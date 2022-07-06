06 июля 2022, 19:12 Культура От первой жертвы «культуры отмены» до кумира зумеров: эволюция Вайноны Райдер 15 лучших ролей Вайноны Райдер Елена Зархина

close 100% Вайнона Райдер и кадры из фильмов «Битлджюс», «Эпоха невинности», «Прерванная жизнь», «Ночь на Земле» (слева направо) Warner Bros./Sony/Columbia/Fine Line/AP

1 июля закончился 4-й сезон «Очень странных дел» — сериала, ставшего важным элементом массовой культуры двадцатых, и проекта, который не просто зажег множество новых имен, но и вернул к жизни парочку былых карьер. Например, карьеру Вайноны Райдер, прошедшей путь от звезды ромкомов 90-х и музы Скорсезе с Копполой до одной из первых жертв культуры отмены. «Газета.Ru» вспоминает экранную эволюцию актрисы.

«Битлджус» («Beetlejuice»), 1988 Первую роль в большом кино Вайнона получила в 1986 году в картине «Лукас», и ей потребовалось всего два года, чтобы совершить прорыв. Роль готической героини, видящей мертвых, в сатирической комедии Тима Бертона «Битлджус» сделала Райдер настоящей звездой. Но главным бонусом было не внимание критиков и зрителей, а знакомство с Бертоном, который позвал ее в свой следующий проект. close 100% Кадр из фильма «Битлджюс» (1988) Warner Bros. «Эдвард руки-ножницы» («Edward Scissorhands»), 1990 В 90-е Вайнона вошла громко и уверенно: Бертон доверил ей главную женскую роль в фильме «Эдвард руки-ножницы», на съемках которого у нее начался яркий роман с Джонни Деппом close 100% Кадр из фильма «Эдвард Руки-ножницы» (1990) 20th Century Fox

«Ночь на Земле» («Night on Earth»), 1991

Внимание на восходящую звезду обратил не только Коппола, но и легенда авторского кино — Джим Джармуш, позвавший ее в свой фильм-альманах «Ночь на земле». Райдер исполнила роль таксистки, мечтающей о карьере механика.

Работа с такими маститыми постановщиками практически подряд — удача, которая улыбается немногим. Райдер казалась актрисой нового поколения: миловидная молодая девушка с очаровательной угловатостью подростка, красивая, но не вычурно сексуальная, искренняя, но не рвущаяся на первые полосы таблоидов. Идеальное комбо, в котором так нуждалась Фабрика грез.

close 100% Кадр из фильма «Ночь на Земле» (1991) Fine Line

«Дракула» («Dracula»), 1992

В 1992-м году Коппола добился своего: Райдер сыграла главную роль в его «Дракуле». Образ невесты героя Киану Ривза, за которой начинает охотиться влюбленный в нее граф Дракула, получился картонным и лишенным объема: с одной стороны, персонаж был изначально прописан так в книге Брэма Стокера, с другой же — Коппола не придумал для героини никакого дополнительного объема, превратив ее просто в трофей двух персонажей-мужчин, затмивших ее на экране.

Результатом этого стала парочка технических номинаций на «Оскар» и номинация на MTV Movie Awards в категории «Лучший поцелуй» между Райдер и Гэри Олдманом.

close 100% Кадр из фильма «Дракула» (1992) Columbia Pictures Corporation

«Эпоха невинности» («The Age of Innocence»), 1993

Список съемок Райдер у крупнейших режиссеров своего времени пополнила роль актрисы в «Эпохе невинности» Мартина Скорсезе, снятой по мотивам одноименного романа писательницы Эдит Уортон.

Райдер сыграла юную и наивную Мэй Велланде, невольно оказавшуюся в любовном треугольнике между героями Мишель Пфайфер и Дэниэла Дэй-Льюиса. Эта работа принесла Райдер первый «Золотой глобус», а также первую номинацию на «Оскар» и премию британской киноакадемии BAFTA. Примечательно, что киноакадемики по обе стороны Атлантики оставили без внимания старших и более опытных коллег Райдер по фильму: Пфайфер и Дэй-Льюиса.

close 100% Кадр из фильма «Эпоха невинности» (1993) Sony/Columbia

«Маленькие женщины» («Little Women»), 1994

Триумфальное шествие к вершине киноолимпа Райдер продолжила в очередной экранизации классики — на этот раз в фильме «Маленькие женщины».

