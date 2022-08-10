От Хичкока до Ханеке: 7 режиссеров, снявших ремейки на собственные фильмы

Режиссеры нередко переснимают собственные картины: для одних первые фильмы являются скорее репетицией, другие — хотят расширить личную аудиторию, пересняв картину покадрово, но на другом языке. «Газета.Ru» разбиралась, кто из известных постановщиков сделал ремейки на собственные фильмы — и как они это объясняли.

Альфред Хичкок, «Человек, который слишком много знал» («The Man Who Knew Too Much», 1934/1955)

Впервые история о супругах-туристах, оказавшихся втянутыми в международный заговор с целью убийства высокопоставленной особы, вышел на экраны в 1934 году. Снятый на тот момент начинающим режиссером Альфредом Хичкоком триллер считался его самой успешной работой до покорения Голливуда.

close 100% Кадр из фильма «Человек, который слишком много знал» (1955) Paramount Pictures

Спустя почти 20 лет постановщик решил полностью переснять ленту с новыми актерами и с измененной локацией: вместо Швейцарии герои отправились на отдых в Марокко. Ремейк почти полностью повторил оригинал сюжетно, но хронометраж попытки №2 увеличился на 45 минут.

В интервью французскому коллеге Франсуа Трюффо Хичкок так объяснил свое желание переснять фильм: «Первую картину снял талантливый любитель, вторую — настоящий профессионал».

Майкл Манн, «Сделано в Лос-Анджелесе» («L.A. Takedown», 1989)/ «Схватка» («Heat», 1995)

Культовый боевик Майкла Манна «Схватка» — одна из лучших работ в карьере и самого режиссера, и сыгравших главные роли Аль Пачино с Робертом Де Ниро. Но немногие знают, что у фильма 1995 года есть полноценный «черновик», который называется «Сделано в Лос-Анджелесе».

close 100% Кадр из фильма «Схватка» (1995) Warner Brothers

Изначально сценарий картины создавался как пилот к будущему сериалу, но многосерийный проект так и не был реализован, и Манн с довольно скромным бюджетом развил историю до полного метра. Но, конечно, в версии 1989 года бросаются в глаза отсутствие выдающихся артистов и рыхлость сценария.

Сняв в 1992 году «Последнего из могикан», Манн подарил сценарию фильма о противостоянии хитрого грабителя и ловкого полицейского вторую жизнь. На этот раз режиссеру было где развернуться: бюджет в $60 млн и абсолютная свобода действий помогли ему снять картину, впоследствии ставшую культовой.

Джордж Слейзер, «Исчезновение» («Spoorloos», 1988)/«The Vanishing», 1993)

«Исчезновение» основано на книге Тима Краббе «Золотое яйцо» и рассказывает о паре влюбленных Рексе и Саскии, которые отправляются на совместный отдых. По дороге они заезжают на заправку, где Саския бесследно исчезает. Три года спустя Рекс возобновляет поиски возлюбленной и начинает получать странные послания, которые по всей видимости отправляет ему похититель. В финале зрителей ждала шокирующая (особенно по тем временам) развязка.

Картина 1988 года стала настоящим европейским хитом, принесшим исполнительнице роли Саскии, нидерландской актрисе Йохане тер Стееге, премию Европейской киноакадемии. Даже Стэнли Кубрик называл «Исчезновение» — самым страшным хоррором, что ему доводилось видеть.

close 100% Кадр из фильма «Исчезновение» (1993) 20th Century Fox

В начале 90-х Джордж Слейзер решил переснять картину для Голливуда со значительными изменениями: если в оригинале события фильма разворачивались нелинейно, теперь сценарий был выстроен последовательно, а самое главное изменение коснулось финала — режиссер пошел на уступки продюсерам и чудовищный конец оригинальной картины изменил на оптимистичный хэппи-энд.

Все это лишило ремейк надрыва оригинального фильма, который исследовал саму природу зла и его вероятную безнаказанность. Американская версия не просто оказалась беззубой, она стала огромным разочарованием, наглядно показавшим, как захватывающая история может превратиться в безликую версию себя.

Михаэль Ханеке, «Забавные игры» («Funny Games», 1997/2007)

Если Слейзера подвели изменения в сюжете и монтаже, то против Ханеке сыграло желание дублировать историю в ее точной версии. Вышедшие в конце 90-х «Забавные игры» о паре маньяков, терроризирующих безобидную семью, стали кинематографическим шоком.

