10 новых российских сериалов, на которые стоит обратить внимание

Завершился четвертый международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который в 2022 году сменил место проведения: вместо Нижнего Новгорода смотр прошел в Ярославле. Изменения коснулись и основной программы фестиваля, которая на этот раз состояла только из отечественных проектов. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о победителях и самых ярких сериалах смотра, за дальнейшей судьбой которых стоит следить.

«Маркони сегодня»

Как пошутил о проекте сам Владимир Маркони, когда сериал создавался год назад, он выглядел социальной сатирой, но в 2022-м внезапно стал документалкой. В центре сюжета — СНТ, в котором дачники защищают себя и свою собственность от локальных властей. Местный житель-новатор (срисованный одновременно и с Илона Маска, и с Павла Дурова) придумывает «уникальное» приспособление — щеколду, благодаря которой растет и множится народное волнение.

close 100% «Маркони сегодня» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Формат проекта опробован Маркони еще в развлекательном Comment Out Show, где по схожему принципу придумывались рекламные интеграции. В виде рекламы эти сюжеты казались забавными, но не более. Что получится с шоу, когда выйдет полный сезон — время покажет. Но эта безамбициозность сюжета, работающего при этом на поле злободневной реальности, подкупает, потому что проект отлично понимает, кем он хочет стать, когда вырастет.

«Четыре»

Хоррор Ирины Дорош, который обратил на себя внимание еще во время участия в акселераторе ТВ-3. В центре сюжета — троица подростков (одну из ролей играет звезда «Межсезонья» Игорь Иванов) забираются в полуразрушенную высотку с недоброй славой. Якобы здание проклято, а концентрацией зла является четвертый этаж, на который невозможно попасть на лифте (нужная кнопка просто отсутствует). Друзья решают лично проверить народную страшилку и отправляются на крышу на двух лифтах. Туда и обратно добираются не все, точнее — не все они возвращаются из этой поездки самими собой.

close 100% «Четыре» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

У истории отличный потенциал, с жанром здесь работают так же азартно, как это делают «Американская история ужасов» или недавний хит Netflix «Архив 81». Авторы отмечают, что все 8 серий шоу уже написаны.

«Гештальт»

Режиссерский дебют звезды «Кадетства» и «Физрука» Артура Сопельника. Главные герои сериала — подростки из разных классовых миров. Она — дочь богатых родителей (в роли отца героини незаслуженно мало снимающийся Дмитрий Шевченко), ученица воскресно-приходской школы. Он — хулиган из бедной семьи, держащий в страхе весь район. Отношения юных героев развиваются стремительно: от совместных ночных покатушек и задушевных разговоров без надзора враждующих взрослых до массовой драки, в которой сталкиваются лбами и кулаками дети, а также их родители.

close 100% «Гештальт» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

«Гештальт» как минимум заслужил награду в актерской категории — сыгравшая главную роль молодая актриса Капитолина Соболь приковывает к себе внимание и обладает хорошим потенциалом. Сам же проект скорее относится к тем самым сырым заявкам, в которых неважно со структурой и чувством меры при выборе художественных решений, но в которых есть драйв и интересная история. Дебют Сопельника хочется увидеть в переснятом виде, с доработанными диалогами и сюжетом, но обязательно с теми же актерами и с тем же режиссерским запалом.

«Особо крупные»

Новая работа от создателей веб-сериала «Закон и беспорядок». В центре сюжета — полицейские-напарники, выслеживающие закладчика. Во время ожидания подозреваемого герои в лучших традициях тарантиновских диалогов умудряются простыми словами почти что раскрыть сущность бытия. Во второй части пилота в сюжет пробирается динамика, когда полицейские начинают преследовать закладчика — а их поджидает неожиданный сюрприз. И тогда же манера Тарантино уступает быковской социальной драме, что отражается даже в стилистике кадра.

close 100% «Особо крупные» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Учитывая народность Юрия Быкова, можно смело предположить, что и «Особо крупные» могут украсть зрительские сердца. В пользу этой версии свидетельствует сценарная награда Realist Web Fest.

«Мультиратура»

Редкая для смотра этого года анимационная картина, также находящаяся пока в разработке. Заявочный ролик выполнен в стилистике «Гравити Фолз», удачно заимствуя и тамошнюю саркастичную тональность. При очевидных внешних сравнениях с сильными представителями жанра хватило нескольких минут, чтобы рассмотреть в «Мультиратуре» крепкую историю, за судьбой которой хочется следить.

close 100% «Мультиратура» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Возможно, мультфильм станет своеобразной версией «Масяни» для зумеров, а возможно — перестанет играть в угадайку и превратится в самостоятельный оригинальный проект, на который будут равняться другие.

«Черепица»

Тарантиновский урбан-нуар про неутомимого борца за справедливость Григория Черепицу и его верного спутника-оператора (получивший за эту роль приз фестиваля Антон Вохмин). Осовремененные Дон Кихот и Санчо Пансо будто бы сбежали из мира Гая Ричи, напичканного абсурдом и подчеркнутой маскулинностью. Упоминание и Тарантино, и Ричи, конечно же, намекает о перенасыщенности «Черепицы» узнаваемыми клише жанра, но сам пилот снят настолько бодро и смешно, что от него невозможно оторваться.

close 100% «Черепица» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Тот случай, когда герои истории настолько яркие, что переживаешь за их отношения больше, чем за свои. Более того, проект даже кажется потенциальным конкурентом «Майора Грома» — он так и просится на страницы комикса.

«Френдзона»

Победитель главной номинации Realist Web Fest. В сериале, все 8 серий которого уже доступны на YouTube, главный герой-студент с внешностью звезды «Эйфории» Джейкоба Элорди выбирает для курсовой работы ненаучную тему, исследующую понятие «френдзона». Родившаяся из частной безответной любви история оборачивается общей болевой точкой — стоит только присмотреться, чтобы понять, что от неразделенного чувства страдает не только главный герой, но и все его окружение.

close 100% «Френдзона» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

«Френдзона» в ряде эпизодов подмигивает «Эйфории», частично заимствуя ее форму, но не содержание — проект выглядит цельной и самобытной историей, с которой хочется дойти до конца.

«Соцсети»

Техно-драма с Любовью Аксеновой о девушке-достигаторке, которая становится заложницей искусственного интеллекта. Героиня Аксеновой под чутким надзором ИИ достигает вершин в карьере и готовится купить собственное элитное жилье. Но приближаясь к жизни своей мечты, ей приходится жертвовать собственной свободой — компьютерный сверхразум подчиняет себе жизнь хозяйки, самолично решая, что для нее хорошо, а что плохо.

close 100% «Соцсети» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Пилот сериала, как и совсем свежая «Люся» с Данилой Козловским, — компиляция «Черного зеркала» и «Она» Спайка Джонса, который при этом совершенно не хочется ругать за это сходство. Мир с каждым годом становится все технологичней, и очевидно, что кинематографисты продолжат изучать феномен слияния человеческого и компьютерного.

Но при всей любопытности сюжета не совсем ясно, куда потенциально могут развиться «Соцсети» дальше: со своим «врагом» главная героиня разбирается еще в пилоте. Возможно, проект станет антологией с вертикальной структурой, в котором каждая новая серия будет рассказывать об очередных опасностях, поджидающих нас по ту сторону экрана.

«Прикольный одинокий телец»

Самый трогательный участник фестиваля, в котором главный герой (он же автор проекта) Юра вспоминает, как 20 лет назад опубликовал объявление о знакомстве в журнале Cool. Тогда же ему пришли десятки писем со всей страны, на которые он не ответил. Спустя столько лет Юра решает отыскать авторок самых интересных писем, встретиться с ними лично и поговорить по душам. Запланированный эффект от этого внезапного взрыва из прошлого получатся неровным: застигнутые врасплох девушки по большей части робеют, испытывают растерянность, смущаются, но не спешат ностальгировать на камеру с распахнутой душой.

close 100% «Прикольный одинокий телец» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Но ближе к финалу пилот делает разворот на 180 градусов: Юра меняет тактику, и теперь, например, для встречи с очередной девушкой, ставшей диетологом, он готов сымитировать телешоу, на которое она специально приглашена. Эта находчивость главного героя напоминает новое шоу «Репетиция». Там комик Нэйтан Филдер ради помощи своим клиентам превращает окружающую действительность в грандиозный симулятор жизни, репетируя ее. «Прикольный одинокий телец» тоже будто бы заходит на территорию кауфманской драмы, и очень хочется посмотреть, каким получится итоговый вариант.

«Сама дура-2»

Второй сезон YouTube-проекта Анны Зайцевой уже полностью доступен в сети, и ценно, что продолжение сохранило обаяние и теплоту первой части. Это инклюзивная история про сестер Кристину и Машу, одна из которых незрячая, что не мешает ей познавать мир и себя в нем.

close 100% «Сама дура-2» Пресс-служба фестиваля Realist Web Fest

Это теплый сериал, очаровательный в своей искренности. Юные актрисы прекрасны, мир проекта узнаваем, хоть и довольно упрощен. Но если истории хочется отдать не только свое внимание, но и частицу сердца, — это о многом говорит.