Несмотря на прекрасный женский ансамбль, включавший Сьюзан Сарандон, Клэр Дэйнс и Кирстен Данст, единственной, кто получила номинацию на «Оскар», вновь оказалась Вайнона. Кстати, сыгравшего в фильме соседа и друга девочек Кристиана Бейла позвала в проект лично Райдер. Она же посвятила эту картину памяти 12-летней Полли Ханне Клаас, трагически погибшей в родном городе актрисы. «Маленькие женщины» были любимой книгой Полли.

close 100% Кадр из фильма «Маленькие женщины» (1994) Sony/Columbia

«Лоскутное одеяло» («How to Make an American Quilt»), 1995

Очередная поэтическая мелодрама и очередная экранизация в фильмографии Райдер. «Лоскутное одеяло» снято по мотивам романа американской писательницы Уитни Отто. Райдер исполнила роль Финн Додд — «вечной» студентки, бросающей одно обучение за другим и готовящейся к скорой свадьбе. Чтобы разобраться в своих желаниях и предстоящем будущем, девушка отправляется на лето к своей бабушке, которая вместе с подругами на протяжении многих лет изготавливает лоскутные одеяла. Подобно тому, как из разных кусочков тканей получается единое покрывало, из различных рассказов женщин о своей жизни складывается образ Финн о том, каким человеком она хочет стать.

Получилась более зрелая работа, в которой Райдер умело балансировала между тем, чтобы оставаться главной звездой фильма, но вовремя отходить на второй план, когда этого требовал сюжет.

close 100% Кадр из фильма «Лоскутное одеяло» (1995) Universal Pictures

«Суровое испытание» («The Crucible»), 1996

Вторая совместная работа Райдер и Дэй-Льюиса спустя три года после выхода на экраны «Эпохи невинности». «Суровое испытание» — экранизация одноименной пьесы Артура Миллера, в которой речь идет о судебном процессе над салемскими ведьмами.

На этот раз актеры сыграли не супругов, а противостоящих друг другу соперников: влюбленная в персонажа Дэй-Льюиса героиня Райдер очерняет его супругу на городском суде, обвинив ее в сговоре с дьяволом и желая тем самым избавиться от конкурентки. Райдер и Дэй-Льюису удалось создать сильное эмоциональное напряжение между своими героями, в отношениях которых шаг от ненависти до любви измерялся расстоянием одного лжесвидетельства.

close 100% Кадр из фильма «Суровое испытание» (1996) 20th Century Fox Film Corporation

«Чужой 4: Воскрешение» («Alien: Resurrection»), 1997

Устав от многочисленных экранизаций и похожих ролей, в конце 90-х Райдер попыталась найти себя в кардинально ином жанре. Актриса присоединилась к заключительной части тетралогии «Чужой» — франшизы, которая к тому времени окончательно утратила свою первоначальную ценность для жанра хоррор-фантастики, но в которой было неожиданно увидеть привычно тихую и нежную Райдер, на этот раз примерившую более мрачный образ. Причем на съемки актриса согласилась, не читая сценария.

Райдер исполнила роль андроида — второй после Сигурни Уивер героини, выжившей на борту космического корабля, добравшегося до Земли в финале картины. Несмотря на слепую веру Райдер в проект, он получил разгромную критику (даже сценарист ленты Джон Уидон назвал ее «фильмом, который невозможно смотреть») и провалился в прокате.

close 100% Кадр из фильма «Чужой 4: Воскрешение» (1997) 20th Century Fox Film Corporation

«Прерванная жизнь» («Girl, Interrupted»), 1999

Встать на «путь исправления» Райдер помогла вышедшая через два года картина (и вновь экранизация) «Прерванная жизнь», рассказывающая о нескольких пациентках нарко-психиатрической больницы. Героиня Райдер после неудачного романа с женатым профессором колледжа и последовавшего за этим срыва попала в психиатрическую клинику, где очаровалась дерзкой и сумасбродной пациенткой-социопаткой Лизой (Анджелина Джоли).

