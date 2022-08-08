Рисование прахом, «пенис-арт» и кровь вместо краски. Каким бывает искусство

Чтобы привлечь внимание к своему творчеству, некоторые художники используют уникальные методы рисования. «Газета.Ru» рассказывает о самых необычных живописцах современности — от слепого Джона Брамблитта до Тима Пэтча, использующего собственный половой орган вместо кисти.

Джон Брамблитт

close 100% bramblitt.com

В настоящее время американец Джон Брамблитт является одним из самых известных художников в мире. В 30 лет он потерял зрение и впал в сильнейшую депрессию. Как признавался Брамблитт, он чувствовал себя выброшенным в открытый океан без спасательного круга. Справиться с потрясением ему помогло искусство.

Еще до потери зрения мужчина любил рисовать — и в непростой период решил вернуться к своему увлечению. По словам художника, процесс создания картин помогает ему выражать свои чувства.

Брамблитт способен создавать детализированные пейзажи и портреты, а также наделять персонажей картин эмоциями. Для рисования мастер использует специальные краски, которые позволяют различать цвета на ощупь: например, белый цвет кажется ему плотным, а черный — более жидким. Границу рисунка на холсте художник определяет по выпуклости подсохшей краски.

Вэл Томсон

close 100% valthomson.com

Шотландская художница Вэл Томпсон предлагает людям сохранить останки их близких уникальным способом. Для создания пейзажей и портретов она смешивает с красками пепел после кремации человека. В комментарии Reuters Томпсон рассказала, что идею использовать прах в картинах ей подсказал брат, близкий которого умер от сердечного приступа.

«Большая часть его праха ушла в их сад, но кое-что осталось. Энн (вдова) не хотела расставаться с остальным прахом, но не знала, что с ним делать, — сказала Томпсон. — Джон любил праздники, поэтому мы поместили его прах в картину с изображением пляжа. Энн хотела увековечить его именно на пляже».

Грэхем Финк

close 100% grahamfink.com

Британский мультимедийный художник Грэхем Финк с помощью современных технологий рисует глазами на электронном холсте. Он садится перед прозрачным экраном, представляет изображение и «обводит» его глазами. С помощью инфракрасного луча система считывает движение зрачков и переводит изображение на компьютер. Художник «рисует» одной линией и тратит на создание портрета от пяти минут до часа.

«Обычно искусство делается своими руками с помощью карандаша или кисти, которые могут быть использованы для создания образа, возникшего у тебя в голове, — сказал Финк в одном из интервью. — Я же хотел перейти к непосредственному созданию рисунка из подсознания, прямо из глаз на холст».

Айан Скларски

close 100% iansklarsky.com

Американец Айан Скларски использует в своем творчестве методику слепого контурного рисунка, запрещающую смотреть на произведение до его завершения. Как и Финк, все контуры он рисует одной линией — только по старинке на бумаге. По словам Скларски, на создание одной работы у него уходит около семи минут. Затем художник добавляет в изображение краски, если этого требует композиция.

Прикассо

close 100% pricasso.com

Скандальный австралийский художник Тим Пэтч в качестве «кистей» использует собственный пенис, мошонку, ягодицы и другие части тела. Он известен под псевдонимом Прикассо, соединяющим в себе слово «prick» (жаргонное название пениса) и отсылку к фамилии художника Пабло Пикассо. Свое творчество Пэтч называет первым в истории «пенис-артом».

В 1978-1982 годах Пэтч занимался резьбой по дереву и выставлял свои работы в различных арт-галереях. Затем он вместе с сестрой открыл студию керамики Hellfire Pottery. В 2002 году художник сосредоточился на портретах, а в 2005-м начал экспериментировать с рисованием пенисом.

Для привлечения внимания к своему творчеству Прикассо написал портреты известных политиков — Барака Обамы, Джорджа Буша и Тони Блэра. Он также создал портреты Майкла Джексона, основателя «Википедии» Джимми Уэйлса, радиоведущего Райана ван Гердена и других известных людей.

