейден Кристенсен. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает (с незначительными спойлерами), в какую сторону «Кеноби» двигает космическую сагу.

Далекая-далекая галактика, желтый-желтый Татуин. С «Приказа 66», который унес жизни большинства джедаев и юнлингов, прошло десять лет. За эти годы Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) сильно погрустнел и не очень сильно постарел. Теперь он зовется просто Беном, подрабатывает на небольшом мясном предприятии, где сотрудников внаглую обдирают, и издалека присматривает за юным Люком Скайуокером, которого растят дядя с тетей. Когда имперские инквизиторы похищают с Алдераана принцессу Лею Органу (Вивьен Лира Блэр), экс-джедай вынужден прервать свои тоскливые будни на пустынной планете. Это приводит его к новой встрече с бывшим учеником Энакином Скайуокером (Хейден Кристенсен), уже скрывающимся под маской владыки ситхов Дарта Вейдера (голос Джеймса Эрла Джонса).

close 100% Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» (2022) Walt Disney Pictures

Мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» — вещь, строго говоря, не самая выдающаяся, но тут на руку играет прежняя деятельность компании Disney на этом фронте: довольно удобно, что в сравнении с девятым эпизодом «Звездных войн» почти все смотрится вполне прилично. Тут уже впору ударяться в конспирологию, мол, а что если так и было задумано.

Особенно дотошные зрители заранее стали возмущаться, что Оби-Ван как-то неравномерно стареет — и Макгрегор по-прежнему очень похож на себя в «Мести ситхов», но совсем не похож на сэра Алека Гиннесса в «Новой надежде» (до нее по сюжету еще примерно столько же). Это ерунда, конечно, но в целом иллюстрирует реальную проблему шоу: поскольку речь про мидквел, к тому же посвященный ключевому персонажу саги, приходится иметь дело с довольно суровыми рамками, внутри которых изначально не разгуляешься. В этом смысле авторам «Мандалорца» должно быть сильно проще.

close 100% Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» (2022) Walt Disney Pictures

Здешние шесть серий в «диснеевской» манере легасиквелов как бы повторяют канву шести фильмов Лукаса, ход вроде изящный, но все равно понятно, что красная цена этому всему полный метр. Куда сильнее, впрочем, беспокоит странноватая моральная дилемма, которая начинает проявляться под конец дистанции. Суть ее вот в чем. В прошлый раз Оби-Ван не воспользовался шансом заблаговременно «убить Гитлера» как бы по незнанию. Как теперь утверждается, он не просто оставил Энакина догорать на инфернальной планете Мустафаре, а был прямо-таки уверен, что тот благополучно скончался (по всей видимости, сообщения об обратном не попадали в топ местных «Яндекс.Новостей»), и на этой почве даже испытывал определенные душевные терзания.

Энакин же, в свою очередь, несколько лет провел за оздоровительными процедурами (вроде бы без кровавых ванн) и окончательно оформился в межзвездного фюрера. Но когда судьба сводит героев еще раз, Оби-Ван и тут не делает контрольного выстрела, уже вполне осознанно: личные проблемы якобы разрешены, о судьбах галактики, видимо, можно не переживать, хотя ясно, что ничем хорошим это не закончится. Таким образом сериал изначально в некотором смысле обречен: не свести Оби-Вана с Вейдером нельзя, иначе совсем уж тоска, но и убивать никого нельзя тоже, потому что на момент «Новой надежды» все живы и относительно здоровы. Cледовательно, весь текущий абзац даже не тянет на спойлер.

close 100% Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» (2022) Walt Disney Pictures

Сам Дарт Вейдер в этом контексте выглядит совсем прискорбно. Если у Оби-Вана хотя бы предполагается некоторая арка (главный сценарист шоу Джоби Харольд был как раз нацелен на заполнение пространства между «весьма эмоциональным» джедаем из приквелов и «умудренным учителем» из оригинальной трилогии), то Скайуокера-старшего, разумеется, ничего вообще не берет, какие-то проблески человечности, как мы помним, обнаруживаются в нем только в шестой ленте. Собственно, по этой причине выписанного с пенсии Кристенсена используют главным образом в редких пространных флэшбэках, почти не дают реплик и в основном заставляют хищновато улыбаться. Ну хотя бы спасибо, что живой — могли и на компьютере нарисовать.

Положение отчасти спасают женские персонажи. Во-первых, маленькая Лея — за ней особенно интересно наблюдать, поскольку в предыдущих фильмах ее было откровенно мало, дополнительно еще греет душу, что Люка, напротив, мало. Во-вторых, новая героиня Рива Севандер (Мозес Ингрэм из «Хода королевы»), суровая инквизиторша, у которой с половиной действующих лиц есть какие-то свои давние счеты — какие именно, догадаться не сложно, но для порядка умолчим — и которая как раз инициирует похищение Леи, пытаясь добраться до Оби-Вана.

Суммарно все это складывается вроде бы в нечто более лицеприятное, чем та же неоднородная «Книга Бобы Фетта» (которая становится хорошим сериалом, когда перестает быть «Книгой Бобы Фетта» и превращается в «Мандалорца»), и удачные моменты тут в конечном счете даже перетягивают одеяло на себя. Но невольно все-таки складывается ощущение, что на стороне граждан из Disney, считающих прибыль, Силы пребывает все меньше.