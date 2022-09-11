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Культура

От «Глухаря» до «Гамлета». Умер актер Владимир Таныгин

Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин

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Вологодский драматический театр/VK
Актер театра и кино, заслуженный артист России Владимир Таныгин умер в субботу на 73-м году жизни. Телезрителям Таныгин известен по роли в сериале «Глухарь», в разных театрах страны он служил с 1974 года. О творческом пути артиста — в материале «Газеты.Ru».

О смерти Таныгина сообщил на странице во «ВКонтакте» Вологодский государственный драматический театр, где он служил. Всего он снялся в трех кинолентах — в детективе 1987 года с Сергеем Бондарчуком «Случай в аэропорту», сыграл торговца оружием в одном из эпизодов сериала «Глухарь» и тень отца Гамлета в телефильме «Гамлет».

«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении театра.

Таныгин родился 31 января 1950 года в Душанбе. В 1972 году окончил Саратовское театральное училище (мастерская Дмитрия Лядова). С 1974 года по 1991 год работал в Душанбинском русском театре им. Маяковского. В 1991 году перешел в труппу Оренбургского драмтеатра им. Горького, с которым сотрудничал на протяжении четырех лет. В 1995-1996 годах служил в Красноярском драматическом театре им. Пушкина, а с 1996 по 2000 год — в омском Театре драмы и комедии «Галерка». В 2016 году Таныгину присвоили звание Заслуженного артиста России. Параллельно со службой в Вологодской драме Таныгин работал на областном радио. Неоднократно принимал участие в различных передачах ГТРК «Вологда» про культуру и театр.

За театральную карьеру сыграл роли в спектаклях по текстам Антона Чехова, Льва Толстого, Василия Шукшина, Михаила Булгакова, Ивана Тургенева, Александра Грибоедова, Гайто Газданова, Педро Кальдерона, Вильяма Шекспира и других русских и зарубежных авторов.

Он снимался в детективе 1987 года с Сергеем Бондарчуком «Случай в аэропорту», сериале «Глухарь», где исполнил роль торговца оружием Анатолия Геннадиевича (эпизод «Кольт»), сыграл призрака отца Гамлета в телефильме «Гамлет» 2014 года.

В детстве Таныгин мечтал стать шофером, позже – летчиком, но не прошел по зрению. Занимался легкой атлетикой и даже стал чемпионом Таджикской ССР по бегу. А когда увидел по старому черно-белому телевизору фильм «Без вины виноватые» (пьеса А. Н. Островского), решил, что его судьба – это сцена и экран. Сам Таныгин говорил, что любит играть отрицательные роли, но даже такие герои выходили у него обаятельными.

«Классическая речь, поставленная дикция, утонченные манеры, сочетание драматизма и мягкого юмора – таким любят Таныгина сотни вологодских поклонников театра. Таким они его и запомнят», — передает портал cultinfo.ru.

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