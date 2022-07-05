От Хабенского до Адель: 15 звезд, чьи роли были вырезаны из финальных версий фильмов

Накануне мировой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» сыгравшая в картине звезда «Игры престолов» Лина Хиди оказалась в центре скандала — роль актрисы полностью вырезали из финальной версии ленты, а ее бывшее агентство теперь через суд требует от артистки $1,5 млн комиссионных. «Газета.Ru» вспоминает 15 случаев «исчезновения» актеров из финальных версий фильмов.

Лина Хиди, «Тор: Любовь и гром»

Новый «Тор» имеет все шансы стать рекордсменом по числу выбывших из проекта уже отснявшихся в нем артистов. О том, что Хиди, сыгравшая в блокбастере довольно крупную роль, не появится в финальной версии фильма, стало известно в конце июня. Помимо Хиди, из фильма «пропали» сюжетные линии с героями Питера Динклэйджа (коллеги Хиди по «Игре престолов») и Джеффа Голдблюма. Об их участии в картине рассказал Кристиан Бэйл, исполнивший роль злодея Горра.

«В этом фильме я поработал с Питером Динклэйджем, которого нет в финальной версии фильма, но должен сказать, что он просто фантастический. Я также работал с Джеффом Голдблюмом, но его тоже нет в финальной версии. Как видите, многие материалы оказываются выкинуты, хотя это прекрасные и блестящие работы моих коллег», — отметил Бэйл в интервью YouTube-каналу Prensa Escenario. Причины такого массового избавления от актеров режиссер фильма Тайка Вайтити не раскрывает.

close 100% Лина Хиди в фильме «Пороховой коктейль» (2021) Studio Canal

Роберт Паттинсон, «Ярмарка тщеславия»

На заре своей карьеры Паттинсон получил роль сына героини Риз Уизерспун в экранизации романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». Тогда еще начинающий артист с гордостью рассказывал о своем участии в проекте, но режиссер и продюсеры ленты сошлись во мнении, что персонаж Роберта не влияет на сюжет — и не очень нужен в финальной версии картины.

В итоге вырезанные эпизоды с актером появились только в DVD-версии фильма. А свой актерский реванш Паттинсон получил семью годами позже: в картине «Воды слонам!» он вновь сыграл с Уизерспун, но на этот раз не ее сына, а возлюбленного. И уже на совершенно иных условиях — в ранге суперзвезды, которую невозможно было убрать из финального монтажа.

close 100% Роберт Паттинсон, 2019 год Richard Shotwell/AP

Константин Хабенский, «Война миров Z»

О том, как часто работой актеров жертвуют в финальной «сборке», знает и Константин Хабенский. Артист сыграл вместе с Брэдом Питтом в зомби-драме Марка Форстера «Война миров Z». В первоначальной версии фильма был огромный пласт сюжета, часть действия которого происходила в России, а главным экранным помощником Питта в борьбе за выживание должен был стать герой Хабенского. Все эпизоды в Москве были отсняты, но во время монтажа Форстер вместе с продюсерами решил, что российская часть истории рушит всю сценарную конструкцию.

Справедливости ради, спустя некоторое время в сеть слили описание российских сцен, и стало очевидно, что эта часть сценария действительно была провальной.

Продюсеры пригласили на помощь скрипт-доктора — специалиста, который помогает «спасать» сценарии. Именно с его легкой подачи вся сюжетная линия, связанная с героем Хабенского, была выброшена из фильма при монтаже. Сам Константин Хабенский вспоминает об этом опыте с иронией и признается, что не держит зла на создателей ленты.

close 100% Константин Хабенский Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Адель, «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Если у каких-то звезд из резюме просто пропали отдельные проекты, то у британской певицы Адель фактически исчезла целая сфера деятельности — актерская карьера в кино. Исполнительница должна была дебютировать на большом экране еще в 2018 году — в драме своего любимого режиссера Ксавье Долана (снимал для нее несколько клипов, включая «Hello» и «Easy on me»). Но при монтаже Долан принял волевое решение о том, что сюжетной линии с героиней Адель не место в финальной версии ленты.