Своим опытом Прикассо делится на частных мастер-классах. У него есть много последователей по всему миру — самыми популярными являются Брент Рэй Фрейзер и Дане Уве Макс Дженсен, написавший половым членом портрет Ким Кардашьян.

Джордан Манг-Осан

close 100% solarjords/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Филиппинский художник Джордан Манг-Осан рисует свои картины с помощью лупы и солнечного света — этот метод называется пирографией. Многие выжигали небольшие картинки и надписи в детстве, но Манг-Осан довел свое мастерство до высочайшего уровня. На больших деревянных полотнах он создает портреты, картины с продуманными сюжетами и пейзажи.

Олег Небесный

close 100% Кадр из видео/ProgrammaUTRO/YouTube

Киевлянин Олег Небесный стал известным после написания картин на глубине от 2 до 20 метров. Он объяснил необычную локацию для рисования тем, что красоту подводного мира можно уловить только вживую. Чтобы масляная краска не смывалась с полотна, автор покрывает его водостойким клеем. На создание одной работы у Небесного уходит около 40 минут. Он отмечает, что на глубине краски выглядят по-другому — например, после выныривания коричневый может «превратиться» в ярко-красный. Вместе с коллегой из Петербурга Денисом Лотаревым художник попал в Книгу рекордов Гиннесса как создатель самой большой картины под водой.

Винсент Кастилья

close 100% vincentcastiglia.com

Известный американский художник и татуировщик Винсент Кастилья рисует картины с метафизическими и часто кошмарными сюжетами, изображая эмоциональные состояния человека. В качестве краски автор использует собственную кровь, которую разбавляет водой в разных пропорциях. Работы Кастильи пользуются большой популярностью. В 2010 году он нарисовал обложку альбома для дебютного релиза группы Triptykon «Eparistera Daimones» и постер к фильму «Savage County».

«Я искал самую непосредственную и личную связь со своими работами — такую, которую нельзя было бы солгать или воспроизвести, — сказал Кастилья. — Хотя картины часто тематические, они также довольно интуитивны, и я думаю, что именно из-за этого реакция на них так сильна. Творческий процесс для меня очень честный и катарсический, это смешение чувств и переживаний, стремлений и видений, спонтанно застывающих на холсте».

В 2018 году вышел биографический фильм «Bloodlines: Искусство и жизнь Винсента Кастильи».

Лина Виктор

close 100% linairisviktor/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Газета The New York Times описала картины Лины Виктор как «королевские автопортреты с футуристическим оттенком». Британско-либерийская художница создает полотна в черно-золотой гамме. В своих работах она использует не только краску, но и настоящее 24-каратное золото.

Художница редко разрешает использовать свои работы для каких-либо целей — и даже отказалась от возможности «засветить» их в фильмах Marvel. В 2018 году Виктор обвинила рэпера Кендрика Ламара в плагиате. Она заявила, что в клипе «All the Stars» скопирована ее картина «Созвездие I», хотя художница отказалась от сотрудничества. Свои работы она выставляет в музеях и галереях.

Карен Эланд

close 100% coffeepainter/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Являясь большой поклонницей кофе, американка Карен Эланд решила использовать этот напиток в качестве красок:

«Впервые мне пришла в голову идея рисовать кофейные картины, когда в своей собственной чашке я увидела эспрессо. Поскольку я обожаю латте, то подумала, почему бы мне не вывести свою любовь к кофе на новый уровень? Я погрузила кисть в напиток и начала рисовать. К моей огромной радости, все получилось прекрасно».

Художница обрела известность благодаря кофейным копиям картин Пабло Пикассо, Анри Матисса, Яна Вермеера и Леонардо Да Винчи. Ее работы детализировано повторяют оригиналы за исключением цветовой гаммы и маленькой детали от автора — чашечки кофе в руках Моны Лизы, девушки с жемчужной сережкой и других персонажей великих картин.