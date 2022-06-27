После заявления в СБУ. Как артистам из России остаться в украинском эфире

Минкультуры Украины опубликовало требования к артистам из России для включения в «белый список». Им нужно подать заявление и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, содержащую призыв к РФ «немедленно прекратить агрессию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На Украине в понедельник, 27 июня, обнародовали требования к российским исполнителям для их включения в так называемый «белый список», который предоставляет возможность остаться в украинском эфире. Военная операция на Украине. День 124-й Минобороны заявило о попытках Киева остановить бегство частей ВСУ с фронта в районе Лисичанска... 27 июня 20:37

О создании такого перечня сообщил ранее замглавы минкультуры Украины Тарас Шевченко. «В министерстве культуры и информационной политики разъяснили, как артисты могут попасть в «белый список», на который не будет распространяться введенный Радой запрет на российскую музыку», — передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его данным, для этого им нужно подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и согласиться на ее публикацию.

Этот документ, как следует из материала «Страны», содержит следующие пункты:

1) «призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины»,

2) «обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины». Украина перечислила условия для включения артистов из России в «белый список» Украина перечислила условия, на которых артисты из РФ могут быть включены в «белый... 27 июня 19:26

Исполнители, претендующие на включение в «белый список», не должны быть в реестре лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее заявление от артиста или его представителя либо организатора гастролей нужно направить в Службу безопасности Украины. Форма, содержание, порядок подачи и рассмотрения заявления о включении в перечень определяются СБУ по согласованию с минкультуры, говорится в публикации.

«Включение в перечень и исключение из него осуществляется на основании соответствующего решения СБУ, принимаемого по согласованию с минкультуры, но не позднее двух рабочих дней, направляется в аппарат СНБО, который обнародует перечень на своем сайте и обеспечивает своевременное обновление», — отмечается в тексте.

Кроме того, предусмотрен и механизм исключения из «белого списка» — в частности, на основании представления СНБО или Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, которое направляется в СБУ «для обработки и принятия решения». При этом СБУ имеет право не раскрывать оснований, ставших причиной отказа во включении лица в «белый список» или исключения из него, пишет «Политика страны».

Напомним, минкультуры Украины в августе 2015 года на фоне военного конфликта на Донбассе обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется, констатирует РИА «Новости».

Первая редакция «белого списка» была также представлена в 2015 году, тогда в него вошли 34 исполнителя из РФ, Европы и США. В нем фигурируют Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Михаил Ефремов, Олег Басилашвили, Земфира, Татьяна Лазарева, Михаил Шац и др.