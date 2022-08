«Ракамакафо», «Овощевоз» и другие песни, которые мы когда-то не так расслышали

Для начала — минутка знаний. Термин «мондегрин» означает переосмысление неверно разобранных со слуха слов. Он появился в 1954 году благодаря писательнице Сильвии Райт — в детстве в строчке из поэмы «And laid him on the green» («И положили его на зеленую траву») ей послышалось «And Lady Mondegreen» («И леди Мондегрин»). В 2008 году термин включили в словарь Webster. «Газета.Ru» рассказывает о самых популярных мондегринах, образованных из песен, — «ракамакафо», «шизгара», «сто балерин» и других.

«Ракамакафо»

Bomfunk MC's — «Freestyler»

В начале 2000-х молодежь фанатела от англоязычного сингла «Freestyler» финской группы Bomfunk MC's. В нем поется о рэпере, который живет и выступает в «свободном стиле». Фраза «freestyler, rock the microphone» («фристайлер, сотрясаю микрофон») для русскоговорящей аудитории звучала как «фристайло ракамакафо». Остальной речитатив многим казался бессвязным набором звуков. А слово «ракамакафо» стало восприниматься как нечто вроде рэперского «йоу».

«Шизгара»

Shocking Blue — «Venus» («She is got it»)

Еще одно легендарное слово, придуманное русскими на основе строчки из песни. Фраза «She's Got It!» дословно переводится как «Она получила это!». Настоящее название трека — «Venus», но многие знают его именно как «Шизгару». В композиции поется о красивой и уверенной девушке, похожей на Венеру — богиню красоты.

«Владислав»

Haddaway — «What Is Love?»

В 90-е хит группы Haddaway звучал из каждого утюга, и россияне дружно подпевали: «Владислав, бейби донт херт ми, донт херт ми, ноумо». Конечно, ни про какого Владислава в композиции «What Is Love?» («Что такое любовь?») не поется. А «baby don't hurt me, don't hurt me no more» означает «малыш, не делай мне больно, не делай мне больно, не надо больше».

«Ёмаха, ёмасо»

Modern Talking — «You're My Heart, You're My Soul»

В середине 80-х немецкий дуэт Modern Talking покорил сердца жительниц СССР — многие не знали языка, но чувствовали, что в песне «You're My Heart, You're My Soul» («Ты — мое сердце, ты — моя душа») поется о любви. Под нежное «ёмаха, ёмасо» люди влюблялись, переживали неразделенную любовь и танцевали на дискотеках.

«Овощевоз»

Ace of Base — «All That She Wants»

В данном случае у русскоязычной аудитории не было необходимости придумывать новые слова — в припеве песни «All That She Wants» («Все, что она хочет») четко слышится «овощевоз». По сюжету композиции девушка выходит на охоту за очередным мужчиной и покидает его на рассвете.

«Сто балерин»

Крис Норман и Сюзи Кватро — «Stumblin' In»

В припеве одного из главных хитов 1978 года «Stumblin' In» («Оступаемся») многие жители СССР услышали «сто балерин». На самом деле песня повествует о трудностях в романтических отношениях: «Our love is alive and so we begin, // Foolishly laying our hearts on the table stumblin' in» («Наша любовь жива, и мы начнем снова. // По глупости не слушая своего сердца, мы оступаемся»). Но «сто балерин» настолько прижились в Советском Союзе, что группа «Унесенные ветром» выпустила русскоязычную версию композиции со словами: «Давай, наливай, поговорим. Будущий день покажется светлым, как сто балерин».

«Ела суп, Марин?»

The Beatles — «Yellow Submarine»

По версии русских меломанов, в хите «Yellow Submarine» («Желтая подводная лодка») солисты группы The Beatles интересуются у некой Марины, ела ли она суп. На самом деле смысл песни Пола Маккартни и Джона Леннона трактуется по разному. Одни считают, что «желтая подводная лодка» символизирует психотропные пилюли желтого цвета продолговатой формы. Другие полагают, что «битлы» жалуются на безумных фанатов, от которых прячутся в гостиницах, словно на подводной лодке. А кто-то вообще не прислушивается к смыслу и просто наслаждается звучанием.

«Водки найду»

Smokie — «What Can I Do?»

Некоторые русскоязычные слушатели считали, что в припеве песни 1976 года «What can I do» («Что я могу сделать?») Крис Норман заявляет «водки найду». В действительности он поет о кардинальных изменениях в жизни и не знает, что делать. О том, обошелся ли лирический герой без спиртного, история умалчивает.

«Скрипка-лиса»

Игорь Саруханов — «Скрип колеса»

В песне Игоря Саруханова отчетливо слышится и «скрип колеса», и «скрипка-лиса». Но затем поется про «лужи и грязь дорог», с которыми сочетается «скрип колеса», и все встает на свои места. У певца так часто спрашивали, какое словосочетание правильно, что он демонстративно назвал свой сборник «Скрипка-лиса» и зарегистрировал оба варианта.

«Красавица Икуку» и «Пол-клопа»

Михаил Боярский — «Песня мушкетеров» и «Пуркуа Па»

В детстве многие не понимали, кто же такая красавица Икуку в песне из «Трех мушкетеров» — думали, что у девушки необычное имя. Оказалось, что на самом деле Боярский предлагает порадоваться «красавице и кубку, счастливому клинку». Также музыкант смутил соотечественников, вставив в другую свою песню выражение на французском «Pourquoi Pas» («Почему бы и нет»). Его пели как «пол-клопа» и «куклапа» — по этим словам песню можно найти в поисковиках.