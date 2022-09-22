«Алиса не может ждать» — пронзительный сериал Натальи Мещаниновой о теряющем зрение подростке

В «Розе Хутор» продолжается первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Во второй день смотра одной из главных премьер стал показ нового сериала Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать», который 27 октября выйдет на Start. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает об этой пронзительной истории слепнущей героини, которая до наступления тотальной темноты пытается успеть налюбоваться жизнью.

Главная героиня Алиса (удивительная Елизавета Ищенко), девочка-подросток, страдает от врожденного недуга — ее зрение с годами становится только хуже, и через некоторое время она окончательно ослепнет. Мама девочки (Анна Михалкова) скрывает от нее последствия страшного диагноза и старается максимально уберечь Алису от необходимости принять свою судьбу. Но Алиса знает правду и решает прожить отведенное ей время по собственному сценарию. Она бросает лицей, играет на укулеле, учит китайский, но самое страшное — находит способ не только взять от жизни все, но и заплатить за это чудовищную цену. Алиса заключает контракт с таинственным бизнесменом, который одаривает ее дорогими подарками за возможность после наступления возраста согласия лишить ее девственности.

Параллельно с линией Алисы развивается линия ее старшей сестры Юли (Таисия Вилкова) — такой же заложницы своего положения. Она несчастна в браке с абьюзером (актер и супруг Натальи Мещаниновой Степан Девонин), который изводит ее не просто каждый день, но каждый час этих несовместимых с жизнью семейных отношений. И пока Алиса не может ждать, Юлия будто бы выжидает подходящего повода, чтобы разорвать этот порочный круг.

close 100% Кадр из сериала «Алиса не может ждать» (2022) START

Мама Алисы и Юли пытается защитить дочерей, пока их отец (Михаил Трухин) находится на заработках далеко от дома. Но глава семьи намерен скоро вернуться домой, и есть риск, что в образовавшемся хаосе он просто не узнает любимых людей — травмированных, хрупких и несчастных.

Этот триптих из женских архетипов — мать, жена, дочь — сердце истории. Героини — часть одной семьи, но временами между ними километры расстояния, как в случае с отсутствующим героем Трухина.

«Алиса не может ждать» на данный момент, кажется, сорвал самые громкие овации фестиваля: зал плакал, смеялся и ликовал вместе с героинями сериала, потому что история про образовывающуюся слепоту вокруг удивительным образом раскрывает глаза на очень многое. Новая работа Мещаниновой — размышление о насилии, пронизывающем нашу жизнь в самых разных ипостасях.

При этом история снята с позиции трех центральных женских персонажей — разных в своем отношении к происходящему ужасу. Слепнущая Алиса не может налюбоваться миром вокруг, в то время как хорошо видящие Юля и героиня Михалковой не замечают того, что происходит прямо у них под носом, и гадай теперь — это случайность или выученная слепота?

Несколько лет назад Наталья Мещанинова выпустила книгу «Рассказы», в которой поделилась о своем личном болезненном опыте пережитого в детстве сексуализированного насилия со стороны отчима. Откровенность и смелость Натальи обернулась лавиной признаний других людей, которые обрели свой голос для того, чтобы рассказать собственную историю. Как в «Зеркале» Тарковского в сцене, где страдающий вербальной дисфункцией герой четко произносит вслух «я могу говорить».

Говорить о насилии в публичном поле все еще страшно и рискованно, но отвага таких людей как Мещанинова несомненно работает на дестигматизацию проблемы. В свете этого очевидно, что «Алиса не может ждать» — сплав личной боли и четкого понимания, через что проходит героиня и почему принимает те или иные решения.

close 100% Кадр из сериала «Алиса не может ждать» (2022) START

В сцене, когда учитель музыки Алисы (Дмитрий Лысенков) начинает приставать к ней, девочка каменеет, но не перестает играть. В следующий миг учитель рассыпается в извинениях за свое поведение, на что Алиса хладнокровно отвечает: «Ничего. Я должна научиться справляться с отвращением». Это и подготовка себя к исполнению страшного контракта с бизнесменом-педофилом и будто бы результат общего бессилия перед лицом непреодолимой силы.

Но хочется надеяться, что Алиса в своем опасном странствии, даже оказавшись в сумрачном лесу, найдет выход — если не при помощи своих глаз, то с помощью своего сердца. Хочется надеяться, что непреодолимая сила подобно сказочным чарам — при свете дня и за пределами полутемных гостиничных номеров и салонов дорогих авто все же может развеяться. И тогда сквозь бессвязный шум пробьется тот самый голос, который снимет проклятие общей немоты.