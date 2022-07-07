«Людям в черном» — 25! Вспоминаем, как создавался один из самых культовых фильмов 90-х

25 лет назад состоялась мировая премьера Sci-fi комедии «Люди в черном» — фильма, перевернувшего представление о кинофантастике. В честь юбилея «Газета.Ru» рассказывает самые интересные факты о создании картины.

Фильм основан на серии комиксов Marvel

Немногие знают, что «Люди в черном» частично основаны на серии комиксов студии Marvel за авторством Лоуэлла Каннингема. Создатели франшизы взяли за основу только часть истории о некой секретной правительственной организации, контролирующей космический трафик инопланетян в Земной орбите. Фильм также позаимствовал внешний образ главных героев, одетых в стильные черные костюмы с белыми рубашками и прячущих глаза за стеклами солнцезащитных очков.

Ключевым же отличием между комиксами и фильмами является разница во взглядах на историю. Оригинальное творение Каннингема — более мрачная история из альтернативной вселенной. А фильм режиссера Барри Зоннефельда — комедия, построенная на гегах, высмеивающих бюрократическую рутину: инопланетян контролируют не супергерои, а обычные бюджетники, работа с иноземными гуманоидами поставлена на конвейер и давно лишена хоть какого-то вау-эффекта, а сами главные герои — забавны в своих странностях и очаровательны в своих слабостях.

close 100% Columbia Pictures

Квентин Тарантино рассматривал возможность снять фильм

Остается только гадать, каким мог бы получиться фильм, окажись в режиссерском кресле Квентин Тарантино. Однако известно, что постановщик всерьез рассматривал свое участие в проекте.

История умалчивает, по каким причинам Тарантино все же отказался от съемок. Помимо него, продюсеры рассматривали кандидатуру Джона Лэндиса («Поездка в Америку»), но он также отклонил предложение. В итоге выбор пал на автора «Семейки Аддамс» Барри Зоннефельда.

close 100% MEN IN BLACK, Tommy Lee Jones, Will Smith, 1997 Columbia Pictures

Звезда «Друзей» вместо Уилла Смита и Клинт Иствуд вместо Томми Ли Джонса

Первым, кого хотели взять на главную роль, был молодой актер Крис О'Доннелл, успевший на тот момент сняться в «Запахе женщины» и «Бэтмене навсегда» (где был и Томми Ди Джонс, исполнивший роль Двуликого). Еще одной кандидатурой на роль агента J был Дэвид Швиммер — Росс из «Друзей». Актер отказался от роли сам, потому что в то время работал на своим режиссерским дебютом «Где тебя носило?». О'Доннелл считался главным кандидатом на главную роль в «Людях в черном», пока не случился глобальный успех фильма-катастрофы «День независимости», который превратил Уилла Смита в настоящую кинозвезду.

Сам Смит не горел желанием сниматься в «Людях в черном», потому что считал два фильма про инопланетян подряд не лучшим выбором. Уговорить актера передумать взялся продюсер Стивен Спилберг. Он инициировал личную встречу с актером и пообещал, что шутливые «Люди в черном» будут мало в чем похожи на эпичный «День независимости».

Другой актер мог сыграть и коллегу Смита, агента К. Изначально эта роль была предложена Клинту Иствуду, но режиссер фильма Барри Зоннефельд в последний момент передумал, позвав в проект Томми Ли Джонса.

close 100% Columbia Pictures

Зоннефельд страшно боялся Томми Ли Джонса из-за его дурного характера

По сюжету герой Джонса — человек, который никогда не улыбается и не выдает свои настоящие эмоции. Но аналогичным образом можно описать и самого актера, который известен своим непростым характером. По воспоминаниям Джима Керри, сыгравшего с Джонсом в «Бэтмене навсегда», при первой встрече суровый коллега заявил, что терпеть не может его дурачества. Столь беспощаден Джонс был и по отношению к журналистам: актер мог нахамить или вовсе отказаться отвечать на вопросы. После просмотра одного из таких интервью режиссер Барри Зоннефельд позвонил жене и сказал: «Боже, надеюсь, что мне никогда не придется работать с этим придурком Томми Ли Джонсом. Он же просто невыносим».

По иронии судьбы именно с Джонсом ему пришлось работать в своем следующем проекте. Вопреки опасениям, постановщику и актеру удалось найти общий язык. Когда Джонс увидел первые отснятые материалы, он доверился видению Зоннефельда, а тот, в свою очередь, не услышал ни одного плохого слова в свой адрес.

close 100% Columbia Pictures

Линда Фиорентино выиграла свою роль агента L во время игры в покер

Кто-то проходит изнурительные кастинги, а кто-то просто очень хорош в азартных играх. Исполнительница роли судмедэксперта, а впоследствии и агента L — Линда Фиорентино — попала в проект по воле случая. Актриса оказалась на одном покерном турнире, в котором также участвовал Зоннефельд. Режиссер и актриса договорились что, если последняя сумеет его обыграть, роль в фильме — ее.

Слухи об этом ходили в Голливуде давно, но только в интервью 2003 года Фиорентино официально подтвердила, что обязана своим участием в фильме хорошему навыку игры в покер.

close 100% Columbia Pictures

Заглавный трек к фильму стал первым сольным хитом Уилла Смита, принесшим ему «Грэмми»

Заглавная песня фильма «Men in black» — первый хит Смита, который он выпустил без своего соратника DJ Jazzy Jeff. Запись разошлась тиражом свыше 3 млн копий и получила премию «Грэмми» — первую в сольном плавании артиста.

Несмотря на то, что клип на песню фактически полностью состоял из кадров из фильма, продакшн обошелся Смиту дорого — в $1 млн. Большая часть этих денег ушла на создание компьютерной графики — помимо Смита и статистов, в видео лихо отплясывают и инопланетяне из фильма.

close 100% Columbia Pictures

Обсуждался мэшап киновселенных «Людей в черном» и «Мачо и ботана»

В 2013 году после выхода третьей части «Людей в черном» глава студии Sony, которой принадлежат права на оба проекта, Эми Паскаль предложила сделать мэшап «Людей в черном» и «Мачо и ботана». Предполагалось, что герои последнего оказывались на службе в правительственной организацией, занимающейся инопланетянами.

Но замысел так и остался на уровне питчинга, и это неудивительно: «Люди в черном» основаны на комиксах Marvel, и если уж задумываться об объединении фильма с другими франшизами, то логичнее это сделать именно с супергеройским кино.

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Авторы фильма не выполнили обязательства по продакт-плейсменту (но всех спас Уилл Смит)

Бренд Ray-Ban заплатил немалые деньги за то, чтобы агенты J и K носили именно его солнцезащитные очки. Предполагалась, что на них сохраниться наклейка с названием бренда, которую будет видно на крупных планах. Но наклейки с очков по итогу сняли, когда наносили на стекла специальное напыление, препятствующее бликам в кадре.

Бренд возмутился тому, что создатели ленты не выполнили свои обязательства по продакт-плейсменту, и даже стал угрожать судом. Но ситуацию спас Уилл Смит, который использовал название бренда в тексте саундтрека к фильму: «Надеваю свой черный галстук и черные Ray-Ban — это новый стиль, и я выгляжу потрясающе».

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Тараканов для фильма дрессировали под надзором общества по защите животных

Тараканы в фильме были настоящими — и их специально дрессировали до начала съемок. Но в сцене, когда герой Уилла Смита их массово давит ногами, на самом деле он давил пакетики с горчицей.

Эта уловка была придумана из-за Ассоциации по защите животных, которая контролировала съемки сцен с насекомыми и категорически запрещала их убийство в кадре. Таким образом ни один таракан на съемках фильма не пострадал.

close 100% Columbia Pictures

Было снято несколько альтернативных концовок, которые обошлись студии в дополнительные $5 млн

Сомневающийся режиссер — горе для продюсеров. Зоннефельд до последнего не был уверен в финальной сцене фильма и во время постпродакшна сумел договориться о дополнительных съемках нескольких альтернативных финалов «Людей в черном».

Эти съемки обошлись создателям в $5 млн, что значительно превысило бюджет фильма. От гнева студии постановщика спас Стивен Спилберг.