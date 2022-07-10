Море волнуется два: «Морской монстр» — мультик от автора «Моаны», где моряки свергают власть

На Netflix вышел мультфильм «Морской монстр», снятый режиссером «Моаны» и «Города героев» Крисом Уильямсом. Это приключенческая история в духе Жюля Верна и Р. Л. Стивенсона — про девочку, которая присоединяется к команде охотников за океаническими чудовищами. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему «Морской монстр» заслуживает стать новыми «Пиратами Карибского моря».

Мейзи Брамбл — сирота с большой неусидчивостью и еще большей страстью к приключениям. Когда-то давно ее родители служили охотниками на морских чудищ на борту легендарного «Монарха»; как тут принято выражаться, «жили великой жизнью и умерли великой смертью». Мейзи мечтает продолжить их дело: каждый ребенок в империи знает, что нет занятия достойнее, чем истребление гигантских созданий, населяющих моря.

Однажды девочка тайком пробирается на «Неумолимый», главный охотничий корабль современности, и неожиданно становится частью команды, которая как раз взялась за охоту на страшнейшего из левиафанов — красного ревуна. Вскоре, впрочем, выясняется, что не все из прочитанного Мейзи в книжках на самом деле правда. В этом она убеждается, оказавшись в компании юного Джейкоба Холланда — правой руки капитана «Неумолимого» Кроу.

close 100% Кадр из мультфильма «Морской монстр» (2022) Netflix

«Морской монстр» — это, что называется, проект мечты. Кинематографист Крис Уильямс, работавший на мультфильмах Disney еще со времен «Мулан» и сидевший в режиссерском кресле «Города героев» и «Моаны», давным-давно мечтал снять что-нибудь приключенческое — в классическом духе «Двадцати тысяч лье под водой». А еще заглядывался на старинные карты — те, где в неизведанных областях изображали причудливых созданий, призванных, видимо, форсировать манящий эффект терра инкогнита. Однако в Disney он не видел смысла на этот счет даже заикаться, поскольку был уверен, что в компании его заставят класть приключенческую историю на комедийные рельсы. Этого ему делать ни в коем случае не хотелось.

Тут бы возразить и припомнить Уильямсу ту же «Планету сокровищ», вполне подходящую под описание, несмотря на «диснеевский» лейбл, но, наверное, не будем спорить с человеком, который уже снял для этих людей один мультфильм про девочку, бороздящую морские просторы в компании излишне самоуверенного лихача. Как бы то ни было, в итоге Уильямс постучался к «антиподу» Disney — Netflix. Так появился восьмой по счету полнометражный мультфильм, сделанный домашним подразделением стриминга Netflix Animation (первым три года назад стал «Клаус»). А Уильямсу впервые выпала возможность сделать все на свой вкус без необходимости делить с кем-то режиссерскую власть.

close 100% Кадр из мультфильма «Морской монстр» (2022) Netflix

В результате «Морской монстр» — не просто великолепный мультик, но и яркая демонстрация того, чего мы в скором времени рискуем лишиться. На фоне падения акций Netflix после публикации квартального отчета в апреле, из которого выяснилось, что стриминг потерял 200 тысяч подписчиков, в анимационном отделе компании началось невесть что: главу студии Фила Ринду уволили, несколько проектов отменили, многие сотрудники, которые изначально приходили за беспрецедентной творческой свободой, так и не увидев чего-то похожего, разбрелись по студиям-конкурентам.

А лишаться такого ужасно не хочется: для современных детей «Морской монстр» вполне может стать тем же, чем для детей нулевых стали «Пираты Карибского моря» (и в меньшей, к сожалению, степени упомянутая «Планета сокровищ»). Здешний незамысловатый, но увлекающий сюжет разворачивается в потрясающе выдуманном мире, осязаемом, наполненном ощущением размаха и простора. В этом главное достоинство «Морского монстра» — и его главное сходство с «пиратской» франшизой, которая сильнее всего поражала изобретательностью и богатством выдумок (и по-прежнему поражает). И из которой Уильямс явно свистнул все, что плохо приколочено. Впрочем, не будем его за это судить — спишем на цитирование, тем более что оно начинается уже в открывающей сцене. К тому же хорошо воровать тоже надо уметь: (не) см. х/ф «Бендер».

close 100% Кадр из мультфильма «Морской монстр» (2022) Netflix

Это, стоит заметить, главное достоинство «Монстра» — но не единственное. Уильямс не только искусно воспроизводит заветы Жюля Верна и Р. Л. Стивенсона, но и аккуратно вписывает их в 2022 год. 10-15 лет назад это был бы, что называется, «мультфильм для мальчиков». Сегодня «Морской монстр» — мультфильм для всех, потому что до Голливуда вроде бы дошло, что любовь к опасным приключениям (по крайней мере, в виде захватывающих историй) может наблюдаться у лиц всех гендеров. Да даже и не 10-15: в 2018 году проект анонсировался под заголовком «Джейкоб и морской монстр», и изначально, по всей видимости, главной героини, которая легко смещает весь фокус с анимационной реинкарнации Уилла Тернера на себя, то ли вовсе не было, то ли она ничего не смещала. Что, конечно, не слишком вяжется со сказкой, проповедующей терпимость и осознанность — и призывающей отказаться от ненависти к незнакомому.

В конечном счете, надо признать, Уильямс правильно решил пойти в Netflix. Если насчет одержимости Disney комедией все не так однозначно и всей правды мы не узнаем, а по части прогрессивных ценностей и гендерных свобод там вроде бы и так все неплохо, то последний маневр «Морского монстра» в «диснеевских» водах действительно вряд ли бы состоялся. Под конец мультфильм превращается в достаточно прозрачное политическое заявление (не самое частое явление в так называемом «детском» или «семейном» контенте) насчет того, что любые авторитеты необходимо оспаривать, подвергать сомнению и проверять на прочность. А верить всему, что пишут в книгах (и вообще где бы то ни было рассказывают), наоборот, не стоит. По крайней мере, пока не проверишь сам или сама. Тем более если на всей доступной литературе стоит государственная печать.