Проект, который задумывался как очередной актерский бенефис Райдер и в котором она выступила в качестве исполнительного продюсера, в итоге был полностью «украден» Джоли. Анджелина затмила своих коллег по фильму и даже выиграла за свою работу долгожданный первый «Оскар». Райдер же внезапно из звезды первой величины, с которой мечтают поработать топовые режиссеры, начала блекнуть на фоне своих более юных голливудских коллег.

close 100% Кадр из фильма «Прерванная жизнь», (1999) Sony/Columbia

«Осень в Нью-Йорке» («Autumn in New York»), 2000

Очередной попыткой вернуться в игру стала работа в слезливой и неуклюжей мелодраме «Осень в Нью-Йорке», в которой Райдер сыграла умирающую возлюбленную героя Ричарда Гира. Хорошая в теории попытка оказалась провальной на практике: оба актера получили номинацию на антипремию «Золотая малина», а критики разгромили фильм из-за слабого и излишне сентиментального сюжета. Но справедливости ради стоит отметить, что массовая аудитория оказалась лояльнее к истории обреченной любви, и фильм получил неплохие отзывы зрителей.

Тогда же Райдер пробует свои силы в комедии: снимается в одном из эпизодов седьмого сезона сериала «Друзья». По сюжету она играет роль бывшей одноклассницы Рейчел (Дженнифер Энистон), которая была влюблена в нее на протяжении долгих лет. Райдер удалось создать комичный, но не карикатурный, искренний, но не гротескный образ шутливой героини.

И на этом веселье для актрисы закончилось: чуть позже в том же 2001-м ей стало не до шуток — актриса была арестована по обвинению в краже одежды в одном из бутиков Беверли-Хиллз. Ей назначили крупный штраф и 480 часов исправительных работ, а также принудительное лечение. На фоне скандала по личности Райдер не прошелся только самый ленивый: звезде припомнили и ее неудачные проекты, и звездные романы (помимо Деппа, она также несколько лет встречалась с Мэттом Дэймоном).

Так в одночасье перед Вайноной закрылось множество дверей: вопреки распространенному мнению о том, что даже «черный пиар — это пиар», сотрудничать с актрисой отказались практически все голливудские мейджоры, а сама Вайнона стала одной из первых жертв «культуры отмены».

close 100% Кадр из фильма «Осень в Нью-Йорке» (2000) Lakeshore Entertainment

«Помутнение» («A Scanner Darkly»), 2006

В середине нулевых Райдер вернулась на экраны с серьезным и необычным проектом Ричарда Линклейтера — полуанимационной экранизацией романа Филипа К. Дика. Райдер исполнила роль наркоманки и экранной возлюбленной Киану Ривза.

Примечательно, что с «Помутнением» в лигу серьезного авторского кино вернулась не только «отмененная» Райдер, но и Роберт Дауни-младший, который буквально через два года присоединится к киновселенной Marvel и полностью перевернет игру.

close 100% Кадр из фильма «Помутнение» (2006) Warner Independent

«Звездный путь» («Star Trek»), 2009

Не закрыв до конца гештальт с научной фантастикой в четвертом «Чужом», Райдер вновь попробовала свои силы в сай-фай, и вновь из числа крупных франшиз — сыграла маму Спока (Закари Куинто) в перезапуске «Звездного пути».

Тогда же Райдер снялась в более приземленной драме Даррена Аронофски «Черный лебедь», в которой исполнила роль возрастной примы-балерины Бет Макинтайр, вынужденной уступить свою партию в «Лебедином озере» более молодой претендентке в лице Натали Портман.

close 100% Кадр из фильма «Звездный путь» (2009) Paramount Pictures

«Покажите мне героя» («Show Me a Hero»), 2015

В середине десятых Райдер переключается на телевидение: играет в комедийном сериале «Пьяная история» (не очень удачном) и в драматическом мини-сериале «Покажите мне героя» (очень удачном).

За свою роль Винни Рестиано актриса получила номинацию на премию Critics' Choice Television Award и билет обратно: после скандалов и обсуждений ее личной жизни все наконец-то вспомнили, что вообще-то Вайнона Райдер — в первую очередь актриса, и неплохая.

close 100% Кадр из сериала «Покажите мне героя», (2015) Home Box Office (HBO)

«Очень странные дела» («Stranger Things»), 2016–...

Главной вехой этого камбэка стало участие Райдер в сериале братьев Даффер «Очень странные дела», в котором она исполнила роль матери-одиночки, пытающейся вернуть своего сына из Преисподней.

Соглашаясь на участие в проекте, едва ли Райдер или кто-то из ее коллег подозревали, что сериал станет не просто большим хитом, но важным элементом массовой культуры двадцатых. Шоу, пропитанное ностальгией по 80-м, оказалось актуальным и точным высказыванием о дне сегодняшнем. А Райдер, прошедшая путь от звезды ромкомов до публичной «отмены», вернулась в обойму в статусе нового кумира зумеров — удивительный троп судьбы, заслуживающий собственной экранизации.