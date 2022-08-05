Роберт Де Ниро вместо Сталлоне, последствия 11 сентября: чего вы не знали о «Рэмбо»

«Рэмбо: Первая кровь» празднует свой 40-летний юбилей. Один из самых хитовых боевиков 80-х был снят по мотивам одноименного романа Дэвида Морелла, но очень быстро стал самостоятельным хитом и обзавелся множественными сиквелами. «Газета.Ru» рассказывает, как создавался культовый проект Сильвестра Сталлоне.

Изначально ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо мечтал сыграть Джон Траволта, который хотел избавиться от слащавого имиджа после успеха музыкальных хитов «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». Но Сталлоне, который числился в рядах сценаристов, приложил максимум усилий, чтобы Траволта выбыл из проекта.

Тягаться с такими маститыми актерами, как Роберт Де Ниро и Аль Пачино, молодому Сталлоне было сложнее, однако взрослые коллеги сами упростили ему задачу. Де Ниро в принципе не был готов набирать необходимую физическую форму и убиваться в тренажерном зале. Тогда как Аль Пачино считал, что Рэмбо был недостаточно безумен после ужасов войны во Вьетнаме, и на кастинге устроил продюсерам настоящий кошмар наяву. Кинобоссы оценили самоотдачу артиста, но отдали предпочтение более сдержанному и органичному в этой роли Сталлоне.

close 100% Джон Траволта, Роберт Де Ниро и Аль Пачино AP/Global Look Press

Сталлоне ненавидел изначальную версию фильма

Актер настолько болел проектом, что лично следил за созданием финальной версии картины. Но показ первого варианта монтажа, длившийся почти три часа, так разочаровал Сталлоне, что он даже предложил выкупить негатив пленки и уничтожить ее.

И все же продюсеры сумели договориться с актером: они сократили экранное время фильма почти вдвое, а также уменьшили длительность присутствия в кадре самого Сталлоне. После перемонтажа актер сменил гнев на милость и до сих пор считает первый фильм самой успешной частью франшизы.

close 100% Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982) Anabasis N.V.

В книге Рэмбо погибает

В конце оригинальной книги Дэвида Морелла Рэмбо умирает. Таким же был первоначальный финал «Рэмбо: Первая кровь». Но Сталлоне, который осознал кассовый потенциал истории и возможные съемки продолжения, отказался убивать своего героя.

close 100% Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982) Anabasis N.V.

В «Рэмбо: Первая кровь» погиб только один персонаж

Несмотря на то, что франшиза «Рэмбо» ассоциируется с избыточной жестокостью, в первом фильме герой Сталлоне никого не убивает, а в целом в сюжете есть только одна смерть — в результате несчастного случая. Совершенно иначе Рэмбо был представлен в книге Морелла, у которого герой страдал от сильного посттравматического стрессового расстройства и время от времени впадал в состояние аффекта, убивая все на своем пути. Сталлоне отказался изображать Рэмбо как машину для убийства, испугавшись, что этот образ персонажа оттолкнет зрителей, которые не смогут ему сопереживать.

close 100% Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982) Anabasis N.V.

Образ Рэмбо основан на реальном солдате, а свое имя персонаж получил благодаря сорту яблок

Писатель Дэвид Морелла задумался о написании книги после того, как прочитал в газете о реальных подвигах Оди Мерфи. Мерфи был титулованным американским солдатом времен Второй мировой, получив несколько военных наград США за доблесть, а также пять наград зарубежных стран, включая Францию и Бельгию. Еще одним прототипом Рэмбо считается Патрик Тадина, служивший во Вьетнаме гаваец.

Своей же фамилией Рэмбо обязан сорту яблок, выращенному шведским поселенцем 17-го века по имени Питер Гуннарсон Рэмбо. По воспоминаниям Морелла, во время написания книги он ел яблоко, вкус которого ему очень понравился. Он поинтересовался у своей жены, что это за сорт. «Рэмбо», — ответила она. «Я ощутил в этом названии какую-то особую силу и подумал, что так могут звать и моего героя», — рассказывал впоследствии писатель.

close 100% Патрик Гэвин Тадина Catherine Poeschl

Универсальный нож Рэмбо был изготовлен на заказ

Никакого особого ножа в книге у Рэмбо не было, это главное оружие для своего героя придумал лично Сталлоне. Он же выбрал мастера по изготовлению ножей Джимми Лайла, который разработал знаменитое орудие

Актер хотел, чтобы нож был одновременно и смертоносным оружием, и инструментом для выживания в джунглях. Внешний образ ножа был скопирован с тех, которые носили с собой пилоты войны во Вьетнаме.

close 100% Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» (1982) Anabasis N.V.

Джеймс Кэмерон написал сценарий второго фильма, который Сталлоне впоследствии сильно изменил

Еще до запуска своего легендарного «Терминатора» Джеймс Кэмерон работал сценаристом на чужих проектах. Именно он написал изначальную версию сценария «Рэмбо: Первая кровь 2», в которой попытался развить оригинальную идею в своем фирменном полуфантастическом ключе.

Некоторые наброски Кэмерона понравились Сталлоне, но в остальном же он почти полностью переписал сценарий, добавив ему сильный политический подтекст. Несмотря на критику власти, второй фильм особенно понравился тогдашнему президенту США Рональду Рейгану.

close 100% Режиссер Джеймс Кэмерон Global Look Press

Рэмбо и Индиана Джонс ездили на одной лошади

В предыстории Рэмбо рассказывается, что у его отца было свое ранчо. Что, в свою очередь, объясняет, почему ветеран вьетнамской войны еще и является таким хорошим наездником. На съемках «Рэмбо III» герой Сталлоне катается на той же лошади, на которой позже ездил и персонаж Харрисона Форда в «Индиане Джонсе и последнем крестовом походе».

close 100% Кадр из фильмов «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) и «Рэмбо III» (1988) Lucasfilm Ltd./Carolco Pictures Inc.

Финальное посвящение в «Рэмбо III» было изменено после теракта 11 сентября

Оригинальные заключительные титры «Рэмбо III», вышедшего на экраны в 1988 году, гласили: «Этот фильм посвящен отважным моджахедам Афганистана». После теракта 11 сентября титры изменили на «Этот фильм посвящен доблестному народу Афганистана».

close 100% Кадр из фильма «Рэмбо III» (1988) Carolco Pictures Inc.

«Рэмбо IV» запрещен в Мьянме

Действие фильма «Рэмбо IV» разворачивается в Мьянме, где герой Сталлоне пытается спасти миссионеров, похищенных военными. Вооруженные силы Мьянмы представлены на экране максимально негативно, потому что сам Сталлоне выступал против действовавшего в стране политического режима и хотел усилить антиправительственные настроения. По словам Сталлоне, фразу из фильма «Жить бесцельно или умереть ради чего-то большего» местные студенты цитируют в акциях протеста.

Правительство Мьянмы предсказуемо запретило фильм к прокату, а продавцам видеокопий грозило до семи лет тюрьмы. Также сообщалось, что родственников нескольких актеров из Мьянмы, принявших участие в съемках, после премьеры ленты арестовали.