Драконы (2 шт.), рыцарский турнир, кровь и секс: что показали в первой серии «Дома дракона»

На HBO и в «Амедиатеке» вышла первая серия «Дома дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного борьбе между членами семейства Таргариен за Железный трон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел пилотный эпизод шоу — и рассказывает, что в нем показали.

Осторожно! Этот текст целиком состоит из спойлеров к первой серии «Дома дракона». Если вы еще не посмотрели шоу, лучше отложите чтение.

«Когда первый век династии Таргариенов подошел к концу, здоровье Старого короля, Джейхейриса, пошатнулось», — сообщает из-за черного экрана женский голос, который сейчас будто бы должен перейти к рассказу о создании Колец власти и одного Кольца, чтоб править всеми. Но тут другой сериал, так что вместо этого говорят про десять драконов, служащих дому Таргариен, — сильнейшему во всем Вестеросе.

В 101 году Старый король собирает Великий совет (как мы помним, именно Великим советом завершилась «Игра престолов»), чтобы выбрать наследника. Реальных претендентов два: принцесса Рейнис (Ив Бест), старшая из детей короля, и ее кузен Визерис (Пэдди Консидайн), старший ребенок мужского пола. Феминизма Вестеросу придется еще какое-то время подождать: Джейхейрис выбирает Визериса. «Единственное, что может уничтожить дом Дракона — это сам дом», — пугают нас напоследок.

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Заставка! Но в этот раз никакой анимированной карты с титрами на несколько минут — всего пара мгновений герба Таргариенов, выплывающего из темноты.

Разделавшись с прологом, шоу прыгает на несколько лет вперед. В монтажной склейке Джейхейрис успел скончаться, идет уже девятый год правления Визериса. Дейнерис Таргариен появится на свет только через 172 года.

А вот и первый дракон (точнее, золотая дракониха Сиракс)! Сериал не продержался и трех минут. Верхом на огнедышащем чудовище летит единственная дочь Визериса — юная принцесса Рейенира (пока что ее играет Милли Алкок, потом будет Эмма Д'Арси). Звучит нежная вариация на главную тему «Игры престолов»: композитор Рамин Джавади снова с нами. На земле Рейениру ожидает подруга Алисента (пока что ее играет Эмили Кэри, потом будет Оливия Кук), дочь десницы короля Отто Хайтауэра. Вместе девушки отправляются в Красный замок.

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Перед тем, как присоединиться к отцу на совете (в качестве виночерпия), Рейенира забегает проведать вовсю беременную мать, королеву Эйму Аррен (Шан Брук). Пол ребенка, разумеется, никто заранее не знает, однако Визерис уверен, что это будет мальчик (или король просто выдает желаемое за действительное?). Престолу нужен наследник. На совете обсуждают рыцарский турнир в честь будущего принца. По плану короля, мальчик родится аккурат к финалу состязания, на которое уже съезжаются участники из всех Семи королевств.

После совета Рейенира идет в тронный зал — оказывается, ее дядя, младший брат короля и глава Королевской стражи Деймон (Мэтт Смит), еще на рассвете прибыл в Красный замок, ничего не сказал Визерису, а теперь еще и нагло восседает на Железном троне. К принцессе он, кажется, настроен очень дружелюбно, однако слово «амбиции» у него чуть ли не на лбу написано. Вечером того же дня Деймон устраивает в Королевской гавани показательное судилище над местными маргинальными элементами, в результате которого образуется пара повозок расчлененных тел. Он считает, что перед турниром в городе нужно навести порядок, потому что за столицей уже закрепилась сомнительная репутация. Пэдди Консидайн (у которого от сидения на Железном троне образовалась незаживающая рана) таким самоуправством недоволен. Он делает младшему брату последнее предупреждение: больше никаких выходок. Деймон отправляется за утешением в бордель.

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На следующий день начинается турнир — а вместе с ним и роды. Турнир проходит очень кроваво, а роды — очень тяжело. Пока Деймон стремительно взбирается вверх по турнирной сетке, лекари сообщают королю о необходимости кесарева сечения — иначе ребенка не спасти. К сожалению, это не оставляет королеве Эйме шансов на выживание. Ребенка вырезают из утробы, а Деймон в финале турнира с треском проигрывает последнему сопернику — дорнийскому фехтовальщику Кристону Колю (Фабьен Франкель). Но и на этом потрясения Таргариенов не заканчиваются: крошка-принц всего на несколько часов переживает свою мать.

41 минута — второй раз показывают дракона (кажется, это та же Сиракс). На берегу Черноводного залива проходят похороны Эймы и младенца, названного Бейлоном. Рейенира, пересилив себя, командует: «Дракарис!» Ее дракониха погружает тела в пламя.

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Вскоре после церемонии совет пытается убедить короля назвать нового наследника: Деймона или Рейениру. Но горюющий Визерис отказывается принимать решение. Впрочем, вскоре выбор становится сделать проще: королю докладывают, что его младший брат выкупил целый бордель и устроил в нем празднование. Более того, пирующий Деймон при всех назвал своего покойного племянника «наследником на день». Значит, решено: никакого Железного трона Мэтту Смиту. Официальной наследницей становится Рейнира — Семь королевств ждет первая женщина на престоле. На Великом совете лорды со всей страны присягают ей на верность.

58 минута — третий дракон (точнее, второй: нам впервые показывают красного питомца Деймона — Караксеса). Визерис рассказывает Рейнире о вещем сне Эйегона Таргариена: миру людей придет конец, когда с дальнего севера придет страшная Зима (ну, это мы все уже знаем).

Мэтт Смит улетает верхом на Караксесе домой в Рунный камень — к нелюбимой жене. Но, кажется, обещает вернуться.

Титры — и, наконец, знакомая музыкальная тема.