Картину эта внезапная рокировка не спасла — критики ее разгромили, а зрители приняли прохладно. Так что еще большой вопрос: жалеть ли Адель о том, что она лишилась своей роли в фильме, — или быть благодарной за это.

close 100% Simon Emmett/Sony Music

Мик Джаггер, «Фицкарральдо»

Аналогичный опыт 36-ю годами приобрел солист The Rolling Stones — с той лишь разницей, что актерская карьера Джаггера все же запустилась, и значительно раньше «Фицкарральдо». В картине Вернера Херцога роль главного героя изначально досталась актеру Джейсону Робардсу, а его близкого помощника сыграл Джаггер.

Но когда Робардса подкосила сильная дизентерия, перед Херцогом встала необходимость заменить главного актера и переснять все сцены заново. Так вместо Робардса в картине появился Клаус Кински. При этом из-за затянувшегося съемочного процесса вырваться на пересъемку не смог уже сам Джаггер. В итоге было принято решение о том, чтобы вообще убрать из фильма его персонажа Уилбуро.

close 100% Мик Джаггер Eduardo Munoz/Reuters

Пол Радд, «Девичник в Вегасе»

Звезда Marvel должен был сыграть возлюбленного героини Кристен Уиг в комедии «Девичник в Вегасе». Все сцены романтических свиданий актеров были сняты, но в последний момент режиссер картины Пол Фиг решил отказаться от них.

Свое решение он объяснил тем, что по сюжету у героини Уиг и так было несколько ухажеров, между которыми она должна была сделать итоговый выбор — и несмотря на то, что Радд отлично справился со своей ролью, его участие в сюжете показалось лишним.

close 100% Пол Радд Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Сюжет романтической драмы Терренса Малика строится вокруг любовного треугольника между персонажами Бена Аффлека, Ольги Куриленко и Рэйчел МакАдамс. Изначально в картине должно было быть на одну Рэйчел больше — Вайс сыграла роль подруги Аффлека, помогающей ему разобраться в своих чувствах к двум влюбленным в него героиням.

Но, как и в случае с Раддом, при монтаже оказалось, что у главного героя в жизни так много женщин, что это уже перебор. В итоге опыт работы с великим Маликом остался для Вайс разве что в личных воспоминаниях — сюжетную линию с ней не включили даже в Blu-ray-версию фильма.

close 100% Рэйчел Вайс в картине «Братья Блум» (2008) FSN-B/Global Look Press

Микки Рурк, «Тонкая красная линия»

О том, как «беспощаден» со своими актера Малик, знает не понаслышке и Микки Рурк. Актер сыграл одну из центральных ролей в антивоенной картине режиссера «Тонкая красная линия», но накануне премьеры узнал, что вся сюжетная линия с его персонажем была вырезана. Рурк обиделся на Малика, однако пообещал сменить гнев на милость, если режиссер подарит ему ту единственную 6-часовую копию фильма, в которой сохранен его герой. Голливудская легенда гласит, что Малик выполнил условия Рурка.

К слову, на «Тонкой красной линии» обжегся и Эдриан Броуди. Актер остался в фильме, но изначально его роль должна была быть центральной, о чем он радостно рассказывал в различных интервью. Но во время монтажа Малик значительно сократил экранное время героя Броуди, а главным лицом фильма стал Джеймс Кэвизел. Каково же было удивление Броуди, который только на премьере обнаружил, что оказался отнюдь не первой звездой проекта.

close 100% Микки Рурк Lucas Jackson/Reuters

Ума Турман, «Особо опасны»

Турман успела сыграть роль матери героини Блейк Лайвли в криминальной драме «Особо опасны», но на монтаже от ее персонажа полностью избавились. Чем было продиктовано такое решение режиссера ленты Оливера Стоуна, до сих пор неизвестно.

close 100% Ума Турман Global Look Press

Кевин Спейси, «Все деньги мира»

Один из самых громких кейсов «исчезновения» актера из финальной версии фильма — причем исполнителя главной роли, сцены с которым уже были полностью отсняты. Причиной такой категоричной рокировки со стороны режиссера «Всех денег мира» Ридли Скотта стал скандал, связанный с Кейси: актера обвинили в систематическом сексуализированном насилии.

