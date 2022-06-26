Нищета, депрессия и младенец на руках: как Джоан Роулинг писала первую книгу о Гарри Поттере

26 июня 1997 года в Великобритании вышел первый тираж книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Роман быстро стал хитом, а затем и абсолютным бестселлером, но мало кто догадывался об условиях, в которых он был написан. В 25 лет Роулинг потеряла мать, а затем воспитывала дочь в одиночку, жила в нищете и страдала от депрессии. «Газета.Ru» рассказывает об истории создания первой книги о Гарри Поттере и сложностях с ее публикацией.

В один из дней 1990 года Джоан Роулинг долго ждала опаздывающий поезд из Манчестера в Лондон. Во время скучного пребывания на вокзале к 25-летней писательнице пришла идея истории о маленьком волшебнике. Тогда она работала переводчицей и секретарем в исследовательском отделе правозащитной организации. В своей автобиографии Роулинг призналась, что считала себя «одним из самых неорганизованных людей и худшим секретарем в мире».

«Все, что мне когда-либо нравилось в работе в офисе, — это возможность печатать истории на компьютере, когда никто не смотрит, — заявила писательница. — Я никогда не обращала особого внимания на то, что обсуждалось на собраниях, потому что обычно строчила отрывки своих последних историй на полях блокнота или выбирала отличные имена для персонажей».

На вокзале Роулинг придумала основные сюжетные линии будущего романа, но не имела возможности их записать, потому что забыла ручку. Вернувшись домой, она сразу же зафиксировала на бумаге свои задумки.

«Я просто сидела и думала четыре часа во время ожидания поезда. Все детали пузырились в моем мозгу, и этот тощий черноволосый мальчик в очках, который не знал, что он волшебник, становился для меня все более и более реальным.

Может быть, если бы я замедлила ход мыслей, чтобы зафиксировать их на бумаге, то подавила бы некоторые из них (хотя иногда мне интересно, сколько из того, что я представила себе тогда, я забыла к тому времени, когда оказалась с ручкой). Я начала писать «Философский камень» в тот же вечер, хотя те первые несколько страниц не имеют ничего общего с законченной книгой», — делилась писательница.

close 100% Джоан Роулинг, 1998 год Suzanne Mapes/AP

В течение следующих пяти лет Роулинг придумала сюжеты для семи книг серии. В любой удобный момент она писала от руки и собирала обрывки заметок, которые ранее оставила на разных бумажках. Параллельно Роулинг начала работать над романом для взрослых, который так и не закончила.

По словам писательницы, самым травмирующим днем ​​в ее жизни было 1 января 1991 года, когда умерла ее мать. Об этом Роулинг рассказала в 2006 году в интервью The Telegraph.

«Папа позвонил мне в семь часов утра следующего дня, и я знала, что произошло — еще до того, как он заговорил. Когда я бежала вниз, у меня в голове были такие паника и белый шум, что я не могла осознать чудовищность смерти моей матери. Не проходит и дня, чтобы я не думала о ней», — признавалась Джоан Роулинг.

Устав от работы секретарем, в 26 лет Джоан переехала в город Порту (Португалия) и устроилась преподавателем английского языка. Там она вышла замуж за тележурналиста Хорхе Арантеса. В июле 1993 года писательница родила дочь, которую назвала в честь британской журналистки и активистки Джессики Митфорд. Через несколько месяцев Роулинг и Арантес расстались.

В Порту она продолжила писать книгу о мальчике, который узнал о своих магических способностях и был отправлен в школу волшебников. Когда Роулинг вернулась в Британию в конце 1993 года, у нее было «полчемодана бумаг, исписанных историями о Гарри Поттере». Сосредоточившись на романе, она не спешила искать новую работу. Писательница жила на государственное пособие и посещала разные эдинбургские кафе, где сидела на корточках и доделывала книгу на печатной машинке. Она часто брала с собой Джессику, которая спала рядом в коляске.

