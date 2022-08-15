«Совсем без привозов Россия не останется»: как устроен Signal — главный рейв этого лета

С 18 по 21 августа в Никола-Ленивце в шестой раз пройдет фестиваль электронной музыки Signal. В этом году программа фестиваля и его территория значительно увеличились — помимо диджей-сетов и выступлений артистов, в арт-парке пройдут масштабный перфоманс, кинопоказы и даже спортивные мероприятия. «Газета.Ru» поговорила с основателем Signal Сергеем Фадеевым о том, зачем ехать в Калужскую область и чего ждать от фестиваля в 2022 году, — и как теперь привозить иностранных артистов в Россию.

— До фестиваля осталось меньше недели, как идет подготовка?

— В этом году мы все делаем заранее, — и это очень здорово. Подготовка завершена на 95%, лайн-ап сформирован, опубликован таймлайн. Уже практически стартуем.

— Насколько я помню, из года в год вы строили фестиваль вокруг определенной темы. Чего ждать в этом году?

— В этом году тема фестиваля, которую мы заявили еще осенью 2021-го, — Over the Horizon. То есть мы хотели взглянуть за горизонт, за горизонт текущих событий. Эта тема оказалась даже немного пророческой: мы смотрим в светлое будущее и создаем мир музыки, искусства. Под таким поэтическим манифестом объединились все наши участники, музыканты, художники, архитекторы, дизайнеры. Вдохновившись этой темой, они и создают фестиваль.

close 100% Сергей Фадеев Пресс-служба фестиваля Signal

— В конце июня вы подвели итоги арт-колла. Какие объекты можно будет увидеть на Signal?

— В этом году программа проходила под кураторством «Никола-Ленивца» — председателем жюри был управляющий партнер парка Иван Полисский, в состав входила также продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова. Один из объектов — «Бар-Горизонт». Он представляет собой смотровую вышку над лесом для наблюдения за горизонтом. Такой конструктивистский объект, довольно сложный в производстве.

Еще обязательно рекомендую посмотреть два других проекта-победителя — Radugadesign будут превращать мост через болото Никола-Ленивца в медиапортал, а Nonfrozenarch создадут как будто исчезающий, врастающий в природу павильон «Сарай-Градиент», который на время фестиваля станет поэтической сценой.

У нас также есть две сцены, для которых мы всегда готовим масштабные инсталляции. Это сцена Signal, которую в этом году мы делаем в партнерстве с Dreamlaser — здесь будет много лазеров, дыма. Это огромный 50-метровый портал. Также вместе с нашими постоянными партнерами SILA SVETA, с которыми мы в прошлом году делали высоченный светящийся столб, откуда можно было отправлять сигналы в космос, готовим инсталляцию UFO. В этот раз на Акустической поляне недалеко от сцены Meadow высадятся «инопланетяне», — и там будут аэростаты, летающие шары, на которых можно будет и гостям прокатиться.

— Расскажи, чем шестой Signal будет отличаться от предыдущих?

— У нас добавилась шестая основная сцена — Flower. Мне кажется, выйдет очень добрая, солнечная сцена, вдохновленная движением хиппи и шестидесятыми, с музыкой в стиле чилл-рейв.

В этом году мы также возродили нашу театрально-поэтическую программу — Signal Play. Кроме поэтической программы-сцены в рамках Signal Play запланирован масштабный перфоманс, который мы делаем вместе с фестивалем «Форма» и режиссером Юрием Квятковским. Это будет своего рода кульминацией фестиваля — в субботу вечером пройдет огромное шествие, около ста перформеров со всех концов фестиваля будут стекаться на Акустическую поляну, и там произойдет действо в четырех актах.

Вообще, мы довольно много уделили внимания дополнительным программам фестиваля. Помимо основных — арт и музыки, — это и Play, и образовательная Academy, детский лагерь Signal Kids и новая программа Sport.

close 100% Пресс-служба фестиваля Signal

— В этом году, если я не ошибаюсь, вы запустили программу Signal Academy с лекциями, воркшопами, экскурсиями и кинопоказами. Нужно ли будет заранее регистрироваться на мероприятия?

