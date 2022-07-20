Не Болливудом единым: как индийский кинематограф покоряет мир

Индийское кино, которое ошибочно приравнивают исключительно к Болливуду, постепенно завоевывает западный и российский рынки. Обозреватель «Газеты.Ru» Елена Зархина разбирается в феномене индийского кинопрома и его успеха.

Для начала стоит вообще разобраться, из чего состоит индийское кино. Традиционно (и ошибочно) индийская киноиндустрия в мире называется Болливудом, по аналогии с Голливудом. Но внутри страны такое название считается неверным. Болливуд — это только комплекс студий, расположенных в Мумбаи, где снимаются фильмы на хинди. Проекты, выпускаемые Болливудом, — это преимущественно развлекательное кино: гламурные музыкальные мелодрамы и крупнобюджетные блокбастеры.

Но Болливуд уже давно не является единственным оплотом индийского кинопрома. Другие известные в мире центры национального продакшна — это Колливуд и Толливуд. В Колливуде, расположенном в Ченнаи, выпускаются фильмы на тамильском языке, в Толливуде, находящемся в Хайдарабаде, производятся ленты на языке телугу.

Всего же география индийского кино включает 16 регионов, в которых снимают фильмы более чем на 20 языках. Чувствуется масштаб? Вот и Запад ощущает мощь своего глобального конкурента. Хотя сдался под напором индийской киноиндустрии не сразу.

Когда драма «Миллионер из трущоб» (совместного производства США и Британии, но с преимущественно индийским кастом и создателями) стала триумфатором премии «Оскар» в 2009 году, казалось, что мир готовится покориться индийскому кинематографу. Однако в конце нулевых ожидаемого прорыва не случилось. И все же индийское кино сумело проложить себе дорогу к сердцам западных зрителей: поспособствовали этому и всемирный локдаун (после которого индийское правительство стало особенно рьяно выделять средства на киноиндустрию), и всеобщий курс на космополитизм, и поднимаемые в индийском кино темы.

Только на первый взгляд индийские фильмы — это бесконечная череда сентиментальных историй с песнями и плясками. На самом деле — индийское кино все чаще говорит о социальных проблемах, находящих острый отклик и у международной аудитории. Чего только стоит сериал «Преступление в Дели» — беспощадный и надрывный художественный пересказ реального громкого преступления, всколыхнувшего всю Индию. Проект был приобретен Netflix в 2019 году и добился популярности среди западных зрителей.

close 100% Кадр из сериала «Преступление в Дели» (2019) Golden Karavan

В 2020-м, по данным консалтинговой компании Forrester, стриминговые гиганты Netflix, Amazon Prime Video и Disney+ Hotstar потратили на закупку индийского контента около $520 млн, что почти на $100 млн превысило затраты 2019 года.

И если речь зашла про онлайн-платформы, стоит признать, что первыми новый тренд на индийское кино подхватили именно стриминги, стремящиеся расширить и разнообразить свою аудиторию. Еще опыт испанского «Бумажного дома» доказал, что нет смысла переснимать европейские или азиатские проекты под западного зрителя, потому что адаптация лишает оригинальный контент его культурной и национальной аутентичности. Выяснилось, что подписчики того же Netflix готовы смотреть фильмы и сериалы с субтитрами, а для самых ленивых достаточно сделать качественный дубляж, жертвуя интонациями оригинальных актеров, но сохраняя дух и стиль истории.

В России ситуация обстоит схожим образом: на волне ухода из страны крупных западных мейджоров чиновники предлагают, чтобы место голливудских блокбастеров среди прочего заняли проекты из «дружественных стран», в том числе из Индии. При этом отечественные платформы обратили внимание на индийское кино едва ли еще не до подобных рекомендаций.

Например, на «Кинопоиске» есть две громкие новинки: «Однажды в кино», который оказался скромным игроком западного проката, но показал неплохую стриминговую жизнь в российских реалиях, а также «RRR» — масштабный пятидесятимиллионный индийский боевик, окупившийся в три раза. Этот трехчасовой эпос не просто попал в массовую аудиторию, но и обратил на себя внимание утонченных синефилов. На YouTube есть несколько основательных видеоразборов, доказывающих, почему этот фильм можно считать выдающимся образцом жанра.

В ближайший месяц свой каталог пополнит индийскими проектами и Amediateka. Сервис анонсировал релиз сразу трех сериалов: «Жульничество 1992: История Харшада Мехты», «Рубеж: Внутренняя осада» и «Undekhi». В онлайн-кинотеатре KION в августе также появится целый пакет высокорейтинговых индийских сериалов.

close 100% Кадр из сериала «Женская доля» (2014) Balaji Telefilms

Не отстают от стриминга и телеканалы. Например, 25 июля в дневном эфире ТВ-3 стартует мелодрама «Женская доля» — самый известный и самый продолжительный телепроект индийского телеканала ZEE TV, переосмысливающий на новый лад «Чувство и чувствительность» Джейн Остин. Сериал, который успешно идет в эфире последние 8 лет, доказал, что его одинаково тепло воспринимает локальный и западный зритель, а сама история в силах преодолеть культурный барьер.

Что касается российских кинотеатров, то с начала 2022 года в отечественный прокат вышло уже шесть крупных индийских фильмов: «Однажды в кино», «Ракетчик», «Викрам», «Притхвирадж», «Право на любовь 2», «Зверь», «Радхе Шьям». При этом ошибочно думать, что индийские проекты осели только в отечественном прокате — и только лишь из-за санкций. Болливудские (а также колливудские и толливудские) фильмы штурмуют и западный кинорынок. Так, уже упомянутый «RRR» выстрелил в австралийском и американском прокатах: $3 млн и $12 млн только в первый уикенд соответственно, как сообщает Deadline.

close 100% Кадр из фильма «RRR» (2022) DVV Entertainment

На этом североамериканский прокат не готов останавливаться. Местные прокатчики уже приобрели на Каннском кинорынке такие потенциальные хиты, как «Lalanna's Song» и «Dhuin».

К слову, делегация индийский киноиндустрии, на данный момент самой плодовитой в мире, занимала центральное место на Каннском кинорынке в этом году.

«Мы чувствуем, что индийское кино находится в поворотном моменте своей истории и что за последние годы произошло его заметное обновление», — цитирует слова исполнительного директора каннского кинорынка Джерома Пайяра индийский Forbes.

Учитывая все вышесказанное, стоит приготовиться к тому, что индийский кинопром с нами основательно и надолго. Остается только наблюдать, как ситуация на мировом и локальном рынке отобразиться на будущих закупках контента.