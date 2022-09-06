Лучшие роли Идриса Эльбы: от «Офиса» до супергероев DC и Marvel

6 сентября Идрис Эльба празднует свое 50-летие. В новый год личной и профессиональной жизни актер входит в статусе суперзвезды Голливуда, успевшей пройти путь от рядовых ситкомов до ролей в хитовых блокбастерах. «Газета.Ru» изучает экранную эволюцию артиста, который в самое ближайшее время порадует фанатов новой картиной — «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера.

«Прослушка» («The Wire»), 2002–2008

Свою карьеру на телевидении Эльба начал еще в середине 90-х, но первый заметный успех пришел к нему после сериала «Прослушка» — культового проекта начала нулевых, в котором он исполнил роль наркобизнесмена Рассела «Стрингера» Белла.

В сериале Эльба продержался три сезона, а спустя несколько лет вернулся на телеэкраны с небольшой ролью в шоу «Офис». Проект раскрыл комедийный талант актера, который до этого предпочитал более серьезные, а временами и откровенно мрачные истории.

close 100% Кадр из сериала «Прослушка»/ «The Wire», 2002–2008

«Однажды в апреле» («Sometimes in April»), 2005

Первая по-настоящему большая роль Эльбы. Картина HBO снята по мотивам руандийской трагедии и геноцида народа тутси. Спустя 10 лет после страшных событий, герой Идриса возвращается в родные земли, где проходит суд над его братом — пропагандистом и радиоведущим, разжигавшим ненависть во время геноцида.

Идрис сыграл героя, разрываемого противоречивыми чувствами: с одной стороны, он окунается в кровавый период своей страны, с другой — пытается разобраться в мотивах и поступках своего единственного оставшегося в живых родственника. Получился сильный и надрывный портрет человека, расщепленного надвое.

close 100% Кадр из фильма «Однажды в апреле»/ «Sometimes in April», 2005

«28 недель спустя» («28 Weeks Later»), 2007

От авторской работы Эльба переключился на потенциально более успешный для проката фильм «28 недель спустя» — продолжение апокалиптического хоррор-хита Дэнни Бойла. В картине актер сыграл сурового генерала Стоуна, отдающего бескомпромиссные приказы и наблюдающего за работой армии США, которая пытается восстановить порядок в разрушенном после нашествия зомби Лондоне.

close 100% Кадр из фильма «28 недель спустя»/ «28 Weeks Later», 2007

«Рок-н-рольщик» («RocknRolla»), 2008

Работа с более хитовым форматом дала свои первые плоды: на Идриса обратил внимание Гай Ричи, позвавший его в свой ироничный капустник «Рок-н-рольщик» на роль Мямли. Герой Эльбы наравне с другими членами лондонской банды «Дикая шайка» после череды преступных афер получает свое наказание, но в отличие от остальных отделывается малой кровью.

close 100% Кадр из фильма «Рок-н-рольщик»/ «RocknRolla», 2008

«Лютер» («Luther»), 2010–2019

Главный прорыв в карьере актера — съемки в криминальном сериале «Лютер». Его персонаж — старший инспектор лондонской полиции Джон Лютер, человек со сложной внутренней моралью и своеобразным кодексом чести. Он водит дружбу с социопатами, а бороться с преступниками предпочитает их же методами.

Получился неоднозначный, но захватывающий герой нашего времени, балансирующий между добром и злом. За эту роль в 2012 году Эльба получил свой долгожданный «Золотой глобус» и номинацию на телепремию «Эмми».

close 100% Кадр из сериала «Лютер»/ «Luther», 2010–2019

«Тор» («Thor»), 2011

В современном мире каждый актер, который хочет получить долгую и успешную карьеру в Голливуде, обязан стать частью той или иной супергеройской киновселенной. Эльба умудрился сыграть героев комиксов и DC, и Marvel. Но начнем с последних: в 2011-м актер исполнил роль Хеймдалля — всевидящего защитника Асгарда, преданного богу Одину.

Эта работа обеспечила актера не только внушительной фан-базой по всему миру, но и появлением в последующих продолжениях франшизы.

close 100% Кадр из фильма «Тор»/ «Thor», 2011

«Прометей» («Prometheus»), 2012

Любая успешная кинокарьера невозможно без провалов. Одним из первых спорных проектов Эльбы в статусе суперзвезды стал фантастический приквел «Чужого» — «Прометей». Актер сыграл роль капитана Джанека — рулевого космического корабля «Прометей».

Фильм собрал плохие отзывы среди мировой кинокритики, а зрители, вопреки красивой визуальной составляющей, не увидели в фильме должной предыстории для вселенной «Чужого».

close 100% Кадр из фильма «Прометей»/ «Prometheus», 2012

«Долгая дорога к свободе» («Mandela: Long Walk to Freedom»), 2013

В 2013-м Эльба нашел идеальный баланс между массовым и авторским кино. Сперва актер сыграл в блокбастере Гильермо дель Торо «Тихоокеанский рубеж», в котором ему досталась очередная роль человека в форме — маршала Стэкера Пентекоста. Интересно, что изначально этого персонажа должен был сыграть Том Круз.

