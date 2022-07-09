Убийство жены, погоня, грабеж: история спортсмена и актера О. Джей Симпсона

Звезде американского футбола и актеру О. Джей Симпсону 9 июля исполнилось 75 лет. Несмотря на заслуги в спорте и съемки в голливудских фильмах, он обрел широкую известность после обвинения в убийстве экс-супруги и ее нового возлюбленного. «Газета.Ru» рассказывает, как рассмотрение дела Симпсона стало самым медийным судебным процессом в США.

Юность и спортивная карьера

Ориентал Джеймс (О. Джей) Симпсон родился 9 июля 1947 года в Сан-Франциско. Его отец Джимми Ли работал шеф-поваром. Он скончался от СПИДа в 1986 году. Мать Симпсона Юнис была администратором больницы.

В футбол Симпсон начал играть в средней школе Галилео в Сан-Франциско на позиции защитника. Затем он усердно учился в городском колледже, чтобы иметь возможность поступить в Университет Южной Калифорнии (USC) и играть в команде вуза. Там спортсмен установил командные рекорды по количеству ярдов, набранных в рывке — в 1968 году он пробежал 1709 ярдов.

В юности спортсмен получил прозвище «Джус» благодаря своим инициалам O. J., которые многие ассоциировали с апельсиновым соком (orange juice).

close 100% О. Джей Симпсон (под номером 32) во время игры, 1968 год AP

В 1969 году Симпсон стал первым номером драфта Национальной футбольной лиги. В НФЛ он выступал на позиции раннинбека за клубы «Баффало Биллс» (1969-1977) и «Сан-Франциско Форти Найнерс» (1978-1979).

В 1973 году Симпсон был признан самым ценным игроком НФЛ, лучшим игроком нападения и спортсменом года. Он стал шестикратным участником Матча звезд НФЛ и пять раз попадал в первую сборную всех звезд лиги. Спортсмен также был включен в сборную десятилетия НФЛ и Зал славы профессионального американского футбола. Спортивная карьера Симпсона продлилась 20 лет.

Съемки в кино

Сниматься в кино и рекламе Симпсон начал во время обучения в университете. В 1969 году он появился в первом эпизоде сериала «Медицинский центр». Находясь в НФЛ, он снялся в сериале «Корни» (1977) и драматических фильмах «Человек клана» (1974), «Вздымающийся ад» (1974), «Перевал Кассандры» (1976) и «Козерог один» (1978).

В 1979 году артист основал свою собственную кинокомпанию Orenthal Productions, которая в основном занималась производством фильмов для телевидения — таких, как семейные ленты «Голди и Боксер» с Мелиссой Михаэльсен (1979), «Кокаин и голубые глаза» (1979), «На пути к разрушению» (1980). Артист также снялся в комедии «Назад на пляж» (1987) и трилогии «Голый пистолет » (1988, 1991, 1994).

close 100% О. Джей Симпсон в кадре из фильма «Голый пистолет» (1988) Paramount Pictures

Иногда Симпсон намеренно выбирал себе отрицательные роли: «Я должен сорвать эту фотографию О. Джей Симпсона в образе безупречного спортсмена, чтобы придать правдоподобность той роли, которую я играю».

Известно, что Джеймс Кэмерон рассматривал Симпсона на роль одноименного персонажа в «Терминаторе» (1984) — на тот момент Шварценеггера выбрали на роль Кайла Риза. Затем режиссер признался, что не видит в Симпсоне безжалостного убийцы.

Помимо актерской карьеры Симпсон работал спортивным комментатором в передачах «Monday Night Football» и «NFL» на телеканале NBC.

Личная жизнь

В 1967 году в возрасте 19 лет Симпсон женился на Маргарите Л. Уитли. У них родились трое детей: Арнелл Л. Симпсон (1968.), Джейсон Ламар Симпсон (1970) и Аарен Лашон Симпсон (1977). В августе 1979 года двухлетний Аарен утонул в бассейне.

С Николь Браун Симпсон познакомился в 1977 году, когда она работала официанткой в ​​ночном клубе The Daisy. Будучи женатым, артист начал с ней встречаться. В марте 1979 года Симпсон развелся с первой супругой.

Он женился на Браун 2 февраля 1985 года — через пять лет после ухода из профессионального футбола. У пары родились двое детей — Сидни Брук Симпсон (1985) и Джастин Райан Симпсон (1988). В своем дневнике Николь описала около 60 случаев домашнего насилия со стороны Симпсона. Фрагменты дневника приводит Daily Mail.

«Впервые он избил меня на улице после вечеринки, было около девяти вечера. Он швырнул меня на землю, бил и пинал. Потом мы пошли в отель, где он продолжил меня избивать часами, я все это время пыталась доползти до двери», — написала Браун-Симпсон в 1978 году.

Она также рассказала о многочисленных оскорблениях и угрозах со стороны Симпсона. В дневнике девушки говорится, что 10 января 1988 года, когда она была на втором месяце беременности, супруг держал ее под дулом пистолета и требовал сделать аборт. Сестра Николь заявила, что она могла догадываться о своей участи, и подробно описывала ссоры с мужем для помощи следствию в будущем. В 1992 году супруги развелись по инициативе Браун-Симпсон, а в 1993-м предприняли безуспешную попытку возобновить отношения.

