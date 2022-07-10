«У нас не принято говорить о ребятах из детских домов»: интервью с актрисой Валентиной Ляпиной

В июне онлайн-кинотеатр START выпустил сериал «Жиза» — роуд-муви о двух подростках, которые бегут из провинциального детского дома навстречу опасным приключениями. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!») рассказала о своей роли, совместных съемках с Данилой Козловским, а также учебе, любимой музыке и постельных сценах.

— Ты начала сниматься довольно рано. Расскажи, как это произошло?

— Я с самого детства была очень активным ребенком. Родители давали мне возможность попробовать все что только можно: спорт, танцы и все-все-все. В 9 лет они спросили, не хочу ли я попробовать себя в качестве модели. Как гиперактивный ребенок, который готов попробовать в этой жизни все, согласилась. Мы нашли в интернете кастинг на рекламу зимней распродажи ЦУМа. Помню, что там были французские режиссеры, пробовались 300+ детей, очереди стояли по пять часов. Но несмотря на это, все прошло довольно легко. Мы были детьми: сидели, болтали и играли. Я прошла этот кастинг и начала свою карьеру в качестве модели. Это продолжалось с 9 до 13 лет.

— А в кино?

— Мы точно так же нашли кастинги в сериалы, куда частенько берут людей с улицы. Потом нашли агентство — и понеслось… Причем первые три года я воспринимала это больше как игру. Мне было весело, я от этого кайфовала. В 13 лет мне дали роль в сериале «Чужая дочь». Она стала моей первой главной женской ролью и была как эмоционально сложная, так и физически. Например, я научилась кататься на карте и скейте. Еще там были сцены, где нужно было истерить и плакать. Это был мой первый такой опыт. Пройдя через все трудности, я поняла, что кино — мое предназначение. И начала всерьез относиться к профессии.

— Тебе часто отказывали на кастингах? Кажется, что ребенок острее должен это воспринимать.

— В детстве отказывали в половине случаев, если не больше. К этому всегда нужно относиться легко, потому что это проба. К тому же — есть много факторов, которые не зависят от тебя. Например, часто приходится играть дочь главной героини. И если утвердят отца шатена и мать с темными волосами, то понятно, что у них не может «родиться» рыжая девочка. Плюс занятость, коннект или дисконнект с режиссером. Лично я к этому легко отношусь. Что мне суждено, то и будет моим.

— Часто говорят о звездой болезни, которой обычно страдают артисты, рано ставшие популярными. А ты ощущала на себе это?

— Мне уже не в первый раз задают этот вопрос. И каждый раз удивляюсь, почему его задают мне. Я ведь не знаю, как со стороны выгляжу. Вообще, мне об этом никто не говорил — и даже близкие, хотя они могут критиковать. Думаю и очень надеюсь, что никогда такого не ловила.

— И ты в целом любвеобильный и жизнерадостный человек…

— Ну да (смеется).

— Расскажи о своей героине Полине из проекта «Жиза». Кто она?

— Ее зовут Полина Красота — это, кстати, действительно ее фамилия. В первую очередь она человек со сложной судьбой. Ее отдали в детский дом после смерти матери. Это не лучшее место для ребенка, так как там очень жесткие правила и свои законы. Там собрались самые отвратительные стороны из нашей жизни: и жестокость, и насилие, и абьюз. Моя героиня не хочет, чтобы другие ее использовали, поэтому становится зверем. В детском доме ее воспринимают как женский авторитет. Кроме того, она является самой красивой девочкой в детском доме.

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— В комментариях к трейлеру пользователи отметили, что сериал отчасти напоминает «Конец этого гребанного мира»...

— Да, когда я впервые прочитала сценарий, то сказала нашим продюсерам и режиссеру, что это действительно очень похоже на «Конец этого гребанного мира». Есть сходства: история в основном на двоих, роуд-муви, там происходят приключения и трэш (смеется).

— А есть отличия?

— Конечно, это изначально другая тема. Меня этот сериал зацепил именно остротой темы. Он о детях из детского дома, про которых у нас не принято говорить. Герои сериала тоже другие. Например, в «Конце этого гребанного мира» они психи, а у нас — сломленные жизнью люди. Герои «Жизы» нормальные, но вынуждены быть иногда плохими.

— Поговорим о полном метре. Ты снялась в фильме «Молодой человек», который собрал интересный состав — режиссер и продюсер Илья Найшуллер, блогер Данила Поперечный и звезда российского кино Данила Козловский. Расскажи, как тебе работалось с ними?

