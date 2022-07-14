Настоящие Лолита, Раскольников и Преображенский: с кого списаны персонажи великих книг

Литературные герои не всегда являются художественным вымыслом писателя — даже у самых известных из них есть реальные прототипы. «Газета.Ru» рассказывает о том, кем вдохновлялись классики при создании культовых произведений — таких, как «Анна Каренина», «Дубровский», «Горе от ума» и многих других.

«Горе от ума», Александр Грибоедов

Александр Чацкий — Петр Чаадаев

Большинство литературоведов считают, что образ Чацкого был позаимствован у Петра Чаадаева — философа, мыслителя, публициста и идейного наставника декабристов.

В годы жизни Грибоедова в обществе активно обсуждали Чаадаева — особенно после выхода его «Философских писем» с осуждением Николая I. Публицист утверждал, что император «не делал ничего, чтобы интегрировать Россию в мировое сообщество». Сам Николай I счел Чаадаева невменяемым и приставил к нему специалиста по душевным недугам. Чацкого также объявили безумным, поскольку он был свободомыслящим человеком и либералом, отличавшимся от своего окружения.

«Дубровский», Александр Пушкин

Владимир Дубровский — Павел Островский

Сюжет романа «Дубровский» Пушкину буквально пересказал его друг Павел Нащокин. Он в подробностях описал историю дворянина Павла Островского, который несправедливо лишился имения после судебного спора с соседом. В 22 года Островский остался без средств к существованию, собрал своих крепостных крестьян в банду и отправился грабить помещиков и чиновников. О том, что изначально роман имел название «Островский», сам Пушкин написал Нащокину 2 декабря 1832 года:

«Честь имею тебе объявить, что первый том «Островского» кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение».

В отличие от Дубровского, Островский разбойничал не только в компании крестьян, но также сотрудничал с польским подпольем. После долгих поисков разбойника поймали по доносу в доме помещика Помарнацкого, куда он устроился учителем. Писатель не знал о дальнейшей судьбе Островского, поэтому история Дубровского оборвалась.

После ареста в 1831 году Островский был этапирован в Витебск, а затем переведен в Псков, где перепилил кандалы и сбежал. Что стало с ним дальше — неизвестно.

»Анна Каренина», Лев Толстой

Анна Каренина — Мария Гартунг

Создавая образ Анны Карениной, Лев Толстой вдохновлялся старшей дочерью Александра Пушкина Марией Гартунг. Она выгодно отличалась от других женщин остроумием, яркой внешностью, обаянием и аристократическими манерами. В 1860 году в возрасте 28 лет дочь Пушкина вышла замуж за генерал-майора Леонида Гартунга, управляющего Императорскими конными заводами в Туле и Москве.

С Толстым она познакомилась в Туле в 1869 году и очаровала его. Писатель начал оказывать Гартунг знаки внимания, но был отвергнут. Вероятно, поэтому в романе «Анна Каренина» Толстой уготовил для главной героини трагичную судьбу. Сама Гартунг самоубийства не совершала, но недалеко от Ясной поляны это сделала некая Анна Пирогова (автор в точности позаимствовал подробности трагедии) — и пазл собрался.

Реальная жизнь Гартунг сложилась иначе. Она почти на 10 лет пережила Толстого и умерла в 86-летнем возрасте 7 марта 1919 года в Москве.

«12 стульев», Илья Ильф и Евгений Петров

Остап Бендер — Остап Шор

Наиболее вероятный прототип Остапа Бендера — инспектор одесского уголовного розыска и авантюрист Остап Шор. В 1927 году писатель Валентин Катаев пришел в редакцию газеты «Гудок» и обратился к молодым репортерам Илье Ильфу и Евгению Петрову с просьбой помочь ему написать книгу. Согласно замыслу Катаева, предводитель уездного дворянства Воробьянинов должен был попытаться найти драгоценности, зашитые в один из двенадцати стульев.

Почти всех героев Ильф и Петров «списывали» из своего окружения — прототипы были как собирательные, так и конкретные. Готовый материал Катаеву не понравился из-за излишней вольности творческого тандема: рукопись получилась не такой, как он планировал. Писатель решил не переделывать книгу, а просто попросил вычеркнуть свое имя из списка авторов. Единственной просьбой Катаева было написать для него посвящение на первой странице книги.

Когда роман обрел огромную популярность, поклонники и репортеры начали искать прототипов героев книги. Только в конце ХХ века была обнаружена история Осипа Вениаминовича Шора, которого называли Остапом.

Он родился в 1899 году в Одессе, в 1916-м поступил в Петроградский политехнический институт и не смог его окончить из-за Октябрьской революции. В течение двух лет Остап добирался в Одессу, попадая в различные передряги и скрываясь от преследователей. Когда он вернулся в родной город, там вовсю орудовали преступные группировки. Горожане объединялись для борьбы с ними, а самые активные становились инспекторами уголовного розыска. Одним из них и стал Остап Шор. Благодаря обостренному чувству справедливости, росту в 190 см и хорошей физической подготовке он отлично справлялся с задачами — хоть и несколько раз оказывался на волосок от смерти.

Однажды преступники перепутали с Остапом его брата Натана Шора (Фиолетова) и выстрелили в него. Инспектор тяжело перенес смерть брата, уволился из уголовного розыска и отправился в Москву. Там он также попадал в различные передряги из-за своего импульсивного характера.

