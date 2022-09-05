Охота на белого оленя и битва за Ступени: что показали в третьей серии «Дома дракона»

На HBO и в «Амедиатеке» вышла третья серия «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» о борьбе между Таргариенами за Железный трон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел новый эпизод шоу и пересказывает его содержание.

Осторожно! Этот текст целиком состоит из спойлеров к первым трем сериям «Дома дракона». Если вы их еще не посмотрели, лучше отложите чтение.

Как и в предыдущий раз, мы начинаем с побережья где-то в регионе Ступеней. Вовсю полыхает уничтоженный корабль. Кормилец крабов, мирийский принц-адмирал Драхар с упоением пытает очередного моряка. Но тут заявляется Деймон верхом на драконе — и пламени вокруг становится заметно больше (моряку, впрочем, радоваться не приходится: своей исполинской лапой дракон нечаянно превращает его в лепешку). Драхар скрывается в прибрежных пещерах, а Деймон и его питомец оказываются под дождем горящих стрел. Одна из них попадает пылкому Таргариену в плечо, и он покидает поле боя. Как и следовало ожидать, Деймон принял предложение лорда Корлиса Велариона, озвученное в финале второго эпизода, и развязал полноценную войну с Триархией — без санкции короля.

В Королевской гавани тем временем праздник. Новая королева Алисента, дочь десницы короля Отто Хайтауэра, родила Визерису его первого сына — Эйгона. Мальчику уже исполнилось два года. Назовут ли его наследником — или король сдержит свое обещание принцессе Рейнире? Вопрос витает в воздухе, но пока от Визериса пытаются добиться решения по ситуации со Ступенями и Триархией. Впрочем, сейчас его, кажется, больше интересует, куда запропастилась Рейнира.

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Та особенно не скрывается и сидит под любимым деревом с книгой, параллельно заставляя придворного менестреля гонять по кругу одну и ту же песню. За этим занятием ее застает Алисента (уже беременная вторым ребенком). Королева пытается убедить Рейниру присоединиться к семейному празднованию во дворце. Та упирается: отношения между принцессой и новой королевой, некогда лучшими подругами, теперь довольно скверные. Алисенте приходится посверкать монархическими мускулами и продемонстрировать, что ее слово теперь весомее, — она уже не просто дочка десницы.

По случаю вторых именин Эйгона королевская семья едет на охоту. В лагере Рейнира сперва перекидывается остротами с кружком леди, обсуждающих военно-политическую обстановку, а затем общается с лордом Джейсоном — братом-близнецом мастера над кораблями Тиланда Ланнистера. Лорд довольно открыто набивается принцессе в мужья. Такое явно не может происходить без ведома короля, так что Рейнира идет выяснять отношения с отцом. Она что, всего лишь трофей на потеху великим домам? Но Джейсон Ланнистер будет отличной партией, отвечает король. Принцесса не согласна: она вообще не хочет выходить замуж. Король переходит на крик, но перепалку останавливает десница: в лесу заметили белого оленя. Это отличный знак — белый олень был символом королевской власти до появления драконов.

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Раздосадованная Рейнира запрыгивает на коня и устремляется в лес. За ней спешит избранный ею глава Королевской гвардии Кристон Коль. Когда у него наконец выходит настичь Рейниру, девушка жалуется на попытки отца продать ее Джейсону. Кристон в шутку (в шутку ли?) предлагает убить Ланнистера. За милой беседой пара прогуливается по лесу.

В это время в лагере королю нет отбоя от собеседников. Сперва десница Отто Хайтауэр намекает, что появление белого оленя стоит трактовать как благословение Эйгона на наследование престола. Затем Джейсон Ланнистер говорит, что почтет за честь жениться на Рейнире и будет о ней заботиться, когда та «потеряет положение». Лорд пребывает в полной уверенности, что Эйгона вот-вот объявят наследником. Визериса такие вопиющие предположения раздражают. Он рекомендует донести до лордов, что назначение Рейниры — вовсе не каприз — и пора бы с ним смириться.

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Ланнистер удаляется, но его место долго не пустует: снова возникает Отто. И вносит радикальное предложение: обручить Рейниру и Эйгона. Король говорит, что ему все уже надоели со своей политикой, — он хочет просто насладиться охотой. Оставшийся вечер Визерис посвящает алкоголю. Впрочем, от разговоров с подданными его это не спасает. Мастер над законами Лионель Стронг советует выдать Рейниру за сына Велариона — по тем же причинам, по которым два года назад советовал самому королю жениться на корлисовской дочери. Но это, конечно, если юноша переживет текущее сражение за Ступени.

