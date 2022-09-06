«Решил доказать, что он не вор». Михалков подал заявление на Манского, Собчак — свидетель

Режиссер-оскароносец Никита Михалков написал заявление на документалиста Виталия Манского и обвинил его в клевете из-за заявлений о воровстве 85% бюджета на Московском международном кинофестивале. Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. По мнению Манского, Михалков лишь пытается доказать, что «он не пилит бюджеты». Вечером 6 сентября стало известно, что Манского объявили в федеральный розыск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Документалист Виталий Манский в ходе интервью Ксении Собчак в мае рассказал о распределении бюджета среди российских кинофестивалей и заявил, что бюджет ММКФ, директором которого является режиссер Никита Михалков, «распиливается» на 85%. Спустя три месяца стало известно, что автор «Утомленных солнцем» написал заявление на президента «Артдокфеста». Теперь расследуется дело ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

«Воруется на Московском международном кинофестивале не меньше 85% бюджета. Не меньше. Я, как фестивальный менеджер, могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. Он стоит в лучшем случае 15% от тех сумм, которые он получает напрямую от государства», — сказал Манский Youtube-каналу «Осторожно: Собчак».

Саму Ксению Собчак привлекли к уголовному делу в качестве свидетеля.

«А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. И пока вы радостно потираете руки, сломаю ваши надежды (как и всегда). Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Михалков увидел в словах Манского в нашем интервью. Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Документальная сторона дела

По мнению Манского, реальным опровержением его слов будет только обнародование Михалковым документации и бюджета ММКФ.

«Откровенно говоря, деятельность Михалкова не находится в центре моего внимания. Но если Михалков хочет о себе напомнить и возмутиться «кровавыми наветами» на его деятельность, то… ну, пусть опубликует отчетность по Московскому кинофестивалю. Чтобы люди сами могли оценить, каким образом он получает от государства <…> Пусть общественность увидит, какие гонорары за свою деятельность на фестивале получает сам Михалков», — сказал Манский RTVI.

Он отметил, что ММКФ по факту не является международным фестивалем, поскольку в этом году его лишили категории «А» и исключили из организации международных фестивалей, буквально лишив статуса международного.

Telegram-каналу «Осторожно Media» Манский заявил, что не жалеет о сказанном и уверен, что Михалков лишь преследует цель доказать свою непричастность к «распилам».

«Я не в том возрасте, чтобы жалеть о сказанных мною словах. Дело в том, что я не живу в России и не согласен с происходящим в России. А у Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты – такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. <…> ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. При этом бюджеты на него выделяются огромные. Если у Никиты Михалкова есть потребность в том, чтобы доказать, что он бессеребренник, могу пожелать ему успехов», — сказал Манский.

РБК Манский рассказал, что пока не знает деталей уголовного дела и пока не получал извещений от органов правопорядка. Документалист уже работает с адвокатом по данному вопросу.

«Не имею на руках официальных документов, от прессы знаю, что … честь и достоинство – какие-то такие у него претензии, что он не вор, что он честный человек. Он, наверно, хочет это доказать. Уж не знаю, каким способом он может это сделать. Я не живу в России, не бываю в России, никаких заявлений не получал», — сказал он.

В разговоре с NEWS.ru Манский заявил, что ММКФ «является абсолютной профанацией и в лучшем случае, как говорится, «греет воздух деньгами»».

«Борьба за правду»

Заведение уголовного дела «Газете.Ru» прокомментировал адвокат Михалкова Павел Астахов. По его мнению, режиссер борется за торжество правды.

«Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто-то заявляет, а тем более говорит в этом интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждем — пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова», — сказал он.

«Осторожно Media» Астахов сообщил, что заявление Михалкова не единственное.

«Речь идет о заявлении, и оно не единственное, я так понимаю. Насколько я знаю, все, кто были затронуты в этом репортаже, все обратились с заявлениями в полицию [на Манского]. Я пока не уполномочен комментировать претензии Михалкова», — сказал Астахов.

Разыскивается Манский

К вечеру 6 сентября СМИ узнали, что карточка с ориентировкой на Манского появилась в базе данных МВД.

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В графе «Основание для розыска» указано, что он «разыскивается по статье», сама статья не называется.