— В прошлом году программа уже была, но в 2022-м она выходит на новый уровень. Основные направления: музыка, архитектура, медиаискусство. Студия СЕТАП покажет, как устроен свет на мейне, Beat Film Festival представит ленту «Лоран Гарнье: Электрошок», а Moscow Music School проведет встречи с Ником Завриевым и композитором Андреем Даниловым. Также можно посетить экскурсию по арт-объектам фестиваля и Никола-Ленивцу, Q&A с артистами, вокальный воркшоп, jam-сессии, показ новой версии культового фильма Оливера Стоуна «The Doors». Вход свободный на большую часть программ. Регистрация нужна только на отдельные события.

— В связи с мировыми событиями как себя в целом ощущают промо-группы?

— У нас расширился состав саб-ивентов в этом году, потому что стало больше сцен и увеличился тайминг. В фестивале участвуют 17 команд, среди них: Roots United, System 108, Гостзвук, Popoff Kitchen, Monasterio, WIP, Radi Mira i Lubvi, Leveldva, Радуга. В принципе, ребята чувствуют себя нормально. Музыка объединяет, комьюнити держится друг за друга и не унывает, а смотрит с позитивом в будущее.

— Что касается спонсоров и партнеров, стало ли их меньше? Учитывая, что крупные зарубежные компании ушли.

— Да, это очень серьезная проблема для музыкальных фестивалей этого года. Ушла большая часть компаний, с кем мы сотрудничали, а это огромная часть бюджета фестиваля. Но мы адаптируемся. Есть опыт 2020 года, когда был COVID и никто из спонсоров не участвовал в фестивале, — так что мы его используем. Но это, конечно, непросто.

— В основном ушли алкогольные компании?

— Очень многие ушли. 90% спонсоров, с которыми мы общались, их сейчас нет, либо они приостановили свою деятельность в России. Даже некоторые российские компании заморозили свои маркетинговые активности. С другими, наоборот, получилось развить сотрудничество. Классическая интеграция становиться все менее интересна, важно разрабатывать какой-то специальный формат, например, в этом году с МТС Live решили запустить отдельную категорию билета для двоих и готовим секретный концерт.

— В прошлом году мы говорили с тобой о проведении Signal в условиях пандемии и ограничениях. В этом году ограничения в чем-то даже схожи — не все заявленные артисты смогут приехать. Как ты сам оцениваешь ситуацию в этом году — и как Signal удалось из нее выйти?

— Ситуация беспрецедентная на самом деле, потому что отличается от того, что было в 2020-м и 2021 году. Многие артисты, с кем уже даже были подписаны контракты, их расторгли, сказали, что они не могут приехать в данной ситуации. Пришлось пересобирать весь лайн-ап, причем, можно сказать, дважды. И мы рады, что он все-таки сложился. Я доволен тем, как все получилось. Плюс нас поддержали иностранные музыканты. В этом году на Signal все-таки выступят около десяти зарубежных артистов. И это довольно большая география — Бразилия, Аргентина, Колумбия, Италия, Япония, Румыния.

close 100% Пресс-служба фестиваля Signal

— Если говорить глобально, рискуют ли российские слушатели на несколько лет остаться вообще без привозов, на твой взгляд?

— Я думаю, что совсем без привозов мы не останемся. Артисты, в целом, готовы, но многие не приедут, пока ситуация не изменится.

— Расскажи, как устроена логистика в нынешних условиях?

— У нас и без того было все непросто. Артист и раньше должен был проделать достаточно долгий путь — в Калуге международного аэропорта нет, поэтому это всегда была довольно сложная логистика. Сначала перелет, например, в Москву, потом путь до Никола-Ленивца. В этом году это стало совсем запутанной историей. Затраты на привоз одного артиста увеличились в 3-4 раза. Просто из-за цены билета, из-за того, что не очень удобные для музыкантов рейсы. Я рад, что сейчас со всеми заявленными артистами все получилось, но привозы, конечно, стали «золотыми».

— При этом сложно не согласиться с тем, что аудитория музыкальных фестивалей привыкла к иностранным хедлайнерам. С точки зрения бизнеса можно ли провести успешный фестиваль без них?