12 июня 1994 года Браун-Симпсон была убита у себя дома вместе с ее новым возлюбленным Роном Голдманом.

Расследование убийства Николь Браун-Симпсон

На месте преступления полицейские нашли окровавленную перчатку, а вторую обнаружили дома у Симпсона — он жил в двух минутах езды от дома экс-супруги. В его машине также была найдена кровь, образцы которой совпали с кровью убитых.

Когда Симпсона пригласили в полицию, он попытался сбежать из Лос-Анджелеса на автомобиле Ford Bronco. За его машиной началась погоня, информацию о которой транслировали крупнейшие телеканалы — ради этого даже прервали показ финального матча НБА. Суд над Симпсоном стал самым обсуждаемым процессом в американских медиа. Эксперты анализировали не только вменяемые актеру преступления, но и предвзятость правоохранителей к темнокожим. В центре внимания были все связанные с делом Симпсона лица — адвокаты, прокуроры, родственники убитых и другие.

Несмотря на то, что практически все улики были против Симпсона, его признали невиновным. После его оправдания никаких дополнительных арестов или приговоров, связанных с убийствами, не произошло.

Одной из причин оправдания Симпсона считается допрос детектива Марка Фурмана, который занимался сбором улик (он, в частности, нашел окровавленную перчатку дома у актера). Его обвинили в использовании расистских терминов по отношению к афроамериканцам в 1980-х годах. Детектив это отрицал. В ответ команда защиты Симпсона представила записи интервью Фурмана со свидетелями, доказывающие, что он неоднократно использовал расистские высказывания. В результате защита заявила, что Фурман способен на лжесвидетельство и не заслуживает доверия суда.

close 100% О.Джей Симпсон на слушании по делу убийства его бывшей супруги Николь Браун примеряет перчатки, в которых был преступник Global Look Press

Реакция на приговор известна своим разделением по расовому признаку: опрос жителей округа Лос-Анджелес показал, что большинство проживающих там афроамериканцев посчитали оправдательный приговор справедливым, в то время как белые и латиноамериканцы с этим не согласились. Объединенная группа защитников Симпсона включала Джонни Кокрана, Роберта Кардашьяна, Роберта Шапиро и Ф. Ли Бейли.

Согласно опросу 2016 года, 83% белых американцев и 57% темнокожих американцев считают, что убийства совершил Симпсон.

Полиция не установила, действительно ли Симпсон убил свою жену. Сам обвиняемый до последнего настаивал на своей невиновности. В 1997 году суд признал его виновным по гражданскому иску о компенсации родственникам жертв и обязал выплатить им более $30 млн. Симпсон до сих пор этого не сделал.

За что Симпсон попал в тюрьму

Актеру было трудно выплачивать многомиллионные долги — кроме компенсации родственникам погибших ему предстояло заплатить $1,44 млн просроченных налогов. Он распродавал личные вещи и награды, а также пытался сбежать из Калифорнии.

В 2007 году Симпсон в сопровождении подельников украл исторические спортивные трофеи у торговца Брюса Фромонга в отеле-казино Palace Station в Лас-Вегасе. По словам экс-спортсмена, он взял то, что было «у него украдено». Ему было предъявлено обвинение в ряде преступлений, включая вооруженное ограбление и похищение человека. Он отрицал свою вину в вымогательстве под дулом пистолета, а в остальном согласился с обвинениями. Актера приговорили к 33 годам тюрьмы с правом досрочного освобождения через 9 лет. 1 октября 2017 года комиссия признала, что Симпсон исправился, и выпустила его на свободу.

close 100% О. Джей Симпсон, 2017 год Jason Bean/AP

Суды над Симпсоном в культуре

В 2007 году О. Джей Симпсон выпустил книгу «Если бы я сделал это: признания убийцы». Несмотря на авторство Симпсона, на самом деле ее написал другой человек. Издательство настояло на использовании второй части заголовка, хотя изначально Симпсон хотел оставить только первую. При этом слово «если» на обложке едва заметно. Позднее суд отдал права на книгу семье жертвы убийцы Голдмана.

Артист стал героем многочисленных телефильмов — «История О. Дж. Симпсона» (Fox Network, 1995), «О. Джей Симпсон: Нерассказанная история» (BBC TV, 2000), «Американская трагедия» (CBS, 2000) «О. Джей: Испытание века» (Investigation Discovery, 2014), «Суд над О. Дж. Симпсоном: настоящая история» (Discovery TV, 2016) и других.

В знаменитом интервью Playboy писатель Рэй Бредбери упомянул историю с Симпсоном: «Когда О. Джей Симпсон удирал по трассе от полиции и вертолетов, в «Таймс» написали: «Это же прямо финал «Фаренгейта».

Делу Симпсона посвящен первый сезон телесериала «Американская история преступлений» — главного героя сыграл Кьюба Гудинг-младший. О Симпсоне также сняли документальный фильм «О. Джей: Сделано в Америке» (2016). Рэпер Jay-Z использовал фразу «Я не черный, я О. Джей» в песне «The Story of O.J» с альбома «4:44» (2017).

Кроме того, сохранились некоторые предметы, которые использовались в деле Симпсона. В частности, в музее преступности Восточный Алькатрас хранится автомобиль Ford Bronco, на котором Симпсон пытался скрыться от полицейских.