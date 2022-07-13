«Основному инстинкту» — 30! Как создавался эротический триллер Пола Верховена

«Основной инстинкт» вышел в 1992 году и сразу стал кассовым хитом, хотя пробирался на большие экраны непросто. От главной женской роли отказались Джулия Робертс и Деми Мур, а центрального мужского персонажа едва не сыграл Мел Гибсон. А еще были массовые протесты ЛГБТ и скандалы между Шерон Стоун и Полом Верховеном. В честь 30-летия фильма «Газета.Ru» рассказывает, как снимался культовый триллер, изменивший представление об эротике в кино.

Сценарий был написан за 13 дней и продан за рекордные $3 млн

Сценарист фильма Джо Эстерхаз признавался, что написал первый драфт за 13 дней, а сам сценарий продал кинокомпании Carolco за рекордные на тот момент $3 млн. До этого самым дорогим сценаристом эпохи нового Голливуда считался автор «Последнего бойскаута» Шейн Блэк, который продал свой сценарий за $1,75 млн.

Несмотря на то, что сценарий «Основного инстинкта» был так высоко оценен кинематографистами, в нем нашлось место грубой авторской ошибке. Спустя годы Эстерхаз соглашался, что главной оплошностью его детективной истории является тот факт, что сотрудники полиции игнорируют ДНК-тестирование, которое было широко распространено в США еще с середины 80-х.

close 100% Джо Эстерхаз Ron Schwane/AP

Прообразами главных героев стали реальные люди

Эстерхаз никогда не скрывал, что в основу образов главных героев фильма легли настоящие люди. По его словам, он был знаком с детективом полиции, который «очень любил ходить по краю», отличался вспыльчивым характером и проблемами с алкоголем. Это же описание подходит под образ героя Майкла Дугласа — детектива Ника Каррэна. Кроме того, реальный сыщик также однажды увлекся эффектной подозреваемой по уголовному делу.

А вот сцена с ножом для колки льда, который героиня Шерон Стоун Кэтрин Трамелл использовала во время секса, была вдохновлена реальным опытом сценариста. Однажды Эстерхаз провел ночь с танцовщицей, которая во время интимной близости достала из-под кровати холодное оружие. И хотя все закончилось хорошо, Эстерхаз признавался, что в тот момент испугался.

close 100% Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992) Carolco Pictures Inc.

Той самой сцены с допросом Шэрон Стоун не было в сценарии

Спустя годы Стоун припоминает Полу Верховену обман, к которому он прибег во время культовой сцены допроса подозреваемой писательницы. Изначально этой сцены не было в сценарии, и режиссер придумал ее по ходу съемок, посчитав, что она усилит эротическое напряжение между героями. По словам Стоун, Верховен попросил ее не надевать нижнее белье, ссылаясь на блики в кадре и брак по свету. Он убедил актрису в том, что кадр будет выстроен таким образом, что зрители не увидят ничего лишнего.

Но какого же было удивление Стоун, когда на тест-показе с живой аудиторией на большом экране промелькнуло то самое «лишнее». Актриса дала Верховену пощечину и вышла из зала.

Джулия Робертс, Мег Райан, Мишель Пфайффер и Деми Мур отказались от главной роли

Сейчас невозможно представить в роли привлекательной и опасной Кэтрин Трамелл никого кроме Шэрон Стоун, но изначально актриса была только 13-й претенденткой на роль (хотя она и Верховен были знакомы по съемкам фантастического блокбастера «Вспомнить все»). До нее режиссер пытался заполучить в проект топовых звезд начала 90-х: Джулию Робертс, Деми Мур, Мишель Пфайффер и Мег Райан. Все актрисы отказались от съемок из-за чрезмерно откровенных постельных сцен.

Стоун, которая к тому моменту была еще только начинающей артисткой, напротив, мечтала сняться в «Основном инстинкте», для чего пошла на небольшую хитрость. В интервью Playboy Стоун рассказала, что ее агент буквально выкрал с кастинга одну из копий сценария, чтобы Стоун могла лучше узнать героиню. Через некоторое время она пересеклась с Верховеном на постпродакшне «Вспомнить все». На встречу актриса пришла в светлом мини, с сигаретой в руках и с хладнокровным презрением во взгляде. «Я хотела показать ему, что способна на трансформацию. Мужчины воспринимают глазами, по крайней мере, сперва, и в общем-то я не ошиблась в своей тактике», — признавалась Стоун.

close 100% Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992) Carolco Pictures Inc.