— Очень классно! Безумно люблю этот проект. У нас был блок съемок на территории санатория, и мы жили там, как в детском лагере. Благодаря этому мы смогли прочувствовать ту атмосферу — свежий воздух, совместный завтрак, ночные посиделки под звездным небом. Плюс — там было очень много молодых ребят. Хотя я и со взрослыми всегда нахожу общий язык (смеется).

— У тебя были работы как с уже известными актерами, так и с более молодым поколением. Есть ли тут разница в подходе к работе?

— Все зависит от личности. Мне было приятно работать и с Евгением Цыгановым, и с Максимом Лагашкиным, и с Данилой Козловским. Скажем, Цыганов не будет судорожно сидеть и строчить что-то у себя в тетрадке. У него изначально другой психотип.

А вот Козловский он такой… Такой (смеется)! Когда он пришел на площадку для съемок фильма «Молодой человек», то просто всех разорвал. Он как мегапрофессионал с первого дубля сделал все максимально круто. Мы сидели с раскрытыми ртами в полнейшем шоке. Но у него и роль была другая.

— А отчего это зависит, как тебе кажется?

— Думаю, что от человека. Точно не от образования. Например, у меня неоконченное высшее, но я же определенным образом готовлюсь? Из опыта вывела методику, которая мне помогает готовится к роли. Например, для роли в «Молодом человеке» я изучала аниме, хотя раньше смотрела только Хаяо Миядзаки. Для «Жизы» отстранилась от семьи, молодого человека и друзей, смотрела кино о детском доме и общалась с людьми оттуда. Это позволило понять, почему Полина так себя ведет.

— Ты говорила, что тебя не взяли в ВУЗы «золотой пятерки». Расскажи, что случилось?

— Когда я поступала, у меня были проекты, которые вот-вот должны были закончиться. Там оставалось всего 10 съемочных дней, после которых я готова была уйти во все тяжкие — в учебу. Но приемная комиссия настаивала, чтобы я отказалась от них. Тогда я им ответила: «Подождите, а как же профессиональная этика? Я не могу взять и бросить эти проекты, подставить людей». Они ответили, что я сделала свой выбор. Не знаю, как на это реагировать. Думала, что мне пойдут навстречу... Но как говорил Булгаков: «Все, что ни происходит, — к лучшему». В результате я поступила в Институт Современного Искусства на очно-заочное в мастерскую к Алексею Шейнину, где отучилась год и пару месяцев.

— А почему ушла? Не увидела смысла в актерском образовании?

— Нет, я действительно почувствовала толк от первого года и получила то, чего мне не хватало. У меня структурировалось все в голове, потому что вначале это происходило по наитию. Сейчас у меня есть понимание, за что можно зацепиться — и от чего развивать героя. Потом у меня активно начались съемки — это были проекты «Нина» и «Подслушано», давшие мне профессиональный рост.

Кроме того, до института приходилось очень далеко ездить — полтора часа только в одну сторону. Я поняла, что нельзя усидеть на пяти стульях. Если пытаться делать все на 100 процентов, то физически и морально истощишься. Я не жалею, что ушла.

close 100% Валентина Ляпина Онлайн-кинотеатр START

— В ранних интервью ты признавалась, что боялась постельных сцен и оголяться на камеру. Это прошло с опытом?

— Я не то, чтобы недолюбливаю, а просто считаю, что раздевание должно быть оправданно. Но все равно придерживаюсь принципа, что полностью не оголяюсь на экране, только частично. Да, в «Жизе» есть одна постельная сцена, но если посмотреть, то там все снято очень аккуратно — и ничего не видно. Для меня это принципиально. Возможно, когда-нибудь я пойму, что хочу и готова это сделать, но пока точно нет.

— Давай отвлечемся от кино. Недавно было 60 лет со дня рождения Виктора Цоя. Согласно одному из опросов, почти половина россиян моложе 24 лет не могут назвать ни одной песни Цоя. Ты относишься к какой половине?

— Я знаю песни Цоя, потому что ездила в детские лагеря (улыбается). Мы на гитаре играли и пели все его самые популярные песни у костра. Плюс, я готовилась к съемкам в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», поэтому еще держу у себя в памяти музыку того времени.

— Какую музыку вообще слушаешь?

— Я меломанка и не люблю только тяжелый рок. Мне просто агрессивные песни изначально не по душе. Я очень добрая (смеется). Больше всего мне нравится инди и экспериментальное, иногда инди-попса.

— В свой день рождения ты написала в Telegram: «Вчера стукнуло 20. И действительно как-то что-то поняла. Всем мира». А что поняла?

— Пусть это останется за мной. Я — загадка (смеется).