«Я не смогла бы написать эту книгу, если бы у меня не было нескольких лет, когда я была настолько бедна, насколько это возможно в Великобритании, не будучи бездомным»,

— сказала Роулинг в 2012 году.

Этот опыт помог писательнице вести политическую деятельность в более позднем возрасте. Она часто критикует политиков, которые пытаются урезать государственные программы социального обеспечения. Также Роулинг стала президентом организации Gingerbread, которая поддерживает родителей-одиночек и их детей. Она не раз рассказывала о том, как клеймо «мать-одиночка» сопровождало ее на протяжении всей карьеры.

В 2008 году в интервью Sunday Times Роулинг призналась, что в период бедности пережила тяжелую депрессию, которую лечила с профессиональной помощью. По словам писательницы, она даже задумывалась о суициде.

«Мы говорим здесь о суицидальных мыслях, а не о том, что я немного несчастна. Мои жизненные обстоятельства в возрасте между 20 и 30 годами были плохими, я действительно резко опустилась на дно, — делилась Роулинг. — Депрессия — самое неприятное, что я когда-либо испытывала».

В интервью The Times она рассказывала, что использовала свой опыт депрессии, чтобы описать дементоров в книгах о Гарри Поттере. В другие периоды жизни Роулинг также посещала сеансы терапии для лечения депрессии — например, когда она очень быстро стала невероятно известной.

close 100% Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Джоан Роулинг и Эмма Уотсон на премьере фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана» в Лондоне, 2004 год John D McHugh/AP

В 1995 году писательница закончила работу над первой книгой о Гарри Поттере и отправила ее в издательство, которое категорически отказалось от сотрудничества. После 12 отказов ее книгу принял тогда еще малоизвестный лондонский литературный агент Кристофер Литтл. Благодаря ему Роулинг подписала контракт с небольшим молодым издательством Bloomsbury. Агент предвидел, что мальчики могут не захотеть читать книги, написанные женщиной, поэтому предложил писательнице выбрать псевдоним с двумя инициалами: буква «J» означает ее настоящее имя Джоан, при рождения у Роулинг не было второго имени, поэтому она выбрала инициал «К» в честь бабушки Кэтлин по отцовской линии.

Через год Литтл заключил сделку на печать 500 экземпляров книги «Гарри Поттер и философский камень» с Bloomsbury и обеспечил писательнице аванс в размере £2,5 тыс.

Книга стала хитом. К марту 1999 года в Великобритании было продано 300 тыс. копий романа «Гарри Поттер и философский камень».

Она получила множество наград, в том числе книжную премию Nestlé Smarties Book Prize, в которой голосуют как взрослые, так и дети. В США Роулинг продала книгу компании Scholastic за более чем $100 тыс. — беспрецедентную на тот момент сумму. Вскоре Роулинг купила собственную квартиру.

«Прошел год после завершения книги, прежде чем издатель купил ее. Момент, когда я узнала, что «Гарри» будет опубликован, был одним из лучших в моей жизни. К тому времени я уже работала учителем французского, — писала она в своей автобиографии.

— Через несколько месяцев после того, как «Гарри» был принят для публикации в Британии, американский издатель купил права за достаточно денег, чтобы я могла отказаться от преподавания и полностью посвятить себя писательству — амбиции всей моей жизни».

Большинство отзывов к роману были позитивными. Критики хвалили фантазию Роулинг, ее юмор, простоту и четкое построение сюжета. Ее сравнивали с Джейн Остин и Роальдом Далем, которые также писали произведения для детей. По мнению школьных учителей, книги о Гарри Поттере значительно повысили грамотность юных читателей. Несмотря на преобладание позитивных откликов, не обошлось и без ложки дегтя. Вместе с остальными частями серии «Гарри Поттер и философский камень» был подвергнут критике некоторыми религиозными группами и запрещен в ряде стран из-за обвинений в рекламе черной магии.

В октябре 1998 года Роулинг объявила , что подписала семизначный контракт с Warner Bros. на экранизацию ее книг. В 2001 году был снят фильм «Гарри Поттер и Философский камень» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.