Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Mirror: британцы жалуются на невозможность содержать украинских... 19:22
Лишенный королевских полномочий принц Эндрю опубликовал послание своей... 19:17
В «Спартаке» рассказали, за что конкретно... 19:12
Медикам пришлось увести рэпера Post Malone со сцены после болезненного... 19:10
Синоптик Вильфанд: половина месячной нормы осадков может выпасть... 19:00
Полянский: поставки артиллерии Украине делают Запад пособником... 18:55
Автобиографический фильм Спилберга «Фабельманы» получил приз... 18:53
Онопко сообщил, что проведение матча против Боснии и Герцеговины... 18:52
Популярный портал о моде назвал 10 трендов осени 18:51
Экс-премьер Греции Ципрас счел Европу главным проигравшим от кризиса... 18:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Культура

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, ибо я солидарна с мужем»

Певица Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

close
100%
Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом)

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом)

Сергей Карпухин/ТАСС
Певица Алла Пугачева спустя два дня после объявления ее мужа Максима Галкина* иноагентом призвала Минюст включить и ее в эти ряды. Она объяснила, что согласна с мнением мужа. Автор закона об иноагентах депутат Петр Толстой сообщил, что желание Пугачевой не исполнится.

Эстрадная певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой зачислить ее «в ряды иноагентов». Послание она выложила в своем аккаунте в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) после того, как ведомство признало иноагентом ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», – написала она.

Депутат Петр Толстой, который является соавтором закона об иностранных агентах, сказал «Подъему», что Пугачева не добьется своей цели:

«Иноагентом она не станет и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен».

По мнению Толстого, певица «утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России».

Галкин попал в список физлиц-иноагентов 16 сентября. В Минюсте считают, что юморист получал деньги от Украины «при осуществлении политической деятельности».

В ответ на присвоение статуса шоумен записал видео, в котором заявил, что уже 28 лет выступает в юмористическом жанре с политической сатирой. Политической деятельностью, заверил Галкин, он не занимается.

Артист подчеркнул, что больше десяти лет не был на Украине и не получает от этой страны финансирование.

«Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», – добавил Галкин.

Резюмируя свое послание, он сказал: «Иноагент, так иноагент». И пообещал не отказываться от свободы слова, которая прописана в Конституции России.

Пугачева после 24 февраля

После начала спецоперации России на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. В ответ на слухи об эмиграции певица подчеркивала, что уехала лечиться и отдыхать и оставаться там навсегда не собирается.

В конце августа Пугачева вернулась в Россию. Сначала эту информацию подтвердила ее директор Елена Чупракова: «Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала [дизайнеру Игорю] Гуляеву». А затем и сам дизайтер выложил сторис в Instagram с певицей, которая выходила из автомобиля.

В комментарии журналистам Пугачева заявила, что приехала в Россию, чтобы «навести порядок» в головах, но первым делом хочет «набить морду одному человеку».

Вскоре после этого Пугачева раскритиковала на своей странице в Instagram телеведущего Владимира Соловьева: «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».

Это было ответом на слова Соловьева, осудившего возвращение певицы в Россию. «Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней», –
сказал он в одном из последних выпусков YouTube-проекта «Полный контакт».

В России Пугачева посетила похороны первого президента СССР Михаила Горбачева. После церемонии она заявила, что Россия утратила умение идти на компромисс. Кроме того, Пугачева выразила мнение, что в стране «куда-то пропало» человеколюбие и благородство. Певица выразила сожаление, что ушла эпоха, когда россияне обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и бояться за будущее своих детей.

Галкин после 24 февраля

Если Алла Пугачева не делала резких заявлений по поводу спецоперации на Украине, то ее муж Максим Галкин открыто критиковал действия российских властей.

«В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата», – отмечал он в видео в Telegram.

Галкин давал концерты в Израиле и европейских странах. Он также анонсировал несколько своих выступлений в Литве, они пройдут в ноябре.

В конце апреля, когда Галкин был в Израиле, он пообещал часть вырученных денег с концертов в этой стране пожертвовать на помощь украинским беженцам.

«Часть заработанных средств я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело», – сказал артист.

Мнение Кремля

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания юмориста Максима Галкина «непристойны». При этом от Аллы Пугачевой он «не слышал ни одного [такого] заявления».

«А [ее] супруг [Максим Галкин] – да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», – сказал представитель Кремля.

По его мнению, Галкин в своих заявлениях «себя антагонизирует со всеми нами».

Песков отметил, что к Пугачевой Путин «вполне нормально» относится: «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались».

*  признан в РФ иностранным агентом
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+