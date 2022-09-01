«Властелин колец», «Рик и Морти», «Горемыки» и еще 8 сериалов сентября

Со 2 сентября на Amazon Prime Video
Масштабный и дорогущий фэнтези-проект Amazon — приквел «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина. Действие шоу развернется во Вторую эпоху, за несколько тысяч лет до «Хоббита». В сериале покажут, как Саурон выковал Кольца власти, а также расскажут историю королевства Нуменор и последнего альянса эльфов и людей. Всего запланировано пять сезонов.
Со 2 сентября на Netflix
Психиатриня Сюзанна (Эмили Дешанель из сериала «Кости») знакомится с девочкой Мэй (Мадлен Артур из франшизы «Всем парням…»), сбежавшей от таинственного культа дьяволопоклонников, и решает приютить ее у себя дома. Однако после этого с родными Сюзанны начинают происходить странные вещи, и вскоре семья понимает, что в истории Мэй кроется большое количество страшных секретов.
С 5 сентября на Adult Swim
Продолжение культового анимационного сериала о фантастических приключениях ученого Рика и его внука Морти.
С 8 сентября на Start
Второй выпуск психологического триллера о женщине, которая вынашивает ребенка для олигарха и его жены — и вопреки правилам соглашается поселиться в их доме на оставшееся время беременности. В главных ролях — Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина и Артем Быстров.
С 9 сентября на more.tv (перенесен с 18 августа)
Драма о соцработнице Рите (Агата Муцениеце), которая решает отправиться в экстремальный горный поход в компании «трудных подростков», — эксперимент призван помочь их «перевоспитанию». Однако после того, как в группе происходит убийство, подопечные Риты, сомневающиеся в справедливом суде над ними, берут соцработницу в заложницы и решают скрыться выше в горах.
С 10 сентября на Showtime
Сериальная адаптация ленты Пола Шрейдера 1980 года. По сюжету Джулиан Кей (Джон Бернтал) выходит на свободу после 15 лет заключения за убийство и становится работником секс-индустрии, а параллельно пытается воссоединиться со своей возлюбленной Мишель (Гретхен Мол) и выяснить, кто подставил его много лет назад.
С 15 сентября на Hulu и more.tv
Пятый выпуск антиутопического триллера по одноименному роману Маргарет Атвуд — про недалекое будущее, в котором на фоне эпидемии бесплодия женщин, сохранивших фертильность, начинают использовать как рабынь. С момента выхода предыдущего сезона в нескольких штатах Америки успели запретить аборты, поэтому шоу только прибавило в актуальности.
С 15 сентября на Peacock
Экранизация серии романтических книг Райчел Мид о любви и дружбе в элитной школе для вампиров. В 2014 году по первой части цикла был снят одноименный фильм с Зои Дойч, Данилой Козловским и Люси Фрай, сериал станет ребутом франшизы.
С 16 сентября на FX
Заключительный сезон драмеди Дональда Гловера о двоюродных братьях, которые пробиваются на вершину рэп-олимпа.
С 16 сентября на Premier и 2x2
Комедия в духе «Кукол» и «Маппет-шоу» о трех сожителях (собственно, куклах), чьи бытовые проблемы регулярно приводят к абсурдным и фантастическим ситуациям. В пилотной серии герои уходят в запой, чтобы достать из него соседа (режиссер Юрий Быков). Запой оказывается подозрительно похож черно-белый хоррор Роберта Эггерса «Маяк».
С 21 сентября на Disney+ (перенесен с 31 августа)
Многосерийный приквел фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории», посвященный приключениям Кассиана Андора. События шоу разворачиваются за несколько лет до похищения чертежей «Звезды смерти», во время формирования Повстанческого альянса, который впоследствии даст отпор Галактической Империи. К исполнению роли Андора вернулся Диего Луна, вместе с ним в шоу играют Женевьев О'Райли, Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу и Форест Уитакер.
В сентябре на Premier
Продолжение сурвайвал-триллера об участниках экстремального реалити-шоу, пытающихся выжить в сибирской тайге. Съемки второго сезона проходили уже в Узбекистане.