Спустя 10 лет знаменитый австриец подарил своему детищу вторую жизнь: покадрово переснял фильм с американскими актерами (Тимом Ротом и Наоми Уоттс) на английском языке и ровно в тех же декорациях, в которых проходили съемки фильма 1997 года.

close 100% Кадр из фильма «Забавные игры» (2007) Warner Independent

Просчет Ханеке заключался в том, что шокирующий сюжет оригинального фильма был понятен европейскому зрителю, но совершенно чужд западной аудитории, воспитанной на более оптимистичном кино. Более того, откровенный сюжет о жестокости современного мира обернулся для проката американской версии фильма возрастным цензом, сократившим потенциальную аудиторию.

Таким образом, план Ханеке увеличить число зрителей фильма возымел ровно противоположный эффект. Получился бессмысленный и абсолютно ненужный ремейк фильма, который и так сумел отыскать путь к своему зрителю.

Оливье Ассайаса, «Ирма Веп» («Irma Vep», 1996/2022)

В начале июня состоялась премьера сериала «Ирма Веп» Оливье Ассайаса — ремейк его же одноименного фильма 1996-го года. Проекты Ассайаса — фильмы внутри фильмов. Так, оригинальная «Ирма Веп» является частичным ремейком другого проекта — сериала «Вампиры» 1915 года.

close 100% Кадр из фильма «Ирма Веп» (2022) HBO

«Ирма Веп» 1996 и 2022 годов рассказывают об актрисе, которая во время съемок в Париже постепенно теряет себя в своей героине. В полнометражной картине история заканчивалась на том, что режиссер вопреки всему умудрялся перемонтировать итоговый вариант фильма под себя. В сериальном ремейке Ассайас как будто бы преследовал ту же цель: попытался улучшить историю и развить ее киновселенную. Собственно, с этими задачами он успешно справился.

Уле Борнедаль, «Ночной сторож» («Nattevagten», 1994)/«Ночное дежурство» («Nightwatch», 1997)

Сюжет фильма о студенте, который начинает подрабатывать ночным сторожем в морге и становится свидетелем жутких вещей, режиссер Уле Борнедаль сочинил после посещения морга. Картина версии 1994 года с датскими звездами Николаем Костер-Вальдау (будущий Джейме Ланнистером из «Игры престолов) и Кимом Бодниа (будущим Константином из «Убивая Еву») получилась напряженным триллером о наших самых потайных страхах.

Успех ленты обернулся желанием компании Miramax сделать североамериканский ремейк. В режиссерском кресле снова оказался Борнедаль, а вот главные роли на этот раз доверили Юэну Макгрегору и Джошу Бролину. Новая адаптация получила название «Ночное дежурство» и была сделана один в один, как оригинальная история, за исключением вступительной сцены.

close 100% Кадр из фильма «Ночное дежурство (1997) Miramax

Проблемы с ремейком возникли уже на этапе постпродакшна, когда боссы Miramax наняли Стивена Содерберга и поручили ему «отшлифовать итоговый вариант». Так началась рутина с перемонтажом и пересъемками, которая продлилась почти 2 года. Итоговый результат разочаровал и создателей, и зрителей. Оказалось, что для некоторых историй адаптация под американский рынок просто губительна.

Себатьян Лелио, «Глория» («Gloria, 2013)/«Глория Белл» («Gloria Bell», 2018)

В 2018 году чилийский режиссер Себастьян Лелио выпустил американскую версию собственной мелодрамы «Глория», которую в названии ремейка наделил еще и фамилией Белл. Это история о зрелой женщине, которая более 10 лет находится в разводе. Ее дети выросли и зажили собственной жизнью. Чтобы как-то скрасить свой досуг, Глория ходит на танцы, где знакомится с Арнольдом — также разведенным мужчиной, у которого есть взрослые наследники. Между героями возникает красивая романтическая линия, которая оказывается под угрозой из-за тесной связи Арнольда с его бывшей семьей.

close 100% Кадр из фильма «Глория» (2018) FilmNation Entertainment

«Глория Белл» голливудского разлива оказалась такой же очаровательной и трогательной историей, как и оригинал. Изменения коснулись только смены места действия (Лос-Анджелес вместо Чили) и плейлиста, подобранного с учетом культурных различий Латинской и Северной Америки.

И хотя вторая жизнь истории оказалась не напрасной, но, кажется, даже сам режиссер не смог ответить на вопрос, зачем вообще стоит американизировать иностранные фильмы? Тем более, что их сюжеты универсальны, а художественная форма понятна для зрителей из самых разных стран, вопреки языковому барьеру.