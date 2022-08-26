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Культура

Что посмотреть на 44-м Московском кинофестивале, который стартует сегодня

10 самых интересных фильмов ММКФ в 2022 году: выбор «Газеты.Ru»

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Кадры из фильмов «Решение уйти» (2022), «Сердце пармы» (2022) и «Можжевельник» (2021)

Кадры из фильмов «Решение уйти» (2022), «Сердце пармы» (2022) и «Можжевельник» (2021)

CJ Entertainment/Star Media/Fulcrum Media Finance
Детектив от режиссера «Олдбоя» Пак Чхан Ука, экранизация «Сердца пармы» с Александром Кузнецовым, драма Клер Дени про любовный треугольник, черно-белая детективная драма от постановщика «Человека из Подольска» Семена Серзина и многое другое. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал 10 самых интересных фильмов из программы 44-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 26 августа по 2 сентября.

«Дум-дум» («Doom Doom»)

Реж. Чон Вон Хи / Южная Корея

Программа «Тигры и драконы»

Мать Ины живет с ментальным расстройством, ее ребенок воспитывается в приемной семье, сама девушка из-за жизненных проблем не может позволить себе заниматься музыкой. Однако когда ей выпадает возможность принять участие в конкурсе с перспективой построить диджейскую карьеру в Берлине, рейв-столице мира, героиня тайно возвращается к любимому делу.

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Кадр из фильма «Бум-бум» (2021)

Кадр из фильма «Бум-бум» (2021)

Eastgate Company

«Можжевельник» («Juniper»)

Реж. Мэттью Савилл / Новая Зеландия

Программа «Фестивальный коктейль»

Новая Зеландия, 90-е годы. 17-летний Сэм в разбитом состоянии возвращается из школы-интерната и обнаруживает, что теперь у них дома живет его бабушка из Англии — Рут (Шарлотта Рэмплинг), бывшая военная фотокорреспондентка с особым пристрастием к джину. Так начинается напряженное противостояние двух возрастов и характеров.

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Кадр из фильма «Можжевельник» (2021)

Кадр из фильма «Можжевельник» (2021)

Fulcrum Media Finance

«Нечто в доме» («Something in the Dirt»)

Реж. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед / США

Программа «Дикие ночи»

Сай-файный хоррор от режиссеров «Паранормального» и «Грани времени» Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда — о соседях, которые становятся свидетелями сверхъестественного и решают попробовать на этом заработать.

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Кадр из фильма «Нечто в доме» (2022)

Кадр из фильма «Нечто в доме» (2022)

Rustic Films

«Похожий человек»

Реж. Семен Серзин / Россия

Конкурс «Русские премьеры»

Детектив начинает расследование обычного самоубийства обычного человека, но вскоре начинает замечать странное: все, кого он опрашивает, описывают покойного совершенно по-разному — как будто это разные люди. «Похожий человек» — второй фильм актера и режиссера Семена Серзина («Человек из Подольска»). В актерский состав ленты вошли сам Серзин, Виктория Исакова, Максим Виторган, Таисия Вилкова и Любовь Толкалина.

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Кадр из фильма «Похожий человек» (2021)

Кадр из фильма «Похожий человек» (2021)

ММКФ

«Поющие на крышах»

Реж. Энрик Рибес / Испания

Программа «Третий возраст»

Документальная картина про 95-летнего Эдуардо, последнего дрэг-квин в Китайском квартале Барселоны — еле-еле сводящего концы с концами, но продолжающего выступать на сцене. Когда в его жизни появляется двухлетняя девочка Хлоя, у Эдуардо возникает шанс наконец создать семью.

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Кадр из фильма «Поющие на крышах» (2022)

Кадр из фильма «Поющие на крышах» (2022)

Inicia Films

«Решение уйти» («Decision to Leave»)

Реж. Пак Чхан Ук / Южная Корея

Фильм закрытия

Детектив режиссера «Олдбоя» и трилогии о мести Пак Чхан Ука. В центре сюжета — следователь, который прибывает в горную деревушку, чтобы раскрыть убийство местного мужчины, но вскоре влюбляется во вдову покойного — то есть, главную подозреваемую. Над сценарием ленты работали Пак Чхан Ук и Чон Со Ген, которые уже сотрудничали над «Сочувствием госпоже Месть», «Я — киборг, но это нормально», «Жаждой» и «Служанкой». Премьера «Решения уйти» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина получила приз за лучшую режиссуру.

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Кадр из фильма «Решение уйти» (2022)

Кадр из фильма «Решение уйти» (2022)

CJ Entertainment

«С любовью и яростью» («Avec amour et acharnement»)

Реж. Клер Дени / Франция

Программа «Мастера»

Драма культовой французской кинематографистки Клер Дени о любовном треугольнике, в котором женщина разрывается между двумя своими бывшими (и по совместительству лучшими друзьями). В главной роли — Жюльет Бинош.

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Кадр из фильма «С любовью и яростью» (2022)

Кадр из фильма «С любовью и яростью» (2022)

Canal+

«Сердце пармы»

Реж. Антон Мегердичев / Россия

Фильм открытия

Экранизация романа Алексея Иванова о колонизации Великой Перми Московским княжеством. В центре сюжета — русский князь Михаил и пермская ведьма-ламия Тичерть, влюбившиеся друг в друга. В фильме снялись Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов, Федор Бондарчук.

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Star Media

«Стоян» («Stoyan»)

Реж. Роберто Руис Сеспедес / Болгария, Испания

Программа «Дикие ночи»

Испанский детектив с двумя переплетающимися историями — о похищении ребенка в потусторонний мир и убийстве женщины, у которой из глаза растет дерево. Как утверждают составители программы «Дикие ночи», «Стоян» выглядит так, будто Терренса Малика назначили режиссером сериала «Настоящий детектив».

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Кадр из фильма «Стоян» (2021)

Кадр из фильма «Стоян» (2021)

American Road Films

«21 день отроду» («Seire»)

Реж. Пак Кан / Южная Корея

Программа «Тигры и драконы»

У Джин узнает о смерти своей бывшей девушки и решает пойти на поминальную службу, хотя жена уговаривает его этого не делать: в Южной Корее существует поверье, согласно которому членам семьи, где недавно родился ребенок, ни в коем случае нельзя посещать похороны. В результате с семьей действительно начинают происходить ужасные вещи. Но проклятье можно переложить на других: для этого У Джину нужно украсть две вещи из магазина и еще одну — у незнакомого человека.

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Кадр из фильма «21 день отроду» (2021)

Кадр из фильма «21 день отроду» (2021)

ММКФ

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