В том же году на экраны вышел драматический байопик «Долгая дорога к свободе», основанный на одноименной автобиографической книге Нельсона Манделы. Идрис исполнил роль Манделы — президента ЮАР и всемирно известного активиста за гражданские права. Работа актера была высоко оценена критиками, главным доказательством чего служит очередная номинация звезды на «Золотой глобус».

close 100% Кадр из фильма «Долгая дорога к свободе»/ «Mandela: Long Walk to Freedom», 2013

«Безродные звери» («Beasts of No Nation»), 2015

Еще одна скромная в финансовом плане, но впечатляющая в актерском масштабе роль Эльбы. Картина, действие которой происходит в неназванной западноафриканской республике, исследует природу насилия и жестокости. Главный герой истории — сирота Агу — попадает к повстанцам, которыми руководит суровый и кровожадный Командир (Идрис Эльба). Последний становится проводником для юного героя в мир взрослых травм и чудовищных поступков.

Эльба настолько «болел» проектом, что также выступил одним из его продюсеров, помогая искать необходимое финансирование. В итоге роль Командира помогла ему собрать целый урожай кинонаград: премию Гильдии киноактеров США, премию «Независимый дух», а также номинации на BAFTA и «Золотой глобус».

close 100% Кадр из фильма «Безродные звери»/ «Beasts of No Nation», 2015

«Темная башня» («The Dark Tower»), 2017

Картина должна была стать первой в серии экранизаций цикла романов Стивена Кинга «Темная башня». Но лента оказалась настолько провальной, что проект остановился на одном фильме.

Эльба сыграл Стрелка Роланда Дискейна, намеревающегося убить могущественного колдуна, которого называют Человеком в черном. По признанию самого Кинга, прообразом Стрелка стал герой Клинта Иствуда из фильма «Хороший, плохой, злой».

close 100% Кадр из фильма «Темная башня»/ «The Dark Tower», 2017

«Большая игра» («Molly's Game»), 2017

Реабилитироваться за провальную «Темную башню» Эльбе удалось с помощью роли адвоката в байопике «Большая игра». Актер сыграл юриста Чарли Джеффи, помогающего выпутаться из сложной криминальной аферы героине Джессики Честейн. Своим образом Эльба разрушает избитый сценарный троп о «белом спасителе» — в экранизации Аарона Соркина именно темнокожий герой приходит на помощь белой героине.

close 100% Кадр из фильма «Большая игра»/ «Molly's Game», 2017

«Кошки» («Cats»), 2019

Отдышавшись после разгрома «Темной башни», актер угодил в другой провальный (и очень дорогой) проект — эксцентричную киноверсию «Кошек», умудрившуюся собрать и впечатляющий актерский каст, и не менее впечатляющую негативную критику.

Эльба сыграл загадочного волшебного кота Макавити. Роль в киномюзикле позволила артисту продемонстрировать свой вокальный талант: не многие знают, что с середины нулевых он выпускает музыкальные альбомы.

close 100% Кадр из фильма «Кошки»/ «Cats», 2019

«Форсаж: Хоббс и Шоу» («Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw»), 2019

И пусть художественная ценность франшизы «Форсаж» тоже подвергается сомнению, но проект стал знаковой частью массовой культуры и регулярно срывает большой куш в мировом прокате.

В очередной части франшизы Идрис исполнил роль злодея Брикстона, намеревающегося с помощью биохимического оружия уничтожить половину населения Земли. Роль не стала примером какой-то выдающейся актерской работы звезды, но пополнила его банковский счет на $8 млн.

close 100% Кадр из фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»/ «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw», 2019

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» («The Suicide Squad»), 2021

В 2021-м году Идрис красиво вошел в жизни супергероев DC, присоединившись к «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна. Актеру досталась роль Бладспорта, осужденного супергероя, покушавшегося на жизнь Супермена.

Первоначально Эльба должен был заменить в проекте Уилла Смита и унаследовать его персонажа Дэдшота. Но продюсеры решили оставить в сюжете лазейку для возможного возвращения Смита во вселенную DC и доверили Эльбе совершенно другого героя. Джеймс Ганн, рассказывая об «Отряде самоубийц», признался, что каждый супергерой вдохновлен различными жанрами кино. Бладспорт, по его словам, напоминает культовый и противоречивый кинообраз Стива Маккуина из фильмов 60-х.

close 100% Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»/ «The Suicide Squad», 2021

«Три тысячи лет желаний» («Three Thousand Years of Longing»), 2022

В перерыве между очередным «Безумным Максом» и «Фуриосой» Джордж Миллер вернулся на экраны с настоящей сказочной мистерией: красочной (как умеет только визуальный гений режиссера) историей о неожиданной встрече героини Тильды Суинтон с Джином, сыгранным Идрисом Эльбой. Эта работа — одна из лучших в фильмографии актера, закрепившего за собой амплуа маскулинного героя, который при этом способен очаровать и ролью хрупкого волшебного существа: одаривающего немыслимыми дарами других, но мечтающего о простой радости — свободе.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где ее встретили пятиминутными овациями, доказавшими, как сильно зрители соскучились по мирам Миллера. «Три тысячи лет желаний» — изящное, умное и завораживающе красивое напоминание о том, что волшебство никуда не исчезло и поджидает нас прямо за углом. Или как в случае с фильмом — в закоулках стамбульского Гранд Базара. В российский прокат лента выходит 8 сентября.