Известно, что после выхода книг «12 стульев» и «Золотой теленок» Шор потребовал у Ильфа и Петрова заплатить за «списанный» с него образ. Авторы впали в ступор и попытались оправдаться, но Остап рассмеялся — оказалось, что это была шутка. В итоге он остался у писателей в гостях и поделился с ними другими своими историями. На следующий день Ильф и Петров решили, что напишут еще одну книгу о похождениях Бендера. Но этого не случилось — Ильф заболел туберкулезом.

После встречи с писателями Шор нашел по объявлению работу на первом в стране тракторном заводе в Челябинске, поехал туда и устроился рабочим. Вскоре Остапа повысили в должности, сделав его снабженцем. Он прожил 80 лет и умер в Москве 6 ноября 1978 года. Могила Осипа Шора находится на Востряковском кладбище.

«Преступление и наказание», Федор Достоевский

Родион Раскольников — Герасим Чистов

В сентябре 1865 года в газете «Голос» был опубликован отчет о преступлении 27-летнего раскольника Герасима Чистова. Он зарубил топором в Москве пожилую кухарку и ее подругу-прачку, которые позднее были найдены в лужах крови. Из сундука их хозяйки пропали деньги и драгоценности. Составитель книги «Ф.М. Достоевский. 1000 и одна цитата» Александр Галкин отмечает, что квартира принадлежала родственникам Чистова, поэтому он был знаком с кухаркой и знал, что хозяев не будет дома. Преступник не успел воспользоваться деньгами, потому что на следующий день его задержали правоохранители. Согласно газете «Голос», в ночь после убийства Герасим очень переживал из-за содеянного:

«В нем было замечено следователем сильное душевное волнение, выра­жавшееся по временам трясением рук и изменением в лице; при указа­нии найденных у его лавки билетов и вещей Чистов побледнел и обна­ру­жил признаки волнения в лице; подобное волнение в Чистове, не от­личающемся робостью характера, нельзя объяснить ничем другим, как внутренним сознанием своей вины и боязнью заслуженного нака­за­ния».

При этом Чистов долго отпирался и придумывал себе различные отговорки, пока прокурор не разрушил все его алиби.

В романе «Преступление и наказание» Достоевский использовал судебную хронику дела Чистова. В сюжет вошли замысел убийства, количество жертв, орудие, психологический портрет убийцы и методы раскрытия преступления. Также писатель использовал материалы дела «подделывателей билетов пятипроцентного внутреннего займа», в котором был замешан его дальний родственник Александр Неофитов. Эту тему Раскольников и Разумихин обсуждали в каморке.

Профессор Преображенский — хирург Самуил Воронов

Одним из самых вероятных прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» считается французский хирург русского происхождения Сергей (Самуил) Воронов. В начале XX века он добился возможности легально пересаживать ткани яичек обезьяны в яички человека с целью омоложения и оздоровления. Также Воронов пересаживал фрагменты щитовидной железы шимпанзе людям с заболеваниями этого органа.

Газеты писали, что первые операции имели положительный эффект: после вмешательства хирурга умственно отсталые дети обретали живость ума. Об операции над 14-летним подростком сообщил журнал «Искры» в 1914 году:

«С шестилетнего возраста умственное развитие этого мальчика остановилось, причем явно обозначались все признаки ненормальности и кретинизма: потухший взгляд, тупость и непонимание самых обыкновенных вещей. Воронов сделал этому мальчику прививку зобной железы обезьяны. Успех превзошел ожидания. У мальчика ожил взгляд, появились умственные способности, понятливость, любознательность».

Операции Воронова перенесли тысячи человек. Ему были посвящены многие произведения: песня «Monkey-Doodle-Doo» Ирвинга Берлина со словами «Если ты стар для танцев — поставь себе железу обезьяны», рассказ Артура Конана Дойла «Человек на четвереньках», стихи Эдварда Эстлина Каммингса.

Для упрощения практики Воронов даже открыл на Французской Ривьере обезьяний питомник. Но вскоре пациенты пожаловались на ухудшение состояния организма, а благотворное действие операций объяснили эффектом плацебо. Врача признали шарлатаном, и он пропал из европейской науки.

«Лолита», Владимир Набоков

Лолита — Флоренс Салли Хорнер

Историки и литературоведы считают, что перед написанием скандальной «Лолиты» Владимир Набоков вдохновился книгой британского врача Хэвлока Эллиса. В ней автор описал клинический случай влечения к несовершеннолетним. Также Набоков мог обратить внимание на отношения между 35-летним Чарли Чаплином и его будущей женой — 15-летней Литой Грей. Сам образ Лолиты, скорее всего, списан с 11-летней Флоренс Салли Хорнер, похищенной 50-летним автомехаником Фрэнком Ласаллем.

В марте 1948 года девочка попыталась украсть из магазина блокнот. В этот момент к Салли подошел Лассаль, представился сотрудником ФБР и начал угрожать ей тюрьмой. Затем незнакомец якобы «сжалился» и предложил девочке ежедневно рассказывать ему о своем поведении, чтобы избежать колонии для несовершеннолетних. За несколько месяцев мужчина вошел в доверие Салли и предложил ей поехать с ним на море. Мама разрешила девочке отправиться в «путешествие с друзьями», даже не уточнив, кто будет ее сопровождать. За это женщина подверглась жесткой критике со стороны общественности. Она поддерживала с дочерью связь по телефону и только через месяц обратилась в полицию.

В течение года Лассаль путешествовал с Салли по США, представляясь в общественных местах ее отцом. Никто не догадывался о реальной ситуации, потому что девочка «не выглядела жертвой».

На второй год поездок Лассаль попытался определить Салли в школу в Далласе, где она рассказала друзьям о случившемся и позвонила домой. 22 марта 1950 года мужчину арестовали в штате Калифорния и посадили за решетку на 35 лет.