Мел Гибсон, Кевин Костнер и Ричард Гир претендовали на роль детектива Ника Каррена

Майклу Дугласу попадание в картину Верховена стоило меньших трудов, но первое время ему приходилось конкурировать со своими известными коллегами. Режиссер рассматривал на роль детектива Ника Каррена Мела Гибсона, Кевина Костнера и Ричарда Гира. Последнего отговорили от слишком откровенного фильма агенты, а Костнер сам отказался из-за съемок в других проектах. Гибсон до последнего считался главным кандидатом на роль, но Верховен все же отдал предпочтение Дугласу.

close 100% Мел Гибсон в фильме «Чего хотят женщины» (2000) KPA/Global Look Press

Брук Шилдс отклонила предложение сыграть любовницу главной героини

В роли экранной любовницы героини Стоун по имени Рокси Верховен сперва увидел Брук Шилдс, которая была знаменита еще с конца 70-х. Но актриса отклонила предложение, поскольку сочла сюжет фильма слишком откровенным. Также она испугалась, что предложенная роль может навредить ее карьере. В итоге Рокси прекрасно сыграла Лейлани Сарелл.

close 100% Rod Lamkey/Global Look Press

ЛГБТ-сообщество бойкотировало фильм

К слову, об ЛГБТ: с одной стороны, фильму можно засчитать в плюс само появление на экране ЛГБТ-героев, с другой — авторы сильно накосячили с их репрезентацией. По сюжету бисексуальная Кэтрин и ее квир-возлюбленная Рокси оказывались ментально нестабильными героинями, с легкостью готовыми уничтожать всех, кто окажется у них на пути. Это только усилило царящие в обществе ложные стереотипы. Так, ЛГБТ-сообщество даже призывало бойкотировать картину в кинотеатрах. Кстати, в одном из первых драфтов сценария предполагалось, что герой Дугласа также бисексуален, но от этого отказался сам актер, попросив переписать арку своего персонажа.

close 100% Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992) Carolco Pictures Inc.

Пол Верховен был влюблен в Шерон Стоун, а Майкл Дуглас терпеть ее не мог

Говоря о своем опыте съемок в «Основном инстинкте», Шэрон Стоун вспоминала, что их с Верховеном отношения состояли из двух крайностей — люблю и ненавижу. «Пол меня любил, а я его на дух не переносила», — рассказывала Стоун. Это подтверждал и Майкл Дуглас: «Мне кажется, Верховен был так очарован ею, что был бы не против лично исполнить мою роль».

При этом сам актер не смог проникнуться к Стоун симпатией. До последнего он отговаривал Верховена отдавать ей главную роль, а когда Стоун все же была утверждена в проект, старался максимально игнорировать ее в перерывах между съемками. Верховен считал, что эта личная неприязнь Дугласа помогла Стоун в работе над ролью, потому что актриса трепетала перед более известным партнером, что отражалось в ее экранном противостоянии с героем Дугласа.

close 100% Пол Верховен Global Look Press

Первая секс-сцена между актерами снималась 5 дней

Возможно, личная антипатия Дугласа к Стоун повлияла на то, что съемка первой секс-сцены между их героями заняла пять дней. По воспоминаниям артистов, этот опыт был самым выматывающим и сложным в их карьере.

«Все наши движения были тщательно отрепетированы, у нас была определенная хореография. Но повторять все это снова и снова на протяжении 10 часов съемочного дня пять дней подряд — просто пытка», — рассказывал Дуглас журналистам.

close 100% Кадр из фильма «Основной инстинкт» (1992) Carolco Pictures Inc.

Эстерхаз сожалел, что его фильмы «пропагандировали» курение

В 2001 году у сценариста фильма Джо Эстерхаза был диагностирован рак горла, который он впоследствии успешно победил. Но во время курса лечения Эстерхаз публично раскаялся в том, что в двух его фильмах «Основном инстинкте» и «Шоугелз» слишком много сцен с курящими героями.