«Не понимаю, зачем нужны копии «Кино» 30-летней давности»: интервью с сыном Цоя Александром

В июне 2022 года Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет, и по этому случаю группа «Кино» отправилась в большой тур по России. В интервью «Газете.Ru» сын Цоя Александр, музыкант и дизайнер, участвующий в организации шоу, рассказал о его особенностях, отношении к родному Санкт-Петербургу и коллективам, копирующих «Кино» 30-летней давности.

— Концертный тур группы «Кино» символично стартовал в день рождения Виктора Цоя в его родном Санкт-Петербурге. Как прошел концерт, и какие воспоминания у вас от него остались?

— Полный разрыв аорты, энергетика была такая, что волосы стояли дыбом. почти три часа 12 тыс. человек стояли на ушах. Наконец Петербург получил нормальный концерт «Кино», и публика нас вообще не разочаровала, ответила нам сполна.

— Что ждет гостей концерта помимо песен — возможно, они могут пообщаться с музыкантами, увидеть архивные кадры и видео? Какими визуальными элементами дополняется шоу?

— Визуальные элементы — это и есть большая часть шоу. В нашем случае видео это ответ на вопрос, как группа может играть без фронтмена — мы сделали упор на видео и свет. Там есть и архивные кадры, но они все тщательно вписаны в драматургию концерта и конкретной песни. Мы не просто ставим какую-то старую съемку и играем на фоне. Музыка, видео и свет неотделимы друг от друга.

— В описании тура говорится, что его концепция — показать, каким выступление «Кино» может быть в XXI веке. А как его можете описать вы? Чем сегодняшнее «Кино» отличается от того, что было в 1980-х?

— Я не был на «Кино» в 80-х и не могу судить, ну кроме очевидных вещей — папа был жив, не было таких хороших колонок и пультов и экранов, но это и так всем понятно. Я, если честно, не очень думаю о концепции. Есть группа, есть музыка, надо сделать из этого крутой концерт. Как — ну вот это и есть моя работа.

— На выступлениях звучит записанный голос Виктора Цоя под гитары Юрия Каспаряна, Александра Титова и Игоря Тихомирова. Вы рассказывали, что пленки с записями прошли сложный процесс восстановления в Великобритании: чтобы склеить отслаивания, их запекали. Не страшно ли было доверять материал для таких манипуляций?

— Не было отслаиваний, их запекали чтобы эмульсия не осыпалась или не осталась на головке при проигрывании. Но это не важно, я не очень понимаю, почему эта история с пленками так всех интересует. Страшно было бы как раз поставить пленку на магнитофон и понять, что она испорчена безвозвратно. А отдать эту работу специалистам, которые занимаются такой работой каждый день, было как раз очень простым решением.

— Как часто вы посещаете Питер и что чувствуете при посещении родного города?

— Постоянно. «Кино» репетирует в Питере, да и у меня там огромное количество друзей. Стал больше его любить, когда уехал из него. Раньше был какой-то негативный фон, сейчас он прошел.

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— Общаетесь ли вы с фанатами «Кино»? Какова сегодняшняя аудитория группы?

— Ну конечно сталкиваюсь — и вокруг концертов, и какая-то обратная связь в интернете тоже до меня долетает. Удивительным образом проходки на концерты начали уже просить дети моих друзей, буквально с младшего школьного возраста. Причем они открывают группу не через родителей, как-то сами находят и начинают слушать.

— Какие эмоции вы испытываете, работая с наследием отца?

— Самые разные. На самом деле в повседневном рабочем процессе я не думаю, что «работаю с наследием отца». Работа это просто работа, и нужно иметь возможность не воспринимать ее слишком уж всерьез. А то с одной стороны это мой отец, с другой — его наследие это практически святое для огромного количества людей, нормально функционировать под таким грузом ответственности просто невозможно.

— Недавно вы рассказали, что не любите «подражателей» Виктора Цоя. Но ведь люди часто вдохновляются теми, кто им близок по духу. Вы имели в виду, что нельзя полностью копировать артиста и выступать в этом образе на публике?

— Я очень за то, чтобы люди вдохновлялись и познавали музыку через песни «Кино». Мне не вполне понятно, зачем нужны коллективы, профессионально занимающиеся попытками скопировать группу «Кино» 30-летней давности.

— Вы рассказывали, что, как и Виктор Цой, тяготитесь популярностью. Какие еще черты вы унаследовали от отца?

— Об этом лучше спросить у людей, которые знали его и знают меня, им со стороны виднее.

— Какие фильмы о Викторе Цое — и с его участием — вы рекомендуете посмотреть в первую очередь — и почему?

— Зависит, конечно, от контекста ситуации, но я плохо себе представляю, что я что-то такое кому-то рекомендую.

Концерт группы «Кино», приуроченный к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, пройдет в Москве 2 июля.