— У нас есть опыт 2020 года, когда мы провели фестиваль в Никола-Ленивце вообще без иностранных гостей. Правда, были технологичные выступления, когда артист выступал в формате голограммы, находясь у себя в студии в Европе. Был отличный фестиваль, все посетители были рады. Это как-то раскачало, как мне кажется, и нашу сцену: российских артистов стали больше слушать, все поняли, что они ничем не хуже, чем иностранные. У нас в России пока не такая большая сцена современных электронных музыкантов, но многие — уже топового уровня. Другой вопрос, что они выступают достаточно часто, поэтому не всегда это создает такой вау-эффект у российской аудитории, который дают крупные привозы.

Еще скажу такую вещь — у Signal никогда не было большой необходимости в крупных именах. У фестиваля мощный концепт, в первую очередь люди на него и едут. Аудитория хочет погружения в природу, в медиаискусство, приключений. Да, понятное дело, что это все идет под музыкальное сопровождение, но отдельные крупные имена могут быть, скорее, хорошим дополнением, но не главным. Так что это не является какой-то большой проблемой.

— 2021 год был рекордным по гостям. Меньше или больше людей ждете в этом году?

— Да, мы в прошлом году очень сильно выросли. И даже сами в какой-то момент закрыли продажи и объявили солдаут. В этом году мы ожидаем столько же гостей.

Еще в прошлом году, не зная всех этих обстоятельств, которые отразятся на финансах фестиваля, мы взяли на себя обязательство, что не будем сильно увеличивать количество посетителей. При этом мы весь год развивали инфраструктуру площадки. Надеюсь, гости это оценят.

— В комментариях к анонсу люди периодически жаловались на цену билета. По сравнению с прошлым годом она довольно ощутимо выросла. Это цена была еще до всех событий и учитывала крупные привозы — или нет? Из чего сейчас складывается стоимость билета?

— Еще раз скажу, что сейчас даже небольшие артисты стали стоить как крупные. Поэтому тут какой-то особой экономии нет. В этом году мы потеряли большую часть доходов от спонсоров, при этом взяли на себя обязательство ограничить количество гостей, а также проинвестировать в инфраструктуру. Цены выросли практически на все — на стройку, на логистику, на питание, зарплаты. Вот и цена билета реагирует. Нужно компенсировать дыры в бюджете за счет билетов, потому что других вариантов нет. Нарушать свои обязательства по улучшению инфраструктуры мы не могли. Нам было важно, чтобы стало более комфортно. При этом спрос на билеты есть, у нас уже почти солдаут.

close 100% Пресс-служба фестиваля Signal

— Давай поговорим об оргмоментах. Как обстоят дела с водой в этом году? Всем хватит душа?

— Пятизвездочную гостиницу не обещаю (смеется), но то, что стало сильно лучше — это 100%. Очень много построено, очень много сделано, очень много сил вложено. У нас новые кемпинги, чилл-зоны, душевые. В этом году мы открываем фестивальный центр «Новая земля», расширяем парковки, особенно — места для автодомов, проложили дополнительные 600 метров фестивальной тропы, которая соединит в кольцо маршруты между сценами Signal, Meadow, Rodnya. Фудкорт сильно вырос — четыре десятка кафе разнесены по нескольким локациям рядом с кемпингами и сценами. Мы учли пожелания прошлого года и максимально в этом плане поработали, чтобы всем было комфортно.

— Учитывая февральские события, у тебя были мысли хотя бы на секунду, чтобы уезжать и делать фестиваль в другой стране? Как ты себе объясняешь, что продолжаешь делать фестиваль в России в таких условиях?

— Я был в другой стране, когда это все происходило. И я делаю Signal в другой стране тоже уже не первый год (фестиваль также проходит на Бали — прим. «Газета.Ru»). Но уходить из России — у меня такой мысли не было. Потому что это наш дом, и мы его любим. Более того, мы создаем фестиваль, который про светлое, про музыку, любовь и искусство. Если это не делать, если такие вещи не нести, то этого станет еще меньше. Я думаю, что мы просто не можем не делать Signal.