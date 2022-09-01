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Культура

«Властелин колец», «Рик и Морти», «Горемыки» и еще 8 сериалов сентября

Какие сериалы смотреть в сентябре 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Amazon Studios
Осенью на экраны выходит долгожданное эпическое фэнтези по «Властелину колец», сериал из вселенной «Звездных войн» про героя «Изгоя-один», российские «Маппеты», продолжение «Игры на выживание» и много других сериалов. «Газета.Ru» изучила главные премьеры сентября и рассказывает о самых интересных.
1
«Властелин колец: Кольца власти» («The Lord of the Rings: The Rings of Power») — 1 сезон

Со 2 сентября на Amazon Prime Video

Масштабный и дорогущий фэнтези-проект Amazon — приквел «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина. Действие шоу развернется во Вторую эпоху, за несколько тысяч лет до «Хоббита». В сериале покажут, как Саурон выковал Кольца власти, а также расскажут историю королевства Нуменор и последнего альянса эльфов и людей. Всего запланировано пять сезонов.

2
«Дьявол в Огайо» («Devil in Ohio») — мини-сериал

Со 2 сентября на Netflix

Психиатриня Сюзанна (Эмили Дешанель из сериала «Кости») знакомится с девочкой Мэй (Мадлен Артур из франшизы «Всем парням…»), сбежавшей от таинственного культа дьяволопоклонников, и решает приютить ее у себя дома. Однако после этого с родными Сюзанны начинают происходить странные вещи, и вскоре семья понимает, что в истории Мэй кроется большое количество страшных секретов.

3
«Рик и Морти» («Rick and Morty») — 6 сезон

С 5 сентября на Adult Swim

Продолжение культового анимационного сериала о фантастических приключениях ученого Рика и его внука Морти.

4
«Контейнер» — 2 сезон

С 8 сентября на Start

Второй выпуск психологического триллера о женщине, которая вынашивает ребенка для олигарха и его жены — и вопреки правилам соглашается поселиться в их доме на оставшееся время беременности. В главных ролях — Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина и Артем Быстров.

5
«Стая» — 1 сезон

С 9 сентября на more.tv (перенесен с 18 августа)

Драма о соцработнице Рите (Агата Муцениеце), которая решает отправиться в экстремальный горный поход в компании «трудных подростков», — эксперимент призван помочь их «перевоспитанию». Однако после того, как в группе происходит убийство, подопечные Риты, сомневающиеся в справедливом суде над ними, берут соцработницу в заложницы и решают скрыться выше в горах.

6
«Американский жиголо» («American Gigolo») — 1 сезон

С 10 сентября на Showtime

Сериальная адаптация ленты Пола Шрейдера 1980 года. По сюжету Джулиан Кей (Джон Бернтал) выходит на свободу после 15 лет заключения за убийство и становится работником секс-индустрии, а параллельно пытается воссоединиться со своей возлюбленной Мишель (Гретхен Мол) и выяснить, кто подставил его много лет назад.

7
«Рассказ служанки» («The Handmaid's Tale») — 5 сезон

С 15 сентября на Hulu и more.tv

Пятый выпуск антиутопического триллера по одноименному роману Маргарет Атвуд — про недалекое будущее, в котором на фоне эпидемии бесплодия женщин, сохранивших фертильность, начинают использовать как рабынь. С момента выхода предыдущего сезона в нескольких штатах Америки успели запретить аборты, поэтому шоу только прибавило в актуальности.

8
«Академия вампиров» («Vampire Academy») — 1 сезон

С 15 сентября на Peacock

Экранизация серии романтических книг Райчел Мид о любви и дружбе в элитной школе для вампиров. В 2014 году по первой части цикла был снят одноименный фильм с Зои Дойч, Данилой Козловским и Люси Фрай, сериал станет ребутом франшизы.

9
«Атланта» («Atlanta») — 4 сезон

С 16 сентября на FX

Заключительный сезон драмеди Дональда Гловера о двоюродных братьях, которые пробиваются на вершину рэп-олимпа.

10
«Горемыки» — 1 сезон

С 16 сентября на Premier и 2x2

Комедия в духе «Кукол» и «Маппет-шоу» о трех сожителях (собственно, куклах), чьи бытовые проблемы регулярно приводят к абсурдным и фантастическим ситуациям. В пилотной серии герои уходят в запой, чтобы достать из него соседа (режиссер Юрий Быков). Запой оказывается подозрительно похож черно-белый хоррор Роберта Эггерса «Маяк».

11
«Андор» («Andor») — 1 сезон

С 21 сентября на Disney+ (перенесен с 31 августа)

Многосерийный приквел фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории», посвященный приключениям Кассиана Андора. События шоу разворачиваются за несколько лет до похищения чертежей «Звезды смерти», во время формирования Повстанческого альянса, который впоследствии даст отпор Галактической Империи. К исполнению роли Андора вернулся Диего Луна, вместе с ним в шоу играют Женевьев О'Райли, Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу и Форест Уитакер.

12
«Игра на выживание» — 2 сезон

В сентябре на Premier

Продолжение сурвайвал-триллера об участниках экстремального реалити-шоу, пытающихся выжить в сибирской тайге. Съемки второго сезона проходили уже в Узбекистане.

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