«Основному инстинкту» — 30! Как создавался эротический триллер Пола Верховена

Сценарий был написан за 13 дней и продан за рекордные $3 млн
Сценарист фильма Джо Эстерхаз признавался, что написал первый драфт за 13 дней, а сам сценарий продал кинокомпании Carolco за рекордные на тот момент $3 млн. До этого самым дорогим сценаристом эпохи нового Голливуда считался автор «Последнего бойскаута» Шейн Блэк, который продал свой сценарий за $1,75 млн.
Несмотря на то, что сценарий «Основного инстинкта» был так высоко оценен кинематографистами, в нем нашлось место грубой авторской ошибке. Спустя годы Эстерхаз соглашался, что главной оплошностью его детективной истории является тот факт, что сотрудники полиции игнорируют ДНК-тестирование, которое было широко распространено в США еще с середины 80-х.
Джо ЭстерхазRon Schwane/AP
Прообразами главных героев стали реальные люди
Эстерхаз никогда не скрывал, что в основу образов главных героев фильма легли настоящие люди. По его словам, он был знаком с детективом полиции, который «очень любил ходить по краю», отличался вспыльчивым характером и проблемами с алкоголем. Это же описание подходит под образ героя Майкла Дугласа — детектива Ника Каррэна. Кроме того, реальный сыщик также однажды увлекся эффектной подозреваемой по уголовному делу.
А вот сцена с ножом для колки льда, который героиня Шерон Стоун Кэтрин Трамелл использовала во время секса, была вдохновлена реальным опытом сценариста. Однажды Эстерхаз провел ночь с танцовщицей, которая во время интимной близости достала из-под кровати холодное оружие. И хотя все закончилось хорошо, Эстерхаз признавался, что в тот момент испугался.
Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992)Carolco Pictures Inc.
Той самой сцены с допросом Шэрон Стоун не было в сценарии
Спустя годы Стоун припоминает Полу Верховену обман, к которому он прибег во время культовой сцены допроса подозреваемой писательницы. Изначально этой сцены не было в сценарии, и режиссер придумал ее по ходу съемок, посчитав, что она усилит эротическое напряжение между героями. По словам Стоун, Верховен попросил ее не надевать нижнее белье, ссылаясь на блики в кадре и брак по свету. Он убедил актрису в том, что кадр будет выстроен таким образом, что зрители не увидят ничего лишнего.
Но какого же было удивление Стоун, когда на тест-показе с живой аудиторией на большом экране промелькнуло то самое «лишнее». Актриса дала Верховену пощечину и вышла из зала.
Джулия Робертс, Мег Райан, Мишель Пфайффер и Деми Мур отказались от главной роли
Сейчас невозможно представить в роли привлекательной и опасной Кэтрин Трамелл никого кроме Шэрон Стоун, но изначально актриса была только 13-й претенденткой на роль (хотя она и Верховен были знакомы по съемкам фантастического блокбастера «Вспомнить все»). До нее режиссер пытался заполучить в проект топовых звезд начала 90-х: Джулию Робертс, Деми Мур, Мишель Пфайффер и Мег Райан. Все актрисы отказались от съемок из-за чрезмерно откровенных постельных сцен.
Стоун, которая к тому моменту была еще только начинающей артисткой, напротив, мечтала сняться в «Основном инстинкте», для чего пошла на небольшую хитрость. В интервью Playboy Стоун рассказала, что ее агент буквально выкрал с кастинга одну из копий сценария, чтобы Стоун могла лучше узнать героиню. Через некоторое время она пересеклась с Верховеном на постпродакшне «Вспомнить все». На встречу актриса пришла в светлом мини, с сигаретой в руках и с хладнокровным презрением во взгляде. «Я хотела показать ему, что способна на трансформацию. Мужчины воспринимают глазами, по крайней мере, сперва, и в общем-то я не ошиблась в своей тактике», — признавалась Стоун.
Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992)Carolco Pictures Inc.
