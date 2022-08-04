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Культура

От «Тора» до «Смерти Сталина»: где и за что запрещали кино

10 голливудских фильмов, которым отказали в прокате разных стран

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Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром» (2022)

Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром» (2022)

Marvel Studios Inc.
Фильм «Тор: Любовь и гром» не будет допущен к прокату в Малайзии. Властей страны смутила сцена с обнаженным Крисом Хемсфортом, а также намек на отношение некоторых второстепенных героев к ЛГБТ-сообществу. История с запретом на голливудские фильмы с завидной периодичностью происходит в самых разных странах, и не всегда причины таких прокатных санкций очевидны. «Газета.Ru» рассказывает о 10 самых громких прокатных табу: от России до Вьетнама.

«Базз Лайтер» («Lightyear», 2022), Казахстан

В июле 2022 года Казахстан запретил показ диснеевского мультфильма «Базз Лайтер» из-за сцены однополого поцелуя между героинями Алишей Хоторн (Узо Адуба) и ее женой. По этой же причине сольный спин-офф «Истории игрушек» не был допущен в прокат уже упомянутой Малайзии.

У Казахстана же в прошлом самой громкой историей кинотеатрального запрета стала комедия «Борат». Ее автор и исполнитель главной роли Саша Барон Коэн в карикатурной манере представил страну и ее жителей. Со временем казахстанские власти смягчились, признав, что британский комик в первую очередь высмеивал царящие в американском обществе стереотипы в отношении других стран.

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Кадр из мультфильма «Базз Лайтер» (2022)

Кадр из мультфильма «Базз Лайтер» (2022)

Pixar

«Однажды в… Голливуде» (Once upon a time in… Hollywood», 2019), Китай

В 2019-м году драма «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино была запрещена к прокату в Китае — одном из крупнейших для Голливуда кинорынков. Основанием для запрета послужила жалоба дочери Брюса Ли, — Шеннон не понравилась сцена фильма, в которой ее отец якобы вступает в рукопашную схватку с героем Брэда Питта и в результате проигрывает бой.

«Он выглядит как заносчивый придурок, а не как тот, кому приходилось работать втрое усерднее, чтобы получить то, что многим людям доставалось просто так», — заявила Шеннон Ли.

Китайские власти обещали пересмотреть свое решение по выдаче фильму прокатного удостоверения, если Тарантино переснимет эту сцену. Режиссер отказался от перемонтажа, и китайским зрителям пришлось вылавливать картину на пиратских торрентах.

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Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» (2019)

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» (2019)

Sony Pictures Entertainment

«Назад в будущее» («Back to the Future», 1985), Китай

Если претензию к карикатурности образа легендарного для Китая Брюса Ли еще можно понять, то запрет в стране на безобидную франшизу «Назад в будущее» кажется труднообъяснимым. А дело вот в чем: с 2011 года в Китае действует запрет на публичный показ фильмов и сериалов, где есть путешествия во времени. Под запрет попадают те работы, в которых альтернативная реальность искажает историю. Так можно дойти и до того, что будет представлен мир, в котором нет Коммунистической партии Китая — немыслимая по версии властей крамола.

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Кадр из фильма «Назад в будущее» (1985)

Кадр из фильма «Назад в будущее» (1985)

Universal Pictures

«Смерть Сталина» («The Death of Stalin», 2017), Россия

Исторические вольности в 2018 году смутили и российские власти. Сатирической комедии шотландского режиссера и сценариста Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» в последний момент отказали в прокатном удостоверении. Причиной стал сюжет фильма, представивший в комичном ключе все бывшее советское руководство периода правления Сталина. Минкульт в лице Владимира Мединского сперва утверждал, что никаких цензурных мер в отношении фильма принято не будет, но накануне премьеры передумал.

Ианнуччи — известный сатирик, который до этого выпустил, например, картину «В петле», высмеивающую англо-американскую политику конца нулевых.