Принцесса по-прежнему не хочет возвращаться в лагерь и, видимо, намерена ночевать в лесу. Они с Кристоном разжигают костер. Рейнира спрашивает у него примет ли ее страна, когда она сядет на трон. Кристон отвечает, что у людей не будет другого выхода. Дискуссию прерывает нападение дикого кабана. Зверь сбивает Кристона с ног и атакует принцессу. Глава Королевской гвардии пронзает животное мечом, однако этого оказывается недостаточно. Тогда кабана ножом добивает Рейнира. Ее лицо покрывается кровью.

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В лагере обстановка чуть спокойнее. Уже основательно пьяный Визерис стоит у огромного костра. К нему подходит Алисента. Король говорит ей, что выбрал Рейниру наследницей, чтобы защитить страну от Деймона. А еще признается, что давным-давно видел сон, в котором его сын носил корону Завоевателя. Везерис так хотел, чтобы сон оказался вещим, что фактически убил свою предыдущую жену, заставляя ее вновь и вновь беременеть в надежде на рождение мальчика. Объявив Рейниру наследницей, Визерис надеялся исправить свои ошибки. Но что если это было неправильное решение?

Приближается утро. Егеря наконец ловят оленя. Правда, не белого. Но хотя бы большого. Животное держат на веревках, чтобы его прикончил король. У него получается лишь со второй попытки: Визерис выглядит довольно жалко, а аплодисменты звучат натянуто. Взрослый король справляется со скованным оленем хуже, чем его 17-летняя дочь с диким кабаном — хотя известно об этом пока только зрителю.

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Заветный белый олень меж тем является Рейнире. Кристон достает было меч, но принцесса его останавливает. Они с величественным животным многозначительно смотрят друг другу в глаза, пока олень не убегает прочь. Измазанная кровью Рейнира и ее спутник все-таки добираются до лагеря, таща с собой трофейную тушу кабана.

Охота закончена. Все возвращаются в Королевскую гавань. Отто, не теряя времени, навещает свою дочь Алисенту. Он убеждает ее в том, что следующим королем должен стать Эйгон. И настоятельно рекомендует донести эту мысль до Визериса. К нему Алисента и отправляется. В королевских покоях они обсуждают Рейниру. Алисента выражает уверенность, что рано или поздно принцесса выйдет замуж, однако она должна считать, что самостоятельно сделала этот выбор. Визерис показывает супруге письмо от брата лорда Корлиса, который в настоящий момент также сражается на Ступенях. Это мольба о помощи. Они проигрывают. Алисента спрашивает, почему король не высылает подмогу. Тот объясняет, что это будет выглядеть странно: войну развязали два бунтаря, корона долго не реагировала, с чего вдруг теперь ввязываться? Тогда Алисента задает прямой вопрос: стране будет лучше, если Драхар победит? Кажется, на это можно даже не отвечать.

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Наутро Визерис отправляет Деймону письмо с обещанием подмоги. К королю приходит Рейнира, между ними завязывается откровенный разговор. Принцесса пересказывает свое видение ситуации: у короля есть сын, она теперь ни к чему, так что ее, видимо, можно выгодно выдать замуж и получить взамен на что-нибудь полезное вроде кораблей. Король возражает: он не намерен назначать наследником кого-то еще, а просто хочет, чтобы дочь была счастлива и не одинока. Но жениться она обязана: нужно укрепить права на трон и обеспечить потомство. Впрочем, избранника она может выбрать сама: король больше не станет подсовывать ей своих кандидатов. Напоследок Визерис признается, что действительно одно время сомневался в своем выборе, но теперь тверд: трон достанется Рейнире.

На Ступенях командиры армии Веларионов держат совет. Они в отчаянном положении. Видимо, нужно идти в атаку — и будь что будет. К ним верхом на драконе прилетает Деймон. И тут приходит весточка от короля с обещанием подмоги: 10 кораблей, 200 человек. Деймон молча читает письмо и принимается избивать гонца. Он унижен? Или умилен?

После этого Таргариен в одиночку отправляется к пещерам, где укрываются силы Кормильца крабов. Деймон размахивает белым флагом, опускается на колени и демонстративно держит меч плашмя над головой. Дракона с ним нет. Неужели он предпочтет сдаться, чем согласится принять помощь старшего брата? К «порочному принцу» подходят воины Драхара. Однако тут он вскакивает и принимается их кромсать. Под градом стрел, убивая по пути противников, он бежит в сторону Драхара. Несколько стрел все-таки попадают в Деймона, он падает на песок и оказывается окружен врагами. И тут появляется армия Веларионов. Да еще и драконы! Начинается мясорубка. Деймон скрывается в пещере, куда сбежал Драхар. Вскоре он выходит обратно, таща за собой половину разрубленного туловища Кормильца крабов (предшествующий процесс нам не показывают). Война с Триархией теперь не только начата, но и выиграна без всякого участия короля.