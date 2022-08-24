Рак, убийства, утопление и наркотики: как погибали звезды «Дома-2»

В реке Санкт-Петербурга обнаружили тело девушки — предположительно, погибшая является бывшей участницей «Дома-2» Анастасией Кочервей. Согласно СМИ, насильственных признаков правоохранители не обнаружили, в ближайшее время родственники Кочервей приедут на опознание. «Газета.Ru» вспоминает о трагических судьбах других участников многолетней телестройки.

Кристина Калинина

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Кристина Калинина пришла на проект в марте 2006 года с целью найти приемного отца для своей маленькой дочери, оставшейся под присмотром бабушки. Другие участницы «Дома-2» тут же осудили 22-летнюю девушку и объявили ей бойкот. Через две недели она покинула проект. После ухода Калинина впала в депрессию и начала злоупотреблять алкоголем. На фоне стресса она перестала есть и резко похудела. В 2007 году, за неделю до 23-летия, Калинина умерла от сердечной и почечной недостаточности.

Оксана Аплекаева

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С момента убийства Оксаны Аплекаевой прошло уже без малого 14 лет, но преступника так не нашли. В 2005 году она покинула «Дом-2» и начала карьеру модели. В конце августа 2008-го Аплекаева работала на столичном автосалоне. Там она познакомилась с мужчиной, с которым уехала в неизвестном направлении. После этого девушка перестала выходить на связь. Родственники и друзья 31-летней Аплекаевой обратились в правоохранительные органы. Ее тело было обнаружено дальнобойщиками на обочине трассы Москва — Рига спустя четыре дня после исчезновения. Экспертиза показала, что Аплекаеву задушили. Согласно одной из версий, убийство могло быть связано с деятельностью девушки в сфере эскорт-услуг: якобы один из ее клиентов совершил преступление во избежание огласки и шантажа. По другой — Аплекаеву убил бывший любовник, которого она могла заразить венерическим заболеванием.

Оксана Корнева

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Оксана «Кеша» Корнева пришла на телепроект в 2004 году к Маю Абрикосову. Участник не ответил ей взаимностью, и через 48 дней она покинула проект. Корнева погибла в ДТП в январе 2009 года. Девушка в компании двух молодых людей перебегала Садовое кольцо в неположенном месте, их сбил микроавтобус. От полученных травм друзья Корневой скончались на месте. Сама экс-участница «Дома-2» была доставлена в реанимацию, но врачам не удалось ее спасти. Девушке было 23 года.

Андрей Кадетов

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На телестройке Андрей Кадетов продержался с апреля по ноябрь 2010 года — причем в этом промежутке выяснилось, что мужчина до сих пор официально женат. Тогда ведущие поставили его перед выбором: развестись либо покинуть «Дом-2». Кадетов выбрал второе. Жизнь участника трагически оборвалась 24 декабря 2010 года. Он был убит во дворе своего дома, когда гулял с собакой. Преступник нанес Кадетову множественные удары ножом. Раненого мужчину обнаружили продавцы из ближайшего супермаркета. Они вызвали скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть. Нападавшим оказался сотрудник МЧС, которого впоследствии приговорили к 11 годам колонии строгого режима. На допросе он рассказал, что 23-летний Кадетов якобы изнасиловал его бывшую девушку. При этом друзья экс-участника «Дома-2» утверждали, что никакого изнасилования не было и Кадетова оболгали с целью пиара.

Мария Политова

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Сделать карьеру в «Доме-2» Мария Политова пыталась трижды. Впервые она пришла на телешоу в 2006 году, но задержалась всего на месяц — по словам девушки, коллеги по «стройке» не поняли ее сложный внутренний мир. В последний раз Политова пришла строить любовь в 2010-м, однако через 20 дней ее отправили за ворота. Девушка запомнилась как одна из самых ярких и загадочных участниц. В 2017 году ее тело с признаками обморожения было обнаружено возле забора одного из дачных участков в Подмосковье. Причиной смерти было названо отравление: 30-летняя девушка смешала таблетки с алкоголем.

Анастасия Тарасюк

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Анастасии Тарасюк не стало в июне 2018 года. Точные обстоятельства гибели 24-летней девушки так до сих пор и не установили: рассматривались версии несчастного случая, самоубийства и даже насильственной смерти от рук богатого любовника. Близкие погибшей впоследствии утверждали, что после ухода из «Дома-2» она работала в эскорте. Тарасюк продержалась на телестройке всего месяц, покинув проект в 2013 году. На шоу за ней ухаживал Андрей Черкасов.

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Полина Лобанова оказалась на проекте в октябре 2017 года и пробыла там всего два месяца, но запомнилась зрителям — в первый же день она занялась сексом в душе. В июле 2019 года девушку нашли мертвой в квартире ее знакомого. Следствие выяснило, что у Лобановой не выдержало сердце после приема наркотиков. При этом родственница погибшей утверждала, что та не употребляла запрещенных веществ — их ей могли подмешать на вечеринке. За несколько дней до трагедии девушке исполнилось 20 лет.

Светлана Устиненко

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Светлана Устиненко пришла на проект в 2013 году, чтобы познакомиться с будущим мужем своей дочери Алианы — Александром Гобозовым. И на некоторое время решила задержаться на шоу, став его полноправной участницей. Однако уже в следующем году женщине диагностировали рак мозга. Она отважно сражалась за жизнь, ложилась на операционный стол и, согласно СМИ, через близких консультировалась по поводу болезни с певицей Жанной Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым, который поделился опытом борьбы со страшным недугом. В 2016 году Устиненко скончалась на 49-м году жизни. Ее дочь впоследствии отмечала, что к болезни матери могли привести постоянные скандалы на проекте.

Петр Авсецин

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Петр Авсецин не пробыл на проекте и трех недель — ему пришлось покинуть «Дом-2» из-за проблем со здоровьем. Он длительное время боролся с онкологией, однако так и не смог победить болезнь. Мужчины не стало в 2009 году.

Василий Жулинский

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На телестройку Василий Жулинский приехал в 2013 году, но его карьера в «Доме-2» не сложилась — участника отправили домой в первый же день. В июне того же года 24-летний мужчина был найден мертвым в водоеме. Точные обстоятельства смерти следствие установить не смогло, и в итоге близкие погибшего обратились к экстрасенсам. Те заверили, что Жулинский утонул, когда у него случились проблемы с сердцем на фоне приема наркотиков.