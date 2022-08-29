«Возвращение блудной дочери». Пугачева вернулась в Россию и пожалела

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева сообщила, что во время отпуска в Израиле она проходила лечение. Как и говорила несколько месяцев назад сама Примадонна, к началу учебного года она вернулась домой с детьми — 1 сентября им предстоит пойти в школу. Ее муж Максим Галкин, осудивший российскую спецоперацию на Украине, пока продолжает концертный тур в Европе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Алла Пугачева по возвращении в Россию рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала в Израиле. Пугачева вернулась в Россию. И будет «наводить порядок» в головах Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию — полгода назад она уезжала в Израиль... 28 августа 12:46

«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко. Я отдыхала, лечилась»,

— сказала Пугачева на встрече с дизайнером Игорем Гуляевым.

Последний еще в минувшую субботу опубликовал в соцсетях видеоролик — на кадрах видно, как певица открывает дверь машины ногой и отвечает Гуляеву:

«А я уже давно [вернулась], я просто не могла никак собраться».

Елена Чупракова, концертный директор Пугачевой, позднее подтвердила, что исполнительница давно вернулась в Москву, однако концерты Примадонны пока не планируются. Адвокат объяснил, почему Юрий Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию армии РФ Адвокат лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александр Передрук в беседе с «Фонтанкой»... 25 августа 11:59

Певица вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным и детьми уезжали в Израиль на фоне начала специальной военной операции РФ на Украине.

Сама Пугачева отмечала, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». Позднее она говорила, что планирует вернуться из Израиля к началу учебного года — по словам певицы, 1 сентября ее дети пойдут в школу, к которой уже готовы.

Пугачева пока никак не прокомментировала спецоперацию. Галкин еще в апреле осудил действия России. Прилепин назвал Земфиру великой певицей Писатель и политик Захар Прилепин опубликовал пост в Telegram-канале , приуроченный ко дню рождения... 27 августа 14:36

Супруг певицы проводит концертный тур по Европе. В конце февраля он говорил, что его выступления в РФ и рекламные кампании с его участием оказались сорваны. 23 августа — в День украинского флага — Галкин вышел на сцену в Польше в сине-желтом костюме.

Характерно, что государственное агентство РИА «Новости» приводит краткую биографическую справку о Примадонне:

«Алла Пугачева — советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она впервые вышла на сцену в пять лет, в 16 — отправилась на первые гастроли. Алла Пугачева рассказала, чем занималась в Израиле Певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из-за границы, рассказала, что она... 29 августа 14:18

За свою карьеру записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом.

Среди ее хитов — песни «Арлекино», «Миллион алых роз», «Женщина, которая поет», «Примадонна», «Мадам Брошкина» и многие другие», — говорится в публикации издания.

Отметим, что летом 2022 года Максим Галкин занял 9-н место в рейтинге инфлюенсеров (лидеров общественного мнения среди россиян), составленном компанией «Ромир». Пугачева расположилась на 19-м месте. Возглавили рейтинг телеведущий Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков и шоумен Андрей Малахов.