Мел Гибсон, Кевин Костнер и Ричард Гир претендовали на роль детектива Ника Каррена
Майклу Дугласу попадание в картину Верховена стоило меньших трудов, но первое время ему приходилось конкурировать со своими известными коллегами. Режиссер рассматривал на роль детектива Ника Каррена Мела Гибсона, Кевина Костнера и Ричарда Гира. Последнего отговорили от слишком откровенного фильма агенты, а Костнер сам отказался из-за съемок в других проектах. Гибсон до последнего считался главным кандидатом на роль, но Верховен все же отдал предпочтение Дугласу.
Мел Гибсон в фильме «Чего хотят женщины» (2000)KPA/Global Look Press
Брук Шилдс отклонила предложение сыграть любовницу главной героини
В роли экранной любовницы героини Стоун по имени Рокси Верховен сперва увидел Брук Шилдс, которая была знаменита еще с конца 70-х. Но актриса отклонила предложение, поскольку сочла сюжет фильма слишком откровенным. Также она испугалась, что предложенная роль может навредить ее карьере. В итоге Рокси прекрасно сыграла Лейлани Сарелл.
ЛГБТ-сообщество бойкотировало фильм
К слову, об ЛГБТ: с одной стороны, фильму можно засчитать в плюс само появление на экране ЛГБТ-героев, с другой — авторы сильно накосячили с их репрезентацией. По сюжету бисексуальная Кэтрин и ее квир-возлюбленная Рокси оказывались ментально нестабильными героинями, с легкостью готовыми уничтожать всех, кто окажется у них на пути. Это только усилило царящие в обществе ложные стереотипы. Так, ЛГБТ-сообщество даже призывало бойкотировать картину в кинотеатрах. Кстати, в одном из первых драфтов сценария предполагалось, что герой Дугласа также бисексуален, но от этого отказался сам актер, попросив переписать арку своего персонажа.
Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992)Carolco Pictures Inc.
Пол Верховен был влюблен в Шерон Стоун, а Майкл Дуглас терпеть ее не мог
Говоря о своем опыте съемок в «Основном инстинкте», Шэрон Стоун вспоминала, что их с Верховеном отношения состояли из двух крайностей — люблю и ненавижу. «Пол меня любил, а я его на дух не переносила», — рассказывала Стоун. Это подтверждал и Майкл Дуглас: «Мне кажется, Верховен был так очарован ею, что был бы не против лично исполнить мою роль».
При этом сам актер не смог проникнуться к Стоун симпатией. До последнего он отговаривал Верховена отдавать ей главную роль, а когда Стоун все же была утверждена в проект, старался максимально игнорировать ее в перерывах между съемками. Верховен считал, что эта личная неприязнь Дугласа помогла Стоун в работе над ролью, потому что актриса трепетала перед более известным партнером, что отражалось в ее экранном противостоянии с героем Дугласа.
Пол ВерховенGlobal Look Press
Первая секс-сцена между актерами снималась 5 дней
Возможно, личная антипатия Дугласа к Стоун повлияла на то, что съемка первой секс-сцены между их героями заняла пять дней. По воспоминаниям артистов, этот опыт был самым выматывающим и сложным в их карьере.
«Все наши движения были тщательно отрепетированы, у нас была определенная хореография. Но повторять все это снова и снова на протяжении 10 часов съемочного дня пять дней подряд — просто пытка», — рассказывал Дуглас журналистам.
Кадр из фильма «Основной инстинкт» (1992)Carolco Pictures Inc.
Эстерхаз сожалел, что его фильмы «пропагандировали» курение
В 2001 году у сценариста фильма Джо Эстерхаза был диагностирован рак горла, который он впоследствии успешно победил. Но во время курса лечения Эстерхаз публично раскаялся в том, что в двух его фильмах «Основном инстинкте» и «Шоугелз» слишком много сцен с курящими героями.
Кадр из фильма «Основной Инстинкт» (1992)Carolco Pictures Inc.