Скотт вовремя понял, что нужно срочно менять исполнителя главной роли, — иначе лента провалится в прокате. Таким образом, Жана Пола Гетти сыграл Кристофер Пламмер, который заявил, что для него, как для опытного театрального актера, подобная замена — привычное дело.

close 100% Кевин Спейси Global Look Press

Эллен Помпео, «Вечное сияние чистого разума»

Звезда «Анатомии страсти» исполнила роль бывшей девушки героя Джима Керри в картине «Вечное сияние чистого разума». Однако в последний момент режиссер фильма Мишель Гондри решил избавиться от персонажа, рассудив, что его присутствие перегружает и без того насыщенный сюжет.

Кто знает, как бы сложилась карьере Помпео в кино, останься она в фильме, но учитывая ее успешность на телевидении (несколько лет подряд актриса признавалась самой высокооплачиваемой телезвездой благодаря роли Мередит Грей), очевидно, что гадать об этом теперь просто нет смысла.

close 100% Эллен Помпео Chris Pizzello/Invision/AP

В девятой режиссерской картине Квентина Тарантино должен был состояться долгожданный реюнион режиссера со звездой его «Бешеных псов» и «Криминального чтива» Тимом Ротом. Последний сыграл дворецкого персонажа Джея Себринга (Эмиль Хирш), но в итоге Тарантино вырезал все сцены с участием Рота. При этом режиссер пообещал, что со временем добавит эти эпизоды в какое-нибудь юбилейное издание ленты.

close 100% Тим Рот Steve Russell/Canadian Press

Дженнифер Джейсон Ли, «С широко закрытыми глазами»

Звезда «Омерзительной восьмерки», другого фильма Тарантино, снялась в первоначальной версии эротической драмы Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Ли сыграла дочь пациента героя Тома Круза, влюбленную в него. Также в изначальном варианте ленты у этой героини были совместные сцены с психиатром и другом персонажа Круза, которого сыграл Харви Кейтель. Но когда стало понятно, что съемки затягиваются, Кейтель был вынужден покинуть проект из-за обязательств на других съемках, а его роль подхватил Сидни Поллак.

Сниматься же повторно, но уже с Поллаком не смогла сама Ли — ее ждали на съемочной площадке «Экзистенции» Дэвида Кроненберга. В финальной версии картины роль Дженнифер досталась актрисе Марии Рихардсон, а все отснятые сцены с Ли ушли в утиль.

close 100% Дженнифер Джейсон Ли Manuel Silvestri/Reuters

Стерлинг К. Браун, «Сплит»

В первоначальной версии «Сплита» был дополнительный персонаж со своей отдельной сюжетной линией. Предполагалось, что у героя Джеймса Макэвоя будет сосед — профессор нейробиологии в исполнении Стерлинга К. Брауна, с которым главный персонаж будет несколько раз видеться по ходу развития сюжета.

Но во время монтажа режиссер ленты М. Найт Шьямалан посчитал, что этот герой не влияет на историю и только отвлекает внимание зрителей от трех женских героинь — пленниц персонажа Макэвоя.

close 100% Стерлинг К. Браун Monica Almeida/Reuters

Звезда «Человека-паука» сыграл в драме Энга Ли журналиста, беседующего с подросшим главным героем фильма. Работая над финальным монтажом, постановщик решил, что Магуайр помешает своей известностью и тянущимся за ним шлейфом звезды супергеройского кино, что было недопустимо для камерных сцен общения двух героев. В итоге Тоби на экране заменил актер Рейф Сполл, с которым и были пересняты все сцены заново.

Сам Магуайр на Ли не обиделся, а напротив — согласился с решением постановщика, увидев итоговую версию картины.