Кража у Кубрика, увольнение Скотта и Хоффман вместо Форда: как создавался «Бегущий по лезвию»

40 лет назад на экраны вышел «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта — фильм, который с треском провалился в прокате, но которому было суждено стать классикой кинофантастики. «Газета.Ru» вспоминает самые интересные факты о создании культовой ленты.

Первым экранизировать роман Филипа Дика хотел Мартин Скорсезе

В перерыве между «Таксистом» и «Бешеным быком» Скорсезе увлекся научной фантастикой и попытался договориться с Филипом Диком об экранизации его романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Но пока Скорсезе терзался в сомнениях, его инициативу перехватил продюсер Херб Джаффе. Он заказал адаптацию сценария собственному сыну Роберту.

После прочтения труда Джаффе-младшего писатель пришел в бешенство — ему категорически не понравилась представленная трактовка истории. Согласно воспоминаниям Джаффе, на первой же встрече, устроенной для обсуждения написанного материала, Дик встретил его в аэропорту словами: «Мне избить тебя прямо здесь — или сперва довезти до моего дома и избить уже там?»

close 100% Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Warner Bros.

Название «Бегущий по лезвию» взято из произведения другого писателя-фантаста

В рабочей версии картина носила название «Механизм», от которого еще до старта съемок отказался сам Скотт. По сюжету фильма «бегущими по лезвию» называют распространителей контрабандных медицинских товаров, но в книге Дика подобного термина не было и в помине. Все дело в том, что название фильма позаимствовано из научно-фантастического романа писателя Алана Э. Норса 1974 года.

Скотту понравилось название книги «Бегущий по лезвию», и он попросил продюсера фильма Майкла Дили купить права на оба произведения. При этом действие фильма Скотта не имеет никакого отношения к сюжету романа Норса.

close 100% Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Warner Bros.

Изначально роль Харрисона Форда отдали Дастину Хоффману

Сейчас невозможно представить, что главного героя в картине мог сыграть не Харрисон Форд, а Дастин Хоффман — актер прекрасный, но с совершенно иной органикой. Однако в период предпродакшена режиссер ленты Скотт рассудил иначе: он утвердил на роль детектива Рика Декарда именно Хоффмана. При этом впоследствии он выбыл из проекта из-за разногласий как раз с режиссером.

Заменил его Форд, на тот момент — звезда больших студийных блокбастеров. Он тоже часто не соглашался с видением Скотта, но сумел найти подход к постановщику и удержаться в проекте.

close 100% Харрисон Форд в кадре из фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Warner Bros.

Рутгер Хауэр попал в фильм вовсе без кастинга

Скотт увидел нидерландского актера в «Турецких наслаждениях» и «Солдатах королевы» Пола Верховена — и был поражен его талантом. Поэтому роль командира-репликанта Роя Батти постановщик отдал Хауэру сразу без предварительного кастинга.

close 100% Рутгер Хауэр в кадре из фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Warner Bros.

Актер Эдвард Джеймс Олмос придумал собственный язык для фильма

Олмос исполнил небольшую, но запоминающуюся роль полицейского Гаффа, который большую часть времени разговаривает в кадре на непонятном диалекте. Актер самостоятельно придумал и разработал этот язык для своего героя — потому что хотел, чтобы полицейский был носителем определенного городского языка будущего.

Смысл был в том, что к моменту действия фильма (2019 год) Лос-Анджелес превращается в главный мегаполис планеты — и из-за наплыва мигрантов кардинальным образом изменяется локальная речь, вмещающая в себя элементы различных иностранных языков.

close 100% Эдвард Джеймс Олмос в кадре из фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Warner Bros.

Закадровый голос был включен в фильм после провальных скринтестов

Первые зрители фильма остались, мягко говоря, в замешательстве. Им было сложно разобраться в запутанном сюжете фильма про мир будущего, в котором постоянно темно, не прекращается дождь, а города населяют не только люди, но и репликанты (кстати, термин, был придуман авторами фильма). Аудитория поставила невысокую оценку проекту, и продюсерам вместе с режиссером пришлось в срочном порядке спасать ситуацию.

Скотт предложил добавить в фильм закадровый нарратив, который смог бы частично объяснить суть истории. Против этой идеи выступил Харрисон Форд. Актер пытался саботировать запись своего закадрового голоса, несколько раз испортив пленку. Но демарш оказался напрасен — Скотт все же добился своего, и в фильме появился «закадровый рассказчик».

close 100% Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Warner Bros.

Картина с треском провалилась в прокате

Найти ключ к пониманию фильма не смогли не только зрители, но и профессиональные критики. Спецы не рассмотрели в картине Скотта новое слово в жанре (при том, что лента вышла на волне успеха фантастических фильмов «Звездные войны», «Чужой», «Инопланетянин») и удостоили ее минимальных оценок.

Конечно же, время всех рассудило: 40 лет спустя «Бегущий по лезвию» — культовый фильм, один из главных образцов жанра. Но в год выхода — при бюджете в $30 млн — в мировом прокате он собрал чуть меньше $28 млн.

close 100% Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Warner Bros.

Скотт против всех: увольнение и восстановление режиссера

Во время съемок британец Ридли Скотт успел рассориться практически со всей американской съемочной группой. Постановщик имел неосторожность высокомерно высказаться о коллегах в одном из интервью, и в отместку съемочная группа сделала футболки с насмешливым принтом в адрес Скотта.

Помимо этого, режиссер испортил и свои отношения с продюсерами: он сильно превысил изначальный бюджет и отказывался с кем бы то ни было обсуждать свои художественные решения, часть из которых менял прямо по ходу съемок. В итоге сразу после окончания съемочного периода Скотта уволили, не дав ему возможность поработать над монтажом ленты и одобрить финальную версию. После долгих споров и завершения первой сборки фильма Скотта все же вернули в проект, но в прокат все равно вышла та версия, которую он отказался одобрять. Справедливость восстановилась со временем: Скотт сделал собственный монтаж ленты, который выпустил на DVD.

close 100% Ридли Скотт и Харрисон Форд на съемках фильма «Бегущий по лезвию 20149» (2017) Stephen Vaughan/Global Look Press

Скотт немного «украл» у Стэнли Кубрика

Поскольку продюсеры не признали пессимистичную версию финала истории Скотта, для проката они требовали от постановщика пресловутого хэппи-энда. Согласно замыслу, Рик и Рэйчел (Шон Янг) сбегали из мрачного и дождливого Лос-Анджелеса в более яркий и солнечный мир альтернативной реальности. В кадре появлялись живописные пейзажи с заснеженными горами, залитыми солнцем.

Эти сцены были заимствованы из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» — вступительной сцены картины, в которой герой Джека Николсона вместе с семьей на машине едет по горному серпантину к отелю «Оверлук».

close 100% Кадр из фильма «Сияние» (1980) Warner Bros.

Споры о реальности героя Форда не прекращаются даже 40 лет спустя

Поклонники фильма не могут прийти к единому мнению: Рик Декарт — и сам репликант или все же реальный человек? Ридли Скотт неоднократно говорил, что, по его мнению, Декарт — андроид. «Детектив Гафф знает о снах Декарта про единорога, потому что эти сны были имплантированы герою Харрисона в его бионический мозг», — сказал Скотт в интервью изданию WIRED в 2007 году.

Но сыгравший Рика Форд категорически с этим не согласен и настаивает, что его герой — человек. «Мне всегда казалось, что Декарт живой человек, которого так просто понять аудитории фильма. Я играл его именно как человека», — объяснял свою позицию актер.