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Кадр из фильма «Смерть Сталина» (2017)

Кадр из фильма «Смерть Сталина» (2017)

Gaumont

«Изгоняющий дьявола» («The Exorcist», 1973) и «Техасская резня бензопилой» («The Texas Chain Saw Massacre», 1974), Великобритания

С хоррором «Изгоняющий дьявола» в Великобритании сложилась неоднозначная ситуация: в 1973 году он был допущен до проката, но позднее под раздачу попали видеокопии ленты, предназначенные для домашнего просмотра. Фильму отказались присваивать рейтинг 18+, полагая, что это только усилит желание подростков посмотреть недоступную для их возраста картину. Вследствие этого все видеокопии «Изгоняющего дьявола» были изъяты из видеосалонов Великобритании в 1988 году и оставались под запретом вплоть до 1999 года.

В 1975 году Британский совет по классификации фильмов запретил релиз слешэра «Техасская резня бензопилой» — через год проката фильма на больших экранах. Цензоры сочли его «психологически извращенным». Новое прокатное удостоверение в Британии картина получила только в 1998 году.

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Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)

Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)

Hoya Productions

«Голодные игры» («The Hunger Games», 2012), Вьетнам

Знаменитая экранизация романов Сьюзен Коллинз оказалась не по душе властям Вьетнама и Таиланда. Первые запретили картину из-за сцен жестоких сражений между героями-детьми. А вторым не понравилось, что жест, показанный в фильме как символ сопротивления, стали массово использовать тайские студенты, протестующие против политики действующих властей.

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Кадр из фильма

Кадр из фильма

Lionsgate

«2012» (2009), Северная Корея

До кинотеатров КНДР в принципе редко доходят голливудские премьеры, но если с релизом скандальной комедии «Интервью», в которой был карикатурно представлен лидер КНДР Ким Чен Ын, все очевидно, то причины запрета блокбастера «2012» вызывают вопросы.

Фильм-катастрофа Роланда Эммериха впал в немилость северокорейских властей из-за неудачного тайминга сюжета. В 2012-м Северная Корея праздновала 100-летний юбилей основателя КНДР Ким Ир Сена, и правительство объявило этот год «годом, когда перед растущим могуществом державы откроются великие перспективы». То есть, говоря проще, пока все ждали исполнения пророчества майя, в КНДР обещали, что страна станет сверхдержавой.

В фильме ни о каком мировом господстве Северной Корее речи не шло, что подрывало линию правящей партии. В связи с этим был не просто запрещен прокат «2012», но и введено уголовное наказание: за хранение и распространение цифровой копии фильма было назначено наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

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Кадр из фильма «Голодные игры» (2012)

Кадр из фильма «Голодные игры» (2012)

Sony Pictures Entertainment

«Заводной апельсин» («A Clockwork Orange», 1971), Ирландия и Южная Корея

Провокационную экранизацию Кубрика романа Энтони Берджесса в год выхода из-за экстремального количества насилия в кадре запретили к релизу в Ирландии и Южной Корее. В родной для режиссера Англии фильм не подвергали цензуре, но сам постановщик спустя год проката попросил кинотеатры снять фильм с показов, опасаясь того, как он может воздействовать на неокрепшие умы. На большой экран «Заводной апельсин» вернулся только в 2000 году.

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Кадр из фильма «Заводной апельсин» (1971)

Кадр из фильма «Заводной апельсин» (1971)

Hawk Films Ltd.

«Индиана Джонс и Храм судьбы» («Indiana Jones and the Temple of Doom», 1984), Индия

Досталось в свое время и второй части приключенческой франшизы Стивена Спилберга про приключения Индианы Джонса. «Индиана Джонс и Храм судьбы» вышел на мировые экраны в 1984 году за одним исключением: фильму не дали прокатное удостоверение в Индии из-за наличия в нем сцены с поеданием индийцами мозгов обезьяны. Власти страны обиделись на авторов ленты, а те, в свою очередь, не пожелали перемонтировать фильм в угоду индийским требованиям.

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Кадр из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)

Кадр из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)

Paramount Pictures

«Чудо-женщина» («Wonder Woman», 2017), Ливан, Катар, Тунис

В данном случае государства Лиги арабских стран смутил не сам сюжет, а исполнительница главной роли. Галь Гадот — израильтянка, прошедшая обязательную армейскую службу в израильской армии. Из-за политического конфликта этих стран Лига бойкотировала премьеру сольного фильма главной воинствующей амазонки DC, как и его сиквел.

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Кадр из фильма «Чудо-женщина» (2017)

Кадр из фильма «Чудо-женщина» (2017)

Warner Bros.

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