Интервью с Владимиром Сычевым — о новой роли, Психе из «Физрука», дружбе с Нагиевым и непростых 90-х

22 августа на ТНТ стартует комедия «Бедный олигарх», в котором нефтяной магнат Виктор Гнида из-за санкций остается без гроша в кармане — и начинает новую жизнь. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Владимир Сычев рассказал об особенностях шоу, дружбе с Дмитрием Нагиевым и Максимом Лагашкиным, а также гордости за роли в «Ералаше» и «Физруке».

— Сериал повествует о выживании в условиях нищеты олигарха в вашем исполнении. Расскажите о своем персонаже и том, как готовились к роли.

— Как готовился? Прочитал последние новости, касающиеся всех санкций в отношении наших олигархов, находящихся за рубежом, чтобы быть в контексте ситуации, в которой придется находиться какое-то время. Мой персонаж — типичный российский миллиардер, живущий в Лондоне. Он родом из Саратова, начал подниматься еще в 90-х и в итоге добрался до Англии. Но все, что он нажил, заработал, оказалось под санкциями. И в этих обстоятельствах у него происходит переоценка ценностей, которая, кстати, идет ему на пользу.

— «Бедный олигарх» — это сугубо комедийный сериал, либо у него есть остросоциальный месседж? Почему он вас заинтересовал?

— Конечно, есть, в этом все и дело! Все это снято с юмором, тем не менее — наша история имеет глубокий подтекст. Мой персонаж, оказавшись в таких обстоятельствах, понимает, что все, кто его окружал, были с ним ради денег. А единственным настоящим другом оказывается дворецкий.

— Со многими людьми по площадке вы уже были знакомы благодаря прошлым проектам. Вероятно, вам весело работалось?

— Да! С Сариком Андреасяном у меня уже много проектов, очень приятно с ним работать. С Максом Лагашкиным тоже было много проектов, дружим вне съемок, по возможности общаемся, хотя у всех очень плотный график. Работать было весело! Несмотря на плотную выработку, на шутки и юмор время всегда находилось.

— Вы рассказывали, что Андреасян попросил вас не бриться для «Бедного олигарха». При подготовке к какой роли вам пришлось пройти через самые, на ваш взгляд, серьезные испытания?

— Я снимался в другом проекте Сарика — сериале «Жизнь по вызову». Там мой персонаж носил головные уборы, поэтому мне можно было не стричься. А потом уехал на отдых, и Сарик попросил еще и не бриться для роли в «Бедном олигархе»... Задумка была другая: что персонаж будет не бритый, а потом побреется. Но когда выросла щетина, а потом и борода, гримеры попробовали сделать ее седой — и получилось здорово. Такой насыщенный образ! Подобного у меня еще не было. Решили оставить, и, как мне кажется, здорово получилось.

Кроме того, когда я снимался у Пети Буслова, надо было худеть, и я скинул шесть с лишним килограммов. Для проекта «Начать сначала», который стартует скоро в кинотеатрах, я, наоборот, тренировался три месяца. Это спортивная драма, где я играю тренера по регби, поэтому и выглядеть нужно было соответствующе.

Приходится по-своему готовиться к каждой роли. Тяжелее всего мне, наверное, было играть олигарха-извращенца в проекте Сарика «Жизнь по вызову». Это премерзкий образ был для меня самым трудным — психологически и морально.

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— В одном из интервью вы говорили, что при поступлении в ГИТИС вам советовали не сообщать о предыдущих съемках в кино. По вашему мнению, почему театральные вузы противятся обучению практикующих актеров? Разве это не преимущество?

— Да, это действительно так. И мне эта тенденция непонятна. Театральные педагоги в профильных вузах не отпускают актеров сниматься, если только единичные случаи. Может, чтобы не было отрыва от учебы. Но я считаю, что это не совсем правильно. Мне действительно сказали, чтобы я лучше этого не говорил, — и я не говорил. И мой замечательный художественный руководитель Алексей Владимирович Бородин только на втором или третьем курсе узнал, что я снимался в кино, когда учился в школе.

— Вы часто снимаетесь вместе с Дмитрием Нагиевым. А вне кадра с ним общаетесь?

— С Димой очень хорошо общаемся, у нас дружеские отношения. Другой вопрос, что у всех очень плотная занятость, семьи и дети, поэтому крайне редко получается где-то вместе увидеться вне площадки. Но периодически это происходит, что приятно.

— Гордитесь ли своим, наверное, самым популярным среди массового зрителя образом — Лехи из «Физрука»? А также ролью в «Ералаше»?

— Только не ролью, а ролями. У меня в «Ералаше» относительно много сюжетов было, в школьные годы — девять, некоторых из них топовые. Конечно, горжусь! С «Ералаша» началось мое творчество в кино, хотя утвердили меня и нашли не для него, но первая съемка была именно там. «Физрук», я считаю, очень достойный и интересный сериал. И моя роль Алексея Алексеевича Психа, думаю, удалась.

— Общаетесь ли вы со знакомыми из «Ералаша»?

— Мы всегда очень плотно дружили с Борисом Юрьевичем Грачевским, светлая ему память. И когда я учился в институте, и когда был упадок кинематографа в 90-е — и я не занимался какое-то время профессией, и когда снова вернулся в нее. А что касается «Ералаша», так, чтобы прямо общаемся с кем-то, я не скажу. С Наташей «Глюкозой» Ионовой разве что общаемся, с Юркой Шашуриным, с которым мы играли в сюжете «Бразильская система», тоже на связи. Кстати, буквально вчера мне позвонили и предложили сыграть в новом сюжете «Ералаша». Бабушку! Это будет мой 12-й сюжет, так что в «Ералаше» вы меня еще увидите.

— В 90-е вы забросили карьеру актера, но потом вернулись. Как проходило ваше возвращение на экраны? Как восприняли это режиссеры — нужно ли было доказывать свой профессионализм заново?

— Да, в 90-е после окончания института я какое-то время проработал в театре, а потом, действительно, был несколько лет вне профессии. В кинематографе случился небольшой упадок, да и жизнь немножко отодвинула меня от театра и кино. В 1999 году я, будучи актером с высшим образованием, пошел и отдал документы на «Мосфильм», встал на учет в актерское агентство «Экран». И через месяц-полтора мне позвонили с проекта «ДМБ», режиссером которого был Рома Качанов, с которым мы были знакомы еще в школьные годы, когда я активно в кино снимался. Мы с ним в одном районе жили. Он удивился: «Ты же вроде был вне кино?» Объяснил, что у него кастинг к концу подходит, осталось два эпизода, сказал — выбирать любой. Так я сыграл стюарда на корабле в «ДМБ».

И после этого на самом деле, да, все было непросто. Ведь когда ты в колее, все про тебя помнят, видят, знают. А когда ты какое-то время вне кадра, вне сцены, вне профессии — забывают. Поэтому долгое время были маленькие эпизодические роли. На НТВ тогда выходила программа «Короли эпизода», и я был одним из них. Тоже спрашивали, не обидно ли, ведь с самого детства были главные роли, а теперь вот так. Я отвечал, что всему свое время. Приходилось месяцами сидеть без работы, получать небольшие роли и маленькие гонорары, все это было.

— Один из самых низкорейтинговых фильмов в вашей карьере — «Газгольдер. Клубаре» Басты. Почему вы решили принять в нем участие?

— Я, кстати, за рейтингами не слежу, не знал этого. Почему решил принять участие? Мне понравился сценарий, который был написан нестандартно — в прозе. Сценарист Олег Груз написал, мне очень понравилось. Такая жесткая тема, конечно, но тем не менее — я с удовольствием принял участие. И ансамбль актерский там собрался прекрасный, моими партнерами были и Миша Горевой, и Женя Стычкин. С Васей Вакуленко там познакомились. Даже не знаю, почему у фильма такие рейтинги. Наверное, наша публика его не до конца поняла.

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— Ваша старшая дочь сыграла с вами в одном из фильмов. Сложно было абстрагироваться от семейных отношений и работать с ней на площадке как с коллегой?

— К сожалению, этот фильм до сих пор не вышел, но продюсеры уверяют, что в этом году он выйдет на экраны. Это комедийный фильм «Мальчишник», где дебютировала Аня. На самом деле — это была не моя инициатива, ее заметил и пригласил продюсер, я старался не влезать в съемочный процесс. Небольшая роль, но она справилась. На мой взгляд, у нее все получилось.

— Согласно СМИ, ваша жена по образованию тоже актриса, но не снимается. Хотели бы вы сыграть вместе с ней?

— Моя жена не актриса, она никакого отношения ни театру, ни к кино не имеет. Если только как зритель. Она закончила институт торговли, работала какое-то время на ТЭФИ еще до нашего знакомства. А потом занималась недвижимостью. Поэтому никакого отношения к кино Алеся не имеет.

— В последнее время все рассуждают о будущем российского кинематографа: одни сетуют на уходы голливудских студий, а другие, наоборот, этому радуются. Как вам кажется, что по итогу станет с отечественным кино?

— Вы знаете, надо делать то, что умеешь, — и делать это хорошо, от души и с любовью. Тогда все будет у нас замечательно. Я верю в то, что российское кино будет жить, существовать, развиваться. И я буду в этом принимать непосредственное участие.

— Вы часто снимаетесь в комедийных проектах. Правильно ли будет сказать, что это ваш любимый жанр? Или же вы вовсе не смотрите на жанр, а руководствуетесь при принятии решения об участии сценарием?

— Это зависит от того, что если какой-то фильм выстреливает и нравится зрителям, то продюсеры и режиссеры сразу начинают предлагать подобные роли. Выстрелил фильм «Бабло», криминальная комедия, после этого меня утвердили на роль Психа в «Физруке». После этого стали предлагать однотипные роли бандитов. Я люблю комедийный жанр, но считаю себя больше драматическим актером. И вот сейчас, 8 сентября, выходит наконец-то моя большая драматическая работа «Начать сначала», где я играю регбийного тренера. Думаю, что после этого проекта мне будут чаще предлагать и драматические роли.

— Если бы вам предложили сняться в любой роли, кто бы это был?

— Я очень хочу сняться в мощном историческом фильме. Ближе к русичам, к богатырям, вот в эту сторону. С удовольствием бы сыграл в проекте а-ля «Храброе сердце», «Гладиатор», что-то в этом роде.