«Серый человек» братьев Руссо — дорогущий фильм Netflix с Гослингом и Эвансом. И это провал

На Netflix вышел боевик «Серый человек» братьев Руссо — про киллера, который работал на ЦРУ, а теперь сам стал мишенью спецслужб. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Крис Эванс, также в фильме снялись Ана де Армас и Билли Боб Торнтон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, что мешает «Серому человеку» стать одним из лучших блокбастеров лета.

Молодого человека по имени Курт Джентри (Райан Гослинг) приговаривают к огромному тюремному сроку за убийство, но свобода наступает значительно раньше: агент ЦРУ Дональд Фицрой (Билли Боб Торнтон) предлагает ему присоединиться к «Сьерре» — специальной программе по подготовке высококлассных убийц. За несколько лет Джентри (который теперь известен под псевдонимом Сьерра Шесть, а данные о его личности отовсюду стерты) становится лучшим киллером в мире. Однажды его целью оказывается предшественник по программе «Сьерра», и перед смертью он передает Шестому флешку с компроматом на руководство ЦРУ. Тогда охоту объявляют уже на самого Джентри. Его убийство поручают Ллойду Хэнсену (Крис Эванс) — крайне опасному наемнику, для которого не существует никаких правил.

Постер «Серого человека» пестрит крупными фамилиями: кроме Гослинга, Торнтона и Эванса надо упомянуть Ану де Армас, изображающую тут цээрушницу с довольно внятным моральным компасом, потом еще над головами всей труппы зловеще нависают режиссеры последних «Мстителей» братья Руссо. Бюджет соответствующе непомерный: эти же $200 млн Netflix прежде выделял только на «Красное уведомление» с Райаном Гослингом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот, так что теперь такие дорогостоящие безделушки у стриминга в ассортименте (учитывая текущие проблемы компании, которая теряет подписчиков и переживает падение акций, дальше дело может и не продвинуться).

close 100% Кадр из фильма «Серый человек» (2022) Netflix

Хорошая новость — «Серый человек» не такое бестолковое кино, как «Красное уведомление» (или прошлогодний «По наклонной» тех же Руссо, где Том Холланд играл ветерана Ирака с кошмарными усиками). Плохая — это по-прежнему очень бестолковое кино. Экранизация книги Марка Грини, который в первой половине 2010-х сотрудничал с Томом Клэнси над серией романов про Джека Райана, а во второй, после смерти соавтора, продолжал работу сольно, вроде как должна стать началом полноценной франшизы (про Джентри у него написано уже 11 книг, 12-я выходит в следующем году). Честно говоря, хочется надеяться на крах затеи, что почти декаду полоскалась в производственном аду: имеющиеся сейчас два часа — вполне достаточный масштаб присутствия этой истории на наших экранах.

Дело даже не в том, что «Серый человек» — вещь насквозь примитивная и как будто принципиально во всем вторичная (Борн, Бонд, «Миссия невыполнима» — всего понемногу), такое одноразовое кино тоже, безусловно, нужно, и бог с ним, что некоторые готовы вываливать за него сумасшедшие деньги. Лента Руссо вполне могла бы стать одним из самых симпатичных блокбастеров сезона. Если бы только не выглядела откровенной халтурой.

close 100% Кадр из фильма «Серый человек» (2022) Netflix

Львиная доля средств, понятно, ушла на гонорары ключевым артистам и съемки по всему свету, но порой складывается ощущение, что из-за этого — в целях хоть какой-то экономии — монтаж и графику, критически важные для дурацких блокбастеров вещи, делегировали первокурсникам киновузов (хотя есть подозрение, что в действительности они справились бы лучше). Как итог — неплохую в общем-то хореографию боевых сцен и некоторые попытки оператора «Форсажей» Стивена Ф. Уиндона изобразить что-то занятное (за исключением остервенело метающихся в воздухе дронов; дроны в кино — зло) почти под корень срезает необъяснимо активное шинкование кадров.

В результате «Серый человек» как бы оправдывает свое название в самом прискорбном ключе, и сумбурное мельтешение на экране окончательно топит первый час и без того тоскливого сценария, над которым Джо Руссо трудился с коллегами по киновселенной Marvel Кристофером Маркусом и Стивеном Макфили.

close 100% Кадр из фильма «Серый человек» (2022) Netflix

Какое-то удовольствие от всего этого, разумеется, выудить все-таки можно. Во второй половине то ли смиряешься с положением дел и подстраиваешься под ритм, то ли фильм и правда слегка выправляется, к тому же Гослинг очаровательно недоигрывает невозмутимого киллера с щенячьим взглядом, а Эванс в равной степени мило переигрывает фигляра-социопата, и в сумме к определенному моменту достигается даже подобие дзена (де Армас здесь толком нечего недоигрывать и переигрывать, но есть в кадре — и ладно, хотя по последнему «Бонду» мы, конечно, помним, как хорошо бывает ее героиням под персональным надзором Фиби Уоллер-Бридж).

Другое дело, что все равно не покидает гаденькое ощущение, будто нас тут за дураков держат, а это, наверное, не очень кстати для кино, чья единственная задача — стимулировать высвобождение эндорфина. К счастью, безотносительно всего этого фильм Руссо должен полностью выветриться из головы за пару дней.