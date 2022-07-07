«Медведь» — хитовый сериал про повара, который унаследовал загибающийся ресторанчик

В конце июня на Hulu вышел сериал «Медведь», который неожиданно стал одним из хитов летнего сезона. Это шоу про молодого шеф-повара, который пытается удержать на плаву чикагский ресторанчик, доставшийся ему от умершего брата. В главной роли снялся звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт, а создателем выступил Кристофер Сторер, работавший над проектами «Рами» и «Дикинсон». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков разбирается в причинах успеха «Медведя».

Молодой, но уже титулованный шеф-повар Карми Берзатто (выдающийся Джереми Аллен Уайт из американских «Бесстыжих»), работавший в лучших заведениях мира, возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить ресторанчик The Original Beef of Chicagoland. Это по-своему культовая, хотя и невзрачная забегаловка на грани разорения, известная итальянскими сэндвичами с говядиной (в Чикаго они особая вещь, примерно как бейглы в Нью-Йорке) и почему-то пастой с томатным соусом. Место досталось Карми в наследство от старшего брата Майкла (мелькающий во флешбеках Джон Бернтал), который недавно совершил самоубийство.

С The Beef у Карми не ладится: потребнадзор находит массу нарушений, гангстер-кредитор (и по совместительству дядя) требует вернуть огромный долг, тоже перешедший по наследству, но главное — старый персонал во главе с лучшим другом Майкла Ричи (Эбон Мосс-Бакрак из «Карателя») принимает почти все нововведения в штыки. Поддерживает модернизацию только новенькая су-шефиня Сидни (комикесса Айо Эдебири), которая, впрочем, и сама не всегда готова занять сторону Карми.

close 100% Кадр из сериала «Медведь» (2022) Hulu

«Медведь», довольно неожиданно ставший заметным хитом сезона, — дело рук продюсера, сценариста и режиссера Кристофера Сторера, который прежде работал, скажем, над сериалами «Рами» и «Дикинсон» (оба чудесны и обделены вниманием). А еще сотрудничал с комиком Бо Бернемом: ставил его спешлы и продюсировал дебютный фильм «Восьмой класс». С «Медведем» Сторер, зарекомендовавший себя как бы надежным подспорьем, впервые единолично оказался у штурвала: выступил автором идеи, шоураннером, исполнительным продюсером, самостоятельно написал половину эпизодов, а срежиссировал и того больше — пять из восьми. В результате — всеобщий восторг, стопроцентная «свежесть» на Rotten Tomatoes. Но это бог с ним, что действительно важно — внушительный «сарафан» в интернете.

«Медведь» продается как комедийная драма, и тут правда бывает очень смешно, но Сторер слишком хитро обращается с жанрами и тональностями, чтобы сериал так уж легко поддавался каталогизации. Шоу оборачивается то пронзительной семейной драмой об аддикции, абьюзе и незакрытых гештальтах, то трогательной одой современному Чикаго (герои обаятельно жалуются, мол, все застроили каким-то уродством).

close 100% Кадр из сериала «Медведь» (2022) Hulu

А в лучшие моменты напряжение вырастает так, что кажется, будто «Медведь» вот-вот сорвется в адреналиновый криминальный триллер братьев Сафди, из-за угла выскочат запыхавшиеся Роберт Паттинсон или Адам Сэндлер, начнется суровая пальба (справедливости ради, без пальбы действительно не обходится, а вместо Паттинсона и Сэндлера имеются Бернтал, Оливер Платт, Джоэл Макхейл и Молли Рингуолд в эпизодах). И это при том, что в некоторых случаях в кадре всего лишь что-нибудь активно шинкуют.

Седьмой эпизод, посвященный попытке подключить The Original Beef к системе онлайн-предзаказов, невозможно смотреть без стремительного учащения пульса: 20 минут пулеметного экшена (остальные серии длятся по полчаса), каким-то образом вписанного в заляпанную кухню крохотного ресторанчика. В этом смысле «Медведь» — достойный побратим такой же накаленной производственно-гастрономической драмы «Точка кипения», еще и снятой одним планом.

А в итоге все равно хочется записаться на кулинарные курсы. Кажется, в таких обстоятельствах принято говорить что-то про попадание в учебники по сериалостроению.