«Дали ручку, я нарисовал». 180 часов работ за глаза на пустых лицах

Суд Екатеринбурга вынес приговор охраннику «Ельцин-центра», который пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. За порчу полотна из коллекции Третьяковской галереи мужчине назначили 180 часов исправительных работ. В самом «Ельцин-центре» считают произошедшее несчастным случаем — виновником стал человек с ментальными проблемами.

Принудительное лечение

Бывший охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев рассказал изданию E1.RU, что не приедет на предстоящее заседание суда, так как находится на даче — пытается отвлечься.

«Я нахожусь на даче. Сижу, балдею. Мне сказали, что можно не приходить, я и не пришел. Решил, что и дома не хочу находиться, а на даче где-то что-то полью, где-то что-то починю. Руки заняты, и я отвлекаюсь от всего этого. Какой я жду приговор? Да я хочу, чтобы вообще никакого не было, чтобы все это закончилось, и было все хорошо», — рассказал мужчина.

На оглашение приговора не явился и адвокат охранника. Он сообщил изданию, что находится в командировке в другом городе. Помимо исправительных работ суд назначил Васильеву принудительное лечение у психиатра.

«Назначить Васильеву обязательные работы на срок 180 часов и назначить принудительное амбулаторное лечение», — приводит слова мирового судьи Ольги Жернаковой РИА «Новости».

В пресс-службе «Ельцин-центра сообщили «Газете.Ru», что считают инцидент с порчей картины «несчастным случаем».

«Виновником происшествия стал человек с ментальными проблемами. Конечно, его не должны были брать на работу в ЧОП. После печального инцидента в Арт-галерее «Ельцин-центра» предприняты все возможные дополнительные средства для сохранности произведений искусства», — заявили в пресс-службе.

«Три фигуры»

Согласно информации E1.RU, глаза на картине ученицы Малевича заметили две посетительницы выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Арт-галерее «Ельцин-центра» вечером 7 декабря 2021 года. Полотно «Три фигуры» в 1932-1934 годах нарисовала Анна Лепорская. Охранник, пририсовавший глаза картине Лепорской, извинился перед Третьяковкой Охранник екатеринбургского «Ельцин-центра» Александр Васильев, пририсовавший глаза картине ученицы... 26 августа 11:27

8 декабря картину осмотрел реставратор Государственной Третьяковской галереи. Эксперт выяснил, что чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты авторским лаком. Кроме того, у левой фигуры зафиксировали мелкую выкрошку красочного слоя.

Полотно отправили в Москву. Стоимость реставрационных работ составила 250 тысяч рублей. При этом картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей, поэтому реставрацию в кратчайшие сроки оплатила страховая компания.

«Три фигуры» успешно восстановили. Картина уже участвует в другой выставке авангарда — ущерб, по оценкам эксперта, был устранен без последствий для произведения искусства.

«Думал, просто детские рисунки»

Поначалу сотрудники правоохранительных органов отказывались возбуждать уголовное дело, так как нанесенный картине ущерб был незначительным. Но после обращения Минкульта в Генпрокуратуру все же было возбуждено дело по статье о вандализме.

После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что глаза «Трем фигурам» нарисовал охранник «Ельцин-центра». Причем сделал он это в свой первый рабочий день. Тогда мужчине было 63 года. Изданию E1.RU он заявил, что раскаивается в содеянном, и назвал себя «дураком».

Мужчина рассказал, что был тяжело ранен во время первой Чеченской войны. Контузия сказалась на психическом и эмоциональном здоровье. Затем он работал в нескольких охранных предприятиях. В последние годы, перед переходом в «Ельцин-центр», он работал охранником в отделении банка, пока его не закрыли.

«Я сначала хотел отказаться (от работы в «Ельцин-центре» — «Газета.Ru»), боялся, что не смогу весь день быть на ногах, без возможности присесть. Но мне сказали: отработаешь одну смену, сразу заплатим. Я вышел. Честно скажу, мне не очень понравились эти работы (на выставке). Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты!

В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза.

Я думал, это просто их детские рисунки!» — объяснял Васильев свой поступок.

19 августа 2022 года Telegram-канал «Подъем» сообщил, что Третьяковская галерея отказалась пойти на мировую с охранником «Ельцин-центра». Галерея настояла на уголовном преследовании 64-летнего пенсионера, несмотря на полное восстановление полотна. Глава галереи Зельфира Трегулова заявила, что не «считает возможным обращаться к судье» с заявлением о прекращении дела, «учитывая обстоятельства уголовного дела», «нанесенный ущерб картине» и «высокую степень общественного резонанса».

24 августа журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заступилась за Васильева и осудила директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

«Он — пожилой инвалид и ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, с диагнозом в сфере психиатрии, в прошлом потерял сына. Признал вину, несколько раз извинился, его штраф в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка», — написала Собчак.

26 августа стало известно, что обвинение просит назначить охраннику «Ельцин-центра» 250 часов исправительных работ. Суд рассмотрел медицинские документы мужчины, зачитывались его показания о том, что он имеет инвалидность и нуждается в амбулаторном лечении у психиатра. Также известно, что подсудимый отправил извинения на электронную почту Третьяковской галереи и пять тысяч рублей — половину своей пенсии — в виде